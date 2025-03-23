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Новини Фото Атака БПЛА на Київ Атака шахедів на Київ
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Через атаку РФ на Київ загинула 5-річна Ніколь і її батько Олександр, маму госпіталізували. ФОТО

Через нічну ворожу дронову атаку на Київ загинула 5-річна Ніколь та її батько Олександр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на united24.media.

Як зазначається, родина переїхала до столиці з Оріхова Запорізької області.

"За словами сусідів, ще в четвер Ніколь брала участь у виставі в дитячому садку разом з іншими місцевими дітьми. Увечері 23 березня вона і її батько загинули, коли Росія здійснила атаки дронами на Київ. Її мати була госпіталізована", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терор РФ проти цивільного населення суперечить її заявам про мир та підриває зусилля США, - Сибіга

загибла Ніколь з батьком

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих.

Дронова атака РФ 23 березня 2025 року

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах. Пізніше у КМВА уточнили, що внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих.

Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.

За даними Повітряних сил, загалом збито 97 зі 147 "Шахедів", ще 25 дронів - локаційно втрачені.

Автор: 

діти (5038) Київ (19405) жертва (246) Повітряні атаки на Київ (735)


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Топ коментарі
+41
Пі'дараса трампа можна поздоровити - йому з лучшім другом вдалося вбити ще одну дитину.
Гріт аген...
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23.03.2025 15:04
+36
Кацапськи виродки, щоб ви всі повиздихали, разом з вашими вишкребками зайвохромосомними! 🤬
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23.03.2025 15:07
+24
Кацапи це не люди а трамп подібне до пуйла маразматичне старе пуйло2
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23.03.2025 15:08
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Пі'дараса трампа можна поздоровити - йому з лучшім другом вдалося вбити ще одну дитину.
Гріт аген...
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23.03.2025 15:04 Відповісти
Кацапськи виродки, щоб ви всі повиздихали, разом з вашими вишкребками зайвохромосомними! 🤬
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23.03.2025 15:07 Відповісти
Кацапи це не люди а трамп подібне до пуйла маразматичне старе пуйло2
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23.03.2025 15:08 Відповісти
Бракує слів ....😪
кому ця гарнесенька дитина перешкоджала в цьому житті ?
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23.03.2025 15:12 Відповісти
шахіди вбивали дітей і до трампа, давайте думати головою а не тільки жерти єю !

Спочивай на небесах янгол 🙏🏼
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23.03.2025 15:13 Відповісти
Але воно могло цьому запобігти..
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23.03.2025 15:29 Відповісти
Так, застосувати чарівну пілюлю
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23.03.2025 17:13 Відповісти
В слові "пілюля" Ви букву "з" пропустили
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23.03.2025 17:34 Відповісти
Трампу покажіть і його **************. А то воно постійно хвалиться шо воно зі своїм другом ****** багато миру добився. Також покажіть фашисту Тампону як рашисти в Херсоні дронами вбивають мирних людей які ремонтують свої зруйновані будинки.
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23.03.2025 15:19 Відповісти
Відкрити вам новину? трампу і його оточенню ПiУХЙ!!! Якби йому було інакше, то все давно було б зроблено. А то піджак не таких, то ще щось не так, ви ще щось очікуєте від старого пердуна з рідкоземельним мозком? смішно.
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23.03.2025 15:41 Відповісти
Це для мене не новина. Я даже більше впевнений що Тампон спеціально допомагає ***** вбивати українців щоб ми скоріше підписали капітуляцію. Я за те щоб коли Тампон розказує на весь світ що він і ***** голуби миру то показувати всьому світу як ці два голуби миру ціленаправлено вбивають мирних людей. Щоб дай Боже колись ці дві суки гнили довічно в одній камері а краще отримали по лому в сраку, а не отримували нобелівські премії миру
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23.03.2025 15:48 Відповісти
Нажаль нічого їм не буде. Нема вищої сили і справедливості. Нажаль. Життя не справедливе.
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23.03.2025 20:24 Відповісти
несправедливе
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23.03.2025 21:00 Відповісти
Після 2019 в Україні були закриті інформаційні служби які працювали на закордонну аудіторію. А Раша Тудей працює. І мабудь вона навряд показує жахіття яке творить россія з українцями.
Короче, якщо тут на це піух, то чому це буде не піух для іншого світу.
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23.03.2025 16:09 Відповісти
Що б ти здох путін і вся твоя родина ,ти варвар будеш проклятий на віки з своїм огидни "русским миром".
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23.03.2025 15:25 Відповісти
Тут наочно видно як рашисти не випадково а ціленаправлено б'ють дронами по мирних в Херсоні. І це про цих мразот Тампон розказує в ООН що вони хочуть миру і потрібно підписати мирну угоду. https://t.me/torreddo/28435
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23.03.2025 15:55 Відповісти
"прекрасна угода" між маралаговским мародером-ідіотом та кремлівським терористом-педофілом...
людожери вжЕ дружАть домами-сЄм'ямі... якщо їх не зупинити, то людей (у тому числі у Світі) загине ще значно більше...
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23.03.2025 16:05 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо як говори наш естрадний лідор- на россії живуть люди, жінки та діти і не можно порушувати їх комфорт.
Отакі вони наслідки голосування по приколу.
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23.03.2025 16:19 Відповісти
Піди добровольцем до ЗСУ і завдай у відповідь ударів. Чи релігія диван не дозволяє?
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23.03.2025 16:29 Відповісти
Чому ваш хрєнорояльний клоун заборонив випуск вітчизняної зброї?
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23.03.2025 19:36 Відповісти
Царство Небесне загиблим.
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23.03.2025 17:00 Відповісти
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23.03.2025 17:33 Відповісти
чому батько втік з окупованої території, а не захищав свій дім на Запоріжжі?
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23.03.2025 17:43 Відповісти
 
 