Остання пісня путіна, "крутое пике", сізіфова праця. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Доречі...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнова застрелили в Іспанії

Хто?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов і доля "смотрящих"

enjoy!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбитий Портнов лежить на землі. ФОТО

Стає все цікавіше...

Звісно...

Там ще є робота...

Ця пісня присвячується...

"Крутое пике"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москву атакують безпілотники. Закрито аеропорти, - росЗМІ

Без попередніх умов

"Миротворці"

Припинив би війну за 24 години... якби не загруз у багнюці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін був би у Києві "за п’ять годин", якби російські танки не загрузли у багнюці, - Трамп

Заразився...

Остання пісня

але...

То все Порошенко...

Сізіфова праця

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