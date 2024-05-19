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Окупанти вдарили з РСЗВ по Куп’янщині: 5 людей загинуло і 10 поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Росіяни завдали ударів по Куп’янському району Харківської області, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Новоосинове та с. Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян, дев’ять - травмовані.

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Що відомо про загиблих і постраждалих

Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років.

Поранені п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога.

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За даними Харківської обласної прокуратури, нині відомо про пʼятьох загиблих та вже десятьох поранених.

Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня

Як зазначається, російські військові обстріляли с. Новоосинове орієнтовно о 10:30. У цьому населеному пункті загинули 64-річний чоловік та жінка 56 років. Крім того, поранень зазнали шість мирних жителів, серед них чотири жінки та двоє чоловіків.

Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня

По с. Ківшарівка окупанти вдарили близько 10:50. Під удар потрапила центральна частина населеного пункту. Тут загинули 72-річна жінка та двоє чоловіків 59 та 64 років. Ще одна жінка та троє чоловіків зазнали тілесних ушкодження.

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Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня
Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня
Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня

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Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова.

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


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Отвєтка белгородцям вже на підході(або на підльоті).
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19.05.2024 15:18 Відповісти
План Х**ла - вбивати мирних людей.
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19.05.2024 15:21 Відповісти
Зєлєнскій, чому не піднімаєш кожного разу після подібних подій кіпіш у міжнародних ЗМІ?, не збираєшь ООН?..., чи шо там роблять пристойні дипломати у таких жахливих випадках?, а не такі як оце ти - головний тріпломат, пустопорожня балаболка-брехуха... при цьому ще трагічно для України закомплексована та хворобливо мстива і тупа (звісно, коли мова не йде про особисте бабло та хатинки)...?
- не можеш, не здатен? - то чеши з поста президента, навіть офіційно ти вже - усьо, "кульгава качка", та й сам обіцяв один термін, а не впораєся - то сам підеш (ніхто тебе за язика не тягнув) нехай державними справами займаються дорослі патріоти України, а не клоуни, які пишаються тим, що вони клоуни... чи ніхто, дермак не дозволяє, бо тоді і він - усьО?
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19.05.2024 16:55 Відповісти
 
 