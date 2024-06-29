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Шлях до Гааги, особливості кримського відпочинку, дивні дебати. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Без ілюзій

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлівський пропагандист Соловйов розширив список українських міст, які "нужно стереть с лица Земли": "Кроме Харькова, я бы снес Одессу, Николаев и Киев". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Хорошо-то как...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни активно розміщують військові об’єкти біля цивільних районів в Криму, - ЦНС

фотожаба

Ти робиш фігню, але ти робиш це без належної поваги

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, - Єрмак

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Часи змінюються...

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С занєсєнієм!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я мандата здам, але ви ще всі плакати будете, як президент казав". Як Тищенко в суді захищався

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Віддайте гроші!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поверніть мені мої гроші, я їх заробляв оцими руками", - Тищенко на суді. ВIДЕО

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Скоро

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Команда "професіоналів"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Третьякова пропонує підвищити оплату праці помічникам-консультантам нардепів з 88 до 132 тис. грн

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Крим відкриває купальний сезон...

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Якнайшвидше

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Далі - цікавіше...

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Паралелі історії

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Застереження

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Шлях до Гааги

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На нары!

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Дебати

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дебати для Байдена стали повною катастрофою навіть на тлі брехні Трампа, - Business Insider

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Автор: 

політика (4504) путін володимир (24077) росія (65883) фотожаба (13963) Третьякова Галина (111) Тищенко Микола (352)


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Так дійсно , немає хороших русських , а є
колективний путлер і всі вони бажають одного ,
це знищити українську націю 😡
Не вийде , кляті кацапи , бо ви самі себе скоро знищите ,
так як таким мерзотним істотам немає місця на землі 👹
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29.06.2024 13:02 Відповісти
Гаазкие педофіли путіни народжують лише Гаазьких педофілів путіних
ВСІХ на зустріч до Господа...
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29.06.2024 13:19 Відповісти
Ну чому ж нема? Кожен двохсотий - хороший.
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29.06.2024 22:20 Відповісти
Тільки стерилізація руських врятує світ інших варіантів нема
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29.06.2024 13:23 Відповісти
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29.06.2024 13:27 Відповісти
Якщо лікувати рашизм то чи незїдуть лікарі з глузду
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29.06.2024 13:28 Відповісти
переклад з англ. : Кандидати для найбільш потужної роботи у світі
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29.06.2024 15:35 Відповісти
Про Гаагу вже навіть не смішно з таким роздовбаним демократичним світом...!
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29.06.2024 15:46 Відповісти
 
 