Через атаку РФ на Київ загинула 5-річна Ніколь і її батько Олександр, маму госпіталізували. ФОТО

Через нічну ворожу дронову атаку на Київ загинула 5-річна Ніколь та її батько Олександр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на united24.media.

Як зазначається, родина переїхала до столиці з Оріхова Запорізької області.

"За словами сусідів, ще в четвер Ніколь брала участь у виставі в дитячому садку разом з іншими місцевими дітьми. Увечері 23 березня вона і її батько загинули, коли Росія здійснила атаки дронами на Київ. Її мати була госпіталізована", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терор РФ проти цивільного населення суперечить її заявам про мир та підриває зусилля США, - Сибіга

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих.

Дронова атака РФ 23 березня 2025 року

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах. Пізніше у КМВА уточнили, що внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих.

Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.

За даними Повітряних сил, загалом збито 97 зі 147 "Шахедів", ще 25 дронів - локаційно втрачені.