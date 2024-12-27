В авіакатастрофі, що сталася у Казахстані, загинув пілот Олександр Кальянінов, який вчився у льотній академії Кропивницького. ФОТО

В авіакатастрофі літака "Azerbaijan Airlines", який 25 грудня розбився у Казахстані, загинув пілот Олександр Кальянінов, який вчився у льотній академії Кропивницького. Олександр був другим пілотом "Azerbaijan Airlines".

Про це повідомляє Українська державна льотна академія, інформує Цензор.НЕТ.

Олександр Кальянінов народився у 1992 році. Він з дитинства мріяв стати пілотом, як і його батько, та своє життя пов’язати з небом.

6 квітня 2021 року Олександр здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту, навчаючись в Українській державній льотній академії. Чоловік проходив навчання на Факультеті льотної експлуатації за освітньо-професійною програмою "Льотна експлуатація повітряних суден" та отримав кваліфікацію "Інженер-пілот" та "Інженер –дослідник".

"Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу. Під час авіакатастрофи, ризикуючи власним життям, врятував десятки життів при виконанні службового обов’язку", - розповіли у навчальному закладі.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.

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