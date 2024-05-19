Окупанти вдарили з РСЗВ по Куп’янщині: 5 людей загинуло і 10 поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Росіяни завдали ударів по Куп’янському району Харківської області, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Новоосинове та с. Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян, дев’ять - травмовані.

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Що відомо про загиблих і постраждалих

Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років.

Поранені п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога.

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За даними Харківської обласної прокуратури, нині відомо про пʼятьох загиблих та вже десятьох поранених.

Як зазначається, російські військові обстріляли с. Новоосинове орієнтовно о 10:30. У цьому населеному пункті загинули 64-річний чоловік та жінка 56 років. Крім того, поранень зазнали шість мирних жителів, серед них чотири жінки та двоє чоловіків.

По с. Ківшарівка окупанти вдарили близько 10:50. Під удар потрапила центральна частина населеного пункту. Тут загинули 72-річна жінка та двоє чоловіків 59 та 64 років. Ще одна жінка та троє чоловіків зазнали тілесних ушкодження.

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Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова.