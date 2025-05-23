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Новини Фото Фотошопи політиків
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Остання пісня путіна, "крутое пике", сізіфова праця. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Доречі...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнова застрелили в Іспанії

фотожаба

Хто?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов і доля "смотрящих"

фотожаба

enjoy!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбитий Портнов лежить на землі. ФОТО

фотожаба

Стає все цікавіше...

фотожаба

Звісно...

фотожаба

Там ще є робота...

фотожаба

Ця пісня присвячується...

фотожаба

"Крутое пике"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москву атакують безпілотники. Закрито аеропорти, - росЗМІ

фотожаба

Без попередніх умов

фотожаба

"Миротворці"

фотожаба

Припинив би війну за 24 години... якби не загруз у багнюці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін був би у Києві "за п’ять годин", якби російські танки не загрузли у багнюці, - Трамп

фотожаба

Заразився...

фотожаба

Остання пісня

фотожаба

але...

фотожаба

То все Порошенко...

фотожаба

Сізіфова праця

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1605) політика (4496) Портнов (345) путін володимир (24060) фотожаба (13955) Трамп Дональд (6027)


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Топ коментарі
+2
***** з балалайкою просто шедевр.
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23.05.2025 19:58
+2
Мем про Трампа і багнюку-супер! А з якого фільму оце:"Куди ми з Мадрида"?
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23.05.2025 20:45
+2
Леон кілер.
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23.05.2025 21:03
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А я не знав, що вже Naik випускають портянки і лапті 😂
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23.05.2025 19:57 Відповісти
портновки
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23.05.2025 23:38 Відповісти
***** з балалайкою просто шедевр.
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23.05.2025 19:58 Відповісти
+
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23.05.2025 19:59 Відповісти
Нині у Польщі дебати...
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9805529,debata-prezydencka-w-tvp-gdzie-ogladac-transmisja.html Debata prezydencka w TVP. Gdzie oglądać na żywo? [TRANSMISJA]
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23.05.2025 20:40 Відповісти
JUST DO IT - Да, еще как из жопы бедного портняжки дует!
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23.05.2025 20:44 Відповісти
Мем про Трампа і багнюку-супер! А з якого фільму оце:"Куди ми з Мадрида"?
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23.05.2025 20:45 Відповісти
Леон кілер.
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23.05.2025 21:03 Відповісти
"Залишилось 4 - 5" найкраща!
Негритята теж непогано,але в Україні цих зєлених(смарагдових?) "негритят" значно більше 10.
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23.05.2025 22:22 Відповісти
ОКЕАН МРІЇ - дай Боже щоб збулось
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23.05.2025 23:26 Відповісти
Американсько-аляська затока.
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23.05.2025 23:40 Відповісти
Спасибо хорошие фотожабы
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24.05.2025 21:55 Відповісти
 
 