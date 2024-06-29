Шлях до Гааги, особливості кримського відпочинку, дивні дебати. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Без ілюзій
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлівський пропагандист Соловйов розширив список українських міст, які "нужно стереть с лица Земли": "Кроме Харькова, я бы снес Одессу, Николаев и Киев". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Хорошо-то как...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни активно розміщують військові об’єкти біля цивільних районів в Криму, - ЦНС
Ти робиш фігню, але ти робиш це без належної поваги
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, - Єрмак
Часи змінюються...
С занєсєнієм!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я мандата здам, але ви ще всі плакати будете, як президент казав". Як Тищенко в суді захищався
Віддайте гроші!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поверніть мені мої гроші, я їх заробляв оцими руками", - Тищенко на суді. ВIДЕО
Скоро
Команда "професіоналів"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Третьякова пропонує підвищити оплату праці помічникам-консультантам нардепів з 88 до 132 тис. грн
Крим відкриває купальний сезон...
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Паралелі історії
Застереження
Шлях до Гааги
На нары!
Дебати
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дебати для Байдена стали повною катастрофою навіть на тлі брехні Трампа, - Business Insider
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колективний путлер і всі вони бажають одного ,
це знищити українську націю 😡
Не вийде , кляті кацапи , бо ви самі себе скоро знищите ,
так як таким мерзотним істотам немає місця на землі 👹
ВСІХ на зустріч до Господа...