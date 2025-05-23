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Остання пісня путіна, "крутое пике", сізіфова праця. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Доречі...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнова застрелили в Іспанії
Хто?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов і доля "смотрящих"
enjoy!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбитий Портнов лежить на землі. ФОТО
Стає все цікавіше...
Звісно...
Там ще є робота...
Ця пісня присвячується...
"Крутое пике"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Москву атакують безпілотники. Закрито аеропорти, - росЗМІ
Без попередніх умов
"Миротворці"
Припинив би війну за 24 години... якби не загруз у багнюці
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін був би у Києві "за п’ять годин", якби російські танки не загрузли у багнюці, - Трамп
Заразився...
Остання пісня
але...
То все Порошенко...
Сізіфова праця
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Топ коментарі
+2 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар23.05.2025 19:58 Посилання
+2 Antony #586830
показати весь коментар23.05.2025 20:45 Посилання
+2 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар23.05.2025 21:03 Посилання
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https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9805529,debata-prezydencka-w-tvp-gdzie-ogladac-transmisja.html Debata prezydencka w TVP. Gdzie oglądać na żywo? [TRANSMISJA]
Негритята теж непогано,але в Україні цих зєлених(смарагдових?) "негритят" значно більше 10.