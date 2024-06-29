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Путь в Гаагу, особенности крымского отдыха, странные дебаты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Без иллюзий

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фотожаба

Хорошо-то как...

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Ты делаешь фигню, но ты делаешь это без должного уважения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата, - Ермак

фотожаба

фотожаба

Времена меняются...

фотожаба

С занесением!

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фотожаба

Отдайте деньги!

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фотожаба

Скоро

фотожаба

Команда "профессионалов"

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фотожаба

Крым открывает купальный сезон...

фотожаба

Как можно быстрее

фотожаба

Дальше - интереснее...

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Параллели истории

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Предостережение

фотожаба

Путь в Гаагу

фотожаба

На нары!

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Дебаты

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Автор: 

политика (7065) путин владимир (31510) россия (96038) фотожаба (14485) Третьякова Галина (118) Тищенко Николай (337)


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Так дійсно , немає хороших русських , а є
колективний путлер і всі вони бажають одного ,
це знищити українську націю 😡
Не вийде , кляті кацапи , бо ви самі себе скоро знищите ,
так як таким мерзотним істотам немає місця на землі 👹
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29.06.2024 13:02 Ответить
Гаазкие педофіли путіни народжують лише Гаазьких педофілів путіних
ВСІХ на зустріч до Господа...
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29.06.2024 13:19 Ответить
Ну чому ж нема? Кожен двохсотий - хороший.
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29.06.2024 22:20 Ответить
Тільки стерилізація руських врятує світ інших варіантів нема
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29.06.2024 13:23 Ответить
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29.06.2024 13:27 Ответить
Якщо лікувати рашизм то чи незїдуть лікарі з глузду
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29.06.2024 13:28 Ответить
переклад з англ. : Кандидати для найбільш потужної роботи у світі
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29.06.2024 15:35 Ответить
Про Гаагу вже навіть не смішно з таким роздовбаним демократичним світом...!
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29.06.2024 15:46 Ответить
 
 