Окупанти вдарили з РСЗВ по Куп’янщині: 5 людей загинуло і 10 поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Куп’янському району Харківської області, є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Новоосинове та с. Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян, дев’ять - травмовані.
Що відомо про загиблих і постраждалих
Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років.
Поранені п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога.
За даними Харківської обласної прокуратури, нині відомо про пʼятьох загиблих та вже десятьох поранених.
Як зазначається, російські військові обстріляли с. Новоосинове орієнтовно о 10:30. У цьому населеному пункті загинули 64-річний чоловік та жінка 56 років. Крім того, поранень зазнали шість мирних жителів, серед них чотири жінки та двоє чоловіків.
По с. Ківшарівка окупанти вдарили близько 10:50. Під удар потрапила центральна частина населеного пункту. Тут загинули 72-річна жінка та двоє чоловіків 59 та 64 років. Ще одна жінка та троє чоловіків зазнали тілесних ушкодження.
Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова.
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- не можеш, не здатен? - то чеши з поста президента, навіть офіційно ти вже - усьо, "кульгава качка", та й сам обіцяв один термін, а не впораєся - то сам підеш (ніхто тебе за язика не тягнув) нехай державними справами займаються дорослі патріоти України, а не клоуни, які пишаються тим, що вони клоуни... чи ніхто, дермак не дозволяє, бо тоді і він - усьО?