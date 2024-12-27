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В авіакатастрофі, що сталася у Казахстані, загинув пілот Олександр Кальянінов, який вчився у льотній академії Кропивницького. ФОТО

В авіакатастрофі літака "Azerbaijan Airlines", який 25 грудня розбився у Казахстані, загинув пілот Олександр Кальянінов, який вчився у льотній академії Кропивницького. Олександр був другим пілотом "Azerbaijan Airlines".

Про це повідомляє Українська державна льотна академія, інформує Цензор.НЕТ.

Олександр Кальянінов народився у 1992 році. Він з дитинства мріяв стати пілотом, як і його батько, та своє життя пов’язати з небом.

В авіакатастрофі, що сталася у Казахстані, загинув пілот Олександр Кальянінов

6 квітня 2021 року Олександр здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту, навчаючись в Українській державній льотній академії. Чоловік проходив навчання на Факультеті льотної експлуатації за освітньо-професійною програмою "Льотна експлуатація повітряних суден" та отримав кваліфікацію "Інженер-пілот" та "Інженер –дослідник".

"Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу. Під час авіакатастрофи, ризикуючи власним життям, врятував десятки життів при виконанні службового обов’язку", - розповіли у навчальному закладі.

Читайте також: Є ознаки, які вказують, що літак "Azerbaijan Airlines" збила російська ППО, - Білий дім

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.

Читайте також: Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв’язку із катастрофою літака "Azerbaijan Airlines": факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) Казахстан (873) літак (2903) пілот (82)


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Топ коментарі
+28
Ну і? Пожаліти його тому що розбився літаючи на Сосію?
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27.12.2024 22:59
+21
як пілот опинився поза Україною під час війни?

мабуть був інвалід ?

.
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27.12.2024 22:58
+20
Крупа видала посвідчення пілота і інваліда - одночасно!
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27.12.2024 23:03
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А ти - НЕУК?
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28.12.2024 00:15 Відповісти
Ти потренуйся перед дзеркалом словом "паляниця", бо кацапчика чути дуже сильно!
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28.12.2024 02:50 Відповісти
++++. Перевір носа... У тебе, мабуть , КОВІД... Бо "нюх пропав"...
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28.12.2024 07:03 Відповісти
Менi не цiкаво де вчився пiлот (я даже призвiще вже не пам'ятаю) i згодна з коментами-НАВIЩО нам ця новина? ЦН писать нi про що-криза жанру? Нашi серця болять неперестано за наших Героев...🥺😢 Жалко людину i тих, хто був в лiтаку, але плакати не буду...
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28.12.2024 08:47 Відповісти
Танюшо... Справа у місці його навчання... ВИШ у Кропивницькому - УКРАЇНСЬКИЙ. А це значить, що основна маса студентів його (та сві викладачі) - УКРАЇНЦІ... Цей пілот вчився разом з ними (чи у них), спілкувався, і навіть з деким дружив. Це раз... І ця новина, в першу чергу, написана для них... По-друге, автор цієї статті нагадує, що жертви російсько-української війни - не тільки Україна та українці, але й жителі Західної Європи та Південно-Східної Азії (що загинули в результаті катастрофи малайзійського "Боїнга"). І британці, що постраждали під час удару ракети по готелю в Харкові. І польскі фермери, по фермі яких прилетіла ракета... І багато громадян інших країн... Це називається "міжнародний розголос" для привернення уваги до подій, що мають важливе міжнародне значення...
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28.12.2024 09:44 Відповісти
Згодна з Вами! 🤝 Просто багато болi накопилось за наших Героев та нашу любу Украiну...🥺😢 Божего благославення Вам та родинi! 🙏🙏🙏
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28.12.2024 11:00 Відповісти
і питання ? Як можна надавати "інженер - дослідник" ???
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27.12.2024 23:23 Відповісти
А интернетом можешь пользоваться?
Александр Кальянинов гражданин АЗЕРБАЙДЖАНА!!!
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27.12.2024 23:35 Відповісти
З якого року? Досить шельмувати.
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28.12.2024 05:54 Відповісти
Кацапский заробітчанин який працює в Azerbaijan Airlines. Дєгєнєрати всі хто тебе лайкнув, та і ти також 🤡🤡🤡
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27.12.2024 23:44 Відповісти
Він громадянин Азербайджану.А ти на кого працюєш в Польщі?
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28.12.2024 00:17 Відповісти
На "Ольгіно"...
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28.12.2024 00:45 Відповісти
Девченки в Кропивницком, учащихся в летной Академии, называли шпаками.
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27.12.2024 23:09 Відповісти
Це було в кінці сімдесятих, (по абревіатурі Школа Підготовки Авіаційних Кадрів)
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28.12.2024 00:17 Відповісти
Я же написал, "называли", а не "называют".
И в 80-х по традиции называли. Сам слышал от симпатичных девченок. И меня так тоже обозвали.
Глаза разбегались от красивых девичьих личек ))
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28.12.2024 04:31 Відповісти
" И меня так тоже обозвали." - значит вам повезло, а мне нет, не прошёл профотбор
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28.12.2024 18:37 Відповісти
Кстати, тогда был Кировоград.
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28.12.2024 04:34 Відповісти
Взагалі то в 70х більш відома як ШВЛП,а туди на танці весь дівчачий бомонд,хлопці не дуже бо шпаки вне конкуренції.
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28.12.2024 13:23 Відповісти
Так, зараз залишилась тільки ностальгія за тим часом
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28.12.2024 18:41 Відповісти
Точно. В первый раз я сел в троллейбус, а он оказался набит одними девченками, одна краше другой.
Думал, все. Женюсь.
Рядом на задней площадке троллейбуса стояла женщина, и видя мою растерянность, сказала мне, мол не теряйся и подмигнула.
С тех пор осталась одна ностальгия.
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28.12.2024 22:59 Відповісти
От і відповідь на питання - Де F-16?
Далеко, F-16. Бо Україна не має пілотів. Бо ті пілоти, котрих навчали, возять туристів по всьому світу. Бо літають в Африці, ерефії, Азербайджані....... Бо на Заході, готують зараз з 0 пілотів, замість того, щоб перевчити з цивільної авіації. Бо....
А тепер давайте висловимо свої співчуття молодому, може навіть патріоту, котрий загинув перевозячи кацапів в Чечню? Я точно не висловлю.
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27.12.2024 23:10 Відповісти
Він громадянин України?
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27.12.2024 23:20 Відповісти
тоді до чого на Цензорі така душещіпательна стаття?

кожного дня гинуть десятки українських Воїнів !

.
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27.12.2024 23:25 Відповісти
ну і буй з ним!
навіщо загаджувати Цензор непотрібом під час війни!
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27.12.2024 23:44 Відповісти
Та поуй! Заспокійся вже.
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28.12.2024 05:56 Відповісти
Навіть, якщо це так, то сенс мого коментаря зміниться несуттєво - нахріна ми навчали таксистів для кацапів, замість готувати пілотів для себе?
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28.12.2024 01:01 Відповісти
Ми навчали пілотів для Азербайджану.
Може всіх іноземних студентів депортувати з України?
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28.12.2024 01:21 Відповісти
По перше, мені пофіг на іноземних студентів, мене турбує відсутність кадрів в Україні.
По друге, враховуючи що Азербайджан це де-факто авторитарна держава, котра має значно більше зв'язків з росією, ніж з нами, то може почнемо готувати кадри для ерефії, КНДР, Ірану... Прямо зараз причому?
Розумієте, я теоретично розумію доводи про кошти для ВУЗів, про міжнародний імідж і все таке. Але я не розумію, чому ми маємо 0 від бублика, в авіації, медицині..... і готуємо кадри в цих сферах для інших країн, часто ворожих до нас.
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28.12.2024 01:31 Відповісти
Літак був збитий нашим ворогом. Пілоти змогли посадити літак в Казахстані, а не впали в море. Це дало змогу довести, що літак було збито. Керівництво Азербайджану образилось на рашку. Алієв розвернув свій літак на підльоті до москви. Тобто, на одного друга у кремлівських стало менше.
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28.12.2024 01:43 Відповісти
Це Вам з азербайджанських новин:

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, перебуваючи в літаку, подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну. У ході телефонної розмови президент Ільхам Алієв повідомив, що не зможе прийняти участь в неформальному саміті головних держав-учасників СНГ в Санкт-Петербурзі через авіакатастрофу пасажирського літака компанії «Азербайджан Хава Йоллари», що виконував рейс Баку-Грозний, і що він прийняв рішення про повернення. Голови держав виразили співчуття один одному, членам сімей і близьких загиблих в результаті авіакатастрофи, серед яких були громадяни Азербайджану, Росії та інших країн, побажали скорішого виздоровлення постраждалим.

Оце образа! Ввійде в підручники історії!
Якщо хочете почитати про образи, почитайте про МН17, та подивіться на дії Нідерландів зараз, а не на оце авторитарне облизування один одного, двома людьми,, які плювати хотіли на звичайних людей.
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28.12.2024 02:02 Відповісти
Це Вам теж з азербайджанських новин:

- Самолет был сбит россией. С земли. То, что фюзеляж был весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц, - заявил президент Азербайджана.
- Баку требует от Москвы «признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации» в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines, - Алиев.
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31.12.2024 12:42 Відповісти
По перше, з минулого допису пройшло 3 дні. І з того часу інформація змінилась.
По друге, я все одно не бачу, як написала пані Олена - Керівництво Азербайджану образилось на рашку, а одного друга у кремлівських стало менше....
Можете зачекати місяць-три, і побачите новину про отримання від ерефії пари мільйонів компенсації і щось від Алієва на кшталт "людей жаль, але життя продовжується...."
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31.12.2024 12:57 Відповісти
Чому чекати місяць-три?
Ви за 25 років хоч раз бачили щоб путєн перед кимось вибачався?
А перед Алієвим вибачився, хоч і не визнав провини рашистських ППО. Але на сьогодні Алієв показав хто в домі хазяін.
Якщо бразильці не підведуть, то ху@ло відсосе по повній.
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31.12.2024 18:47 Відповісти
Пиня та алієв два сапога пара - дружбани-сатрапи

а те що "ризикуючи життям" екіпаж чкурнув через море в Казахстан, то молодці - второпали що рашиські диспетчера "посадять" літак по-смолєнськи, а якщо хто й виживе, то доб'ють саперними лопатками на місці авіатрощі
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28.12.2024 02:21 Відповісти
Та ні. Вони там, що пуйло що цей ільхам, варті одне одного. Домовляться.
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28.12.2024 05:57 Відповісти
Навчаючись в інституті в Харкові, жив в одній кімнаті з студентом із Малі.
На чиєму боці зараз цей студент, якщо в його державі сьогодні вбивці з Вагнера?
До війни з ранку в Харківському метро на заняття їхало більше іноземних студентів чим українців. Вони на чийому боці?
Сьогодні жодного. Мабуть всі виїхали до рашки. А Вам пофіг. Ну-ну.
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28.12.2024 01:45 Відповісти
А ще в Україні навчались багато студентів з Ірану. Україні допомагала створювати в Ірані авіабудування. Виготовлення Ан-140, зокрема. Навчала їх конструкторів, постачала обладнання. Вироблялось це на заводах HESA. Того HESA, що є розробником та виробником такого собі Shahed 136.
Але чомусь тут воліють не згадувати, що можливо навчені Україною люди, конструювали, виробляли, та локалізували виробництво в Алабузі цих дронів.
А на це, уже Вам пофіг? Чи какая разніца? Пропонуєте заодно радіти, що Україна готує іноземних студентів-пілотів, не маючи своїх? Чи я маю радіти, що Україна навчала студентів з Малі? Того малі, що розірвало відносини з Україною, та обнімається з путлєром?
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28.12.2024 01:58 Відповісти
не судіть так суворо цього елегантного француза,ухилянську шкуру-пожирача устриць та жаб. а тим більше не сприймайте його всерйоз. ухилянтсько-біженська шкура він і таким буде все життя
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28.12.2024 02:06 Відповісти
Ти свій опус із окопу пишеш?
А свої борги державі я повернув повністю і зараз на пенсії, 67 років.
І до твоєї відомості у Франції жаб не їдять.
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31.12.2024 12:34 Відповісти
Ми й вас,хранцузського мсьє,навчали- ви стали на бік України,стали до лав ЗСУ? Ні! Ви чкурнули у Францію. Ми навчали й десятки тисяч китайців (у Києві їх які у Пекіні було повно),арабів,латиносів....ну й де вони,їх країни хоч одне слово сказали на підтримку України за 3 роки? відкрию вам,милий мсьє,таємницю. Всі ці іноземці "вчилися" тут тому,що рівень освіти в їх країнах на порядок або 2 вищий і вони там були неконкурентні,а тут брали всіх,аби гроші платив. Таке до нас і ставлення у них....
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28.12.2024 02:03 Відповісти
Та пох. Питання - навіщо про це треба було взагалі писати?
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28.12.2024 06:01 Відповісти
Візьми дрючка і зажени українську молодь вчиться на льотчиків, лікарів, учителів,і так далі... Будеш мать купу "спеціалістів"... Тільки чим ти тоді Україна буде відрізняться від "тоталітарної країни"? Люди йдуть вчиться не тільки тому, що їм ця професія подобається. Вони оцінюють, також, і перспективи майбутньої роботи... Бо, якщо в країні не розвивається авіація - який сенс іти вчиться на льотчика чи інженера? Якщо вчителі отрмують за сврою працю "копійки" (і, в той же час, страждають від "булінгу" з боку учнів) - хто піде працювать?
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28.12.2024 08:03 Відповісти
... зараз в Україні пару сотень підготовлених цівільних пілотів бродять під парканами без роботи. Є і 25 річні ...є і 45 річні... з прекрасним англійським з достатньо великим досвідом польотів. І будете вражені... е серед них і бувші військові... НЕ ЗВУТЬ ЇХ НА ПЕРЕНАВЧАННЯ!!! Беруть сопливих курсантів з Харькова... навчають у Франції... беруть тих ..хто літає зараз..але без англійської... НЕ БЕРУТЬ навіть тих...хто виявляє бажання . Так..їм по 35-45... і по роздумам нашого командування вони старі... А у перші дні війни ..коли у кабіни Су-24м та Міг-29 сіли шистидесятирічні... ніхто не думав про вік. А тих... хто возить туристів по Африкам... дуже мало. Якщо набереться пару десятків... то це ті..які вже давно мають неукраїнські ліцензії... і давно не в Україні. Повірте мені..як тому... що зараз літає за кордоном на УКРАЇНСЬКИХ літаках..і возить далеко не туристів.... )))
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28.12.2024 16:33 Відповісти
Коженого дня гинуть ЗАХАСНИКИ України, але про них окрім рідних і близьких ніхто не згадує і імен їхніх не знаємо. А тут на першій сторінці некроло заробітчанину. Мдя...
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27.12.2024 23:14 Відповісти
Не пишіть херні! У нас у Харкові та навкруги нього на усіх трасах, дорогах висять величезні борди з фото полеглих українських Героїв!
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28.12.2024 07:23 Відповісти
І кожному некролог у популярному масмедіа...
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28.12.2024 18:55 Відповісти
мабут анвалід. в памерах літав.
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27.12.2024 23:17 Відповісти
В Кропивницькому льотна академія. При ссср називалося : вище льотне училище.Багато іноземців навчалося , а також зі всього союзу. Загинувший більш за все не був громадянином України.Бо тут вже пішли брудні коменти.як він виїхав , на ф 16 садять. Інвалідом обзивають. Схаменіться люди юродиві...
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27.12.2024 23:19 Відповісти
то навіщо отой "максим" нам на Цензорі здався?
та ще й під час складеної війни !!!

.
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27.12.2024 23:29 Відповісти
Ким складеної?
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28.12.2024 00:29 Відповісти
Дякую , я вже заморився писати.
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28.12.2024 00:12 Відповісти
Ось цікава версія - що пілоти зрозуміли що якщо вони сядуть у раши , то їм уготовала судьба літака під смоленськом і тому спеціально пішли на Актау.
https://youtu.be/o_b4gC4ncNA?si=AIwWJTqVJqRRmwEp
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28.12.2024 01:25 Відповісти
Возити кацапів - погана прикмета
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28.12.2024 00:01 Відповісти
.....к дождю
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28.12.2024 00:20 Відповісти
Самий адекватний комент на цій гілці
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28.12.2024 01:14 Відповісти
Для всіх. Ця стаття виключно про рівень начання пілотній справі в українському закладі. Про високий рівень. Не про пілотів-заробітчан, не про українських ухилянтів. Взагалі не про українців. Це практично реклама нашого ВНЗ.
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28.12.2024 00:25 Відповісти
познаватєльно і актуально,
а ще ЗЄля сьогодні якийсь праздник учредив
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28.12.2024 00:29 Відповісти
Так и знал, что пилот был украинец, профессионально всё сделал молодец. Летал он на азербайджанских авиалиниях
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28.12.2024 01:07 Відповісти
Та ти вже на 5 банів заробив за повтор однієї фрази!
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28.12.2024 06:03 Відповісти
А що йому залишається робить, у цьому "зборищі божевільних"? Тільки "граться в "серце"...
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28.12.2024 08:08 Відповісти
Ну, наприклад, затулити рота. Хоч ніжинським огірочком. Раз написав - та й досить.
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28.12.2024 09:11 Відповісти
https://www.youtube.com/@mihailshkarban8731 @mihailshkarban8731https://www.youtube.com/watch?v=o_b4gC4ncNA&lc=UgyUr8Xrh_1WTyL_4F14AaABAg 12 часов назад

В Иране самолет Украинских авиалиний тоже сбили рос.оружием рос.военнослужащие,вероятно, как елемент давления и запугивания,если кто что забьіл.
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28.12.2024 01:39 Відповісти
Для чого тут самореклама авіа академії з Кропивницького?
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28.12.2024 05:32 Відповісти
Для мене не буде несподіванкою, якщо Буданов після цієї інформації Цензора, хитро посміхаючісь, заявить що ГУР приклав до цього руку, а ось в якій іпостасії - побачимо.
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28.12.2024 05:39 Відповісти
Щоб лупонути *пасажира*? Така собі заслуга.
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28.12.2024 09:13 Відповісти
Так що тепер? Чим він відрізняється від колаборанта чи пацифіста? Заробляв надаючи послуги москалям, отримав достойний розрахунок. Мені подобаєтья.
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28.12.2024 06:42 Відповісти
ХЗ...
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28.12.2024 07:55 Відповісти
Що значить "за однією з версій"? Просто кацапи збили.
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30.12.2024 16:06 Відповісти
Ну і що? Замість того щоб захищати батьківщину він возив різне бидло в парашу. Тепер йому за це героя України давати?
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31.12.2024 12:04 Відповісти
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