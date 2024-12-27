В авіакатастрофі, що сталася у Казахстані, загинув пілот Олександр Кальянінов, який вчився у льотній академії Кропивницького. ФОТО
В авіакатастрофі літака "Azerbaijan Airlines", який 25 грудня розбився у Казахстані, загинув пілот Олександр Кальянінов, який вчився у льотній академії Кропивницького. Олександр був другим пілотом "Azerbaijan Airlines".
Про це повідомляє Українська державна льотна академія, інформує Цензор.НЕТ.
Олександр Кальянінов народився у 1992 році. Він з дитинства мріяв стати пілотом, як і його батько, та своє життя пов’язати з небом.
6 квітня 2021 року Олександр здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту, навчаючись в Українській державній льотній академії. Чоловік проходив навчання на Факультеті льотної експлуатації за освітньо-професійною програмою "Льотна експлуатація повітряних суден" та отримав кваліфікацію "Інженер-пілот" та "Інженер –дослідник".
"Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу. Під час авіакатастрофи, ризикуючи власним життям, врятував десятки життів при виконанні службового обов’язку", - розповіли у навчальному закладі.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".
Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.
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Александр Кальянинов гражданин АЗЕРБАЙДЖАНА!!!
И в 80-х по традиции называли. Сам слышал от симпатичных девченок. И меня так тоже обозвали.
Глаза разбегались от красивых девичьих личек ))
Думал, все. Женюсь.
Рядом на задней площадке троллейбуса стояла женщина, и видя мою растерянность, сказала мне, мол не теряйся и подмигнула.
С тех пор осталась одна ностальгия.
Далеко, F-16. Бо Україна не має пілотів. Бо ті пілоти, котрих навчали, возять туристів по всьому світу. Бо літають в Африці, ерефії, Азербайджані....... Бо на Заході, готують зараз з 0 пілотів, замість того, щоб перевчити з цивільної авіації. Бо....
А тепер давайте висловимо свої співчуття молодому, може навіть патріоту, котрий загинув перевозячи кацапів в Чечню? Я точно не висловлю.
кожного дня гинуть десятки українських Воїнів !
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навіщо загаджувати Цензор непотрібом під час війни!
Може всіх іноземних студентів депортувати з України?
По друге, враховуючи що Азербайджан це де-факто авторитарна держава, котра має значно більше зв'язків з росією, ніж з нами, то може почнемо готувати кадри для ерефії, КНДР, Ірану... Прямо зараз причому?
Розумієте, я теоретично розумію доводи про кошти для ВУЗів, про міжнародний імідж і все таке. Але я не розумію, чому ми маємо 0 від бублика, в авіації, медицині..... і готуємо кадри в цих сферах для інших країн, часто ворожих до нас.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв, перебуваючи в літаку, подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну. У ході телефонної розмови президент Ільхам Алієв повідомив, що не зможе прийняти участь в неформальному саміті головних держав-учасників СНГ в Санкт-Петербурзі через авіакатастрофу пасажирського літака компанії «Азербайджан Хава Йоллари», що виконував рейс Баку-Грозний, і що він прийняв рішення про повернення. Голови держав виразили співчуття один одному, членам сімей і близьких загиблих в результаті авіакатастрофи, серед яких були громадяни Азербайджану, Росії та інших країн, побажали скорішого виздоровлення постраждалим.
Оце образа! Ввійде в підручники історії!
Якщо хочете почитати про образи, почитайте про МН17, та подивіться на дії Нідерландів зараз, а не на оце авторитарне облизування один одного, двома людьми,, які плювати хотіли на звичайних людей.
- Самолет был сбит россией. С земли. То, что фюзеляж был весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц, - заявил президент Азербайджана.
- Баку требует от Москвы «признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации» в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines, - Алиев.
По друге, я все одно не бачу, як написала пані Олена - Керівництво Азербайджану образилось на рашку, а одного друга у кремлівських стало менше....
Можете зачекати місяць-три, і побачите новину про отримання від ерефії пари мільйонів компенсації і щось від Алієва на кшталт "людей жаль, але життя продовжується...."
Ви за 25 років хоч раз бачили щоб путєн перед кимось вибачався?
А перед Алієвим вибачився, хоч і не визнав провини рашистських ППО. Але на сьогодні Алієв показав хто в домі хазяін.
Якщо бразильці не підведуть, то ху@ло відсосе по повній.
а те що "ризикуючи життям" екіпаж чкурнув через море в Казахстан, то молодці - второпали що рашиські диспетчера "посадять" літак по-смолєнськи, а якщо хто й виживе, то доб'ють саперними лопатками на місці авіатрощі
На чиєму боці зараз цей студент, якщо в його державі сьогодні вбивці з Вагнера?
До війни з ранку в Харківському метро на заняття їхало більше іноземних студентів чим українців. Вони на чийому боці?
Сьогодні жодного. Мабуть всі виїхали до рашки. А Вам пофіг. Ну-ну.
Але чомусь тут воліють не згадувати, що можливо навчені Україною люди, конструювали, виробляли, та локалізували виробництво в Алабузі цих дронів.
А на це, уже Вам пофіг? Чи какая разніца? Пропонуєте заодно радіти, що Україна готує іноземних студентів-пілотів, не маючи своїх? Чи я маю радіти, що Україна навчала студентів з Малі? Того малі, що розірвало відносини з Україною, та обнімається з путлєром?
А свої борги державі я повернув повністю і зараз на пенсії, 67 років.
І до твоєї відомості у Франції жаб не їдять.
та ще й під час складеної війни !!!
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https://youtu.be/o_b4gC4ncNA?si=AIwWJTqVJqRRmwEp
а ще ЗЄля сьогодні якийсь праздник учредив
В Иране самолет Украинских авиалиний тоже сбили рос.оружием рос.военнослужащие,вероятно, как елемент давления и запугивания,если кто что забьіл.