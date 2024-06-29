Путь в Гаагу, особенности крымского отдыха, странные дебаты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Без иллюзий
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Ты делаешь фигню, но ты делаешь это без должного уважения
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Времена меняются...
С занесением!
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Отдайте деньги!
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Скоро
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Параллели истории
Предостережение
Путь в Гаагу
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колективний путлер і всі вони бажають одного ,
це знищити українську націю 😡
Не вийде , кляті кацапи , бо ви самі себе скоро знищите ,
так як таким мерзотним істотам немає місця на землі 👹
ВСІХ на зустріч до Господа...