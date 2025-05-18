Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок нічної масованої атаки на Київщині зафіксовано руйнування та пожежі в кількох громадах. Є жертви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, в Обухівському районі зруйновано житловий будинок, загинула жінка 1997 р.н., поранені три особи (1966, 1964 р.н. та дитина 2019 р.н.).
Пошкоджено багатоповерхівку, горіли гаражі.
Також, за даними ДСНС, у Фастівському районі зруйновано склад (500 кв.м) та господарчу будівлю. Виникла пожежа у медцентрі (5000 кв.м).
На місцях працюють 55 рятувальників та 17 од. техніки ДСНС.
Дронова атака у ніч на 18 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди" атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі. Також Цензор.НЕТ повідомляв, що уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 88 "Шахедів" із 273. Ще 128 дронів - локаційно втрачені.
