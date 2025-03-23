Через атаку РФ на Київ загинула 5-річна Ніколь і її батько Олександр, маму госпіталізували. ФОТО
Через нічну ворожу дронову атаку на Київ загинула 5-річна Ніколь та її батько Олександр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на united24.media.
Як зазначається, родина переїхала до столиці з Оріхова Запорізької області.
"За словами сусідів, ще в четвер Ніколь брала участь у виставі в дитячому садку разом з іншими місцевими дітьми. Увечері 23 березня вона і її батько загинули, коли Росія здійснила атаки дронами на Київ. Її мати була госпіталізована", - йдеться у дописі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих.
Дронова атака РФ 23 березня 2025 року
Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах. Пізніше у КМВА уточнили, що внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих.
Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.
За даними Повітряних сил, загалом збито 97 зі 147 "Шахедів", ще 25 дронів - локаційно втрачені.
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Гріт аген...
кому ця гарнесенька дитина перешкоджала в цьому житті ?
Спочивай на небесах янгол 🙏🏼
Короче, якщо тут на це піух, то чому це буде не піух для іншого світу.
людожери вжЕ дружАть домами-сЄм'ямі... якщо їх не зупинити, то людей (у тому числі у Світі) загине ще значно більше...
Отакі вони наслідки голосування по приколу.
релігіядиван не дозволяє?