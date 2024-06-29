Путь в Гаагу, особенности крымского отдыха, странные дебаты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Без иллюзий

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлевский пропагандист Соловьев расширил список украинских городов, которые "нужно стереть с лица Земли": "Кроме Харькова, я бы снес Одессу, Николаев и Киев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Хорошо-то как...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне активно размещают военные объекты возле гражданских районов в Крыму, - ЦНС

Ты делаешь фигню, но ты делаешь это без должного уважения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата, - Ермак

Времена меняются...

С занесением!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я мандата сдам, но вы еще все плакать будете, как президент говорил". Как Тищенко в суде защищался

Отдайте деньги!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Верните мне мои деньги, я их зарабатывал этими руками", - Тищенко на суде. ВИДЕО

Скоро

Команда "профессионалов"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Третьякова предлагает повысить оплату труда помощникам-консультантам нардепов с 88 до 132 тыс. грн

Крым открывает купальный сезон...

Как можно быстрее

Дальше - интереснее...

Параллели истории

Предостережение

Путь в Гаагу

На нары!

Дебаты

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дебаты для Байдена стали полной катастрофой даже на фоне лжи Трампа, - Business Insider

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