Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної масованої атаки на Київщині зафіксовано руйнування та пожежі в кількох громадах. Є жертви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в Обухівському районі зруйновано житловий будинок, загинула жінка 1997 р.н., поранені три особи (1966, 1964 р.н. та дитина 2019 р.н.).

Пошкоджено багатоповерхівку, горіли гаражі.

Також, за даними ДСНС, у Фастівському районі зруйновано склад (500 кв.м) та господарчу будівлю. Виникла пожежа у медцентрі (5000 кв.м).

На місцях працюють 55 рятувальників та 17 од. техніки ДСНС.

Дронова атака у ніч на 18 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди" атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі. Також Цензор.НЕТ повідомляв, що уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 88 "Шахедів" із 273. Ще 128 дронів - локаційно втрачені.