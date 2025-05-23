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Новости Фото Фотошопы политиков
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Последняя песня Путина, "крутое пике", сизифов труд. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Кстати...

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фотожаба

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фотожаба

Становится все интереснее...

фотожаба

Конечно...

фотожаба

Там еще есть работа...

фотожаба

Эта песня посвящается...

фотожаба

"Крутое пике"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москву атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты, - росСМИ

фотожаба

Без предварительных условий

фотожаба

"Миротворцы"

фотожаба

Прекратил бы войну за 24 часа... если бы не погряз в грязи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин был бы в Киеве "через пять часов", если бы российские танки не увязли в грязи, - Трамп

фотожаба

Заразился...

фотожаба

Последняя песня

фотожаба

но...

фотожаба

То все Порошенко...

фотожаба

Сизифов труд

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Автор: 

Лавров Сергей (2319) политика (7061) Портнов Андрей (649) путин владимир (31501) фотожаба (14481) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+2
***** з балалайкою просто шедевр.
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23.05.2025 19:58
+2
Мем про Трампа і багнюку-супер! А з якого фільму оце:"Куди ми з Мадрида"?
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23.05.2025 20:45
+2
Леон кілер.
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23.05.2025 21:03
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А я не знав, що вже Naik випускають портянки і лапті 😂
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23.05.2025 19:57 Ответить
портновки
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23.05.2025 23:38 Ответить
***** з балалайкою просто шедевр.
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23.05.2025 19:58 Ответить
+
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23.05.2025 19:59 Ответить
Нині у Польщі дебати...
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9805529,debata-prezydencka-w-tvp-gdzie-ogladac-transmisja.html Debata prezydencka w TVP. Gdzie oglądać na żywo? [TRANSMISJA]
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23.05.2025 20:40 Ответить
JUST DO IT - Да, еще как из жопы бедного портняжки дует!
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23.05.2025 20:44 Ответить
Мем про Трампа і багнюку-супер! А з якого фільму оце:"Куди ми з Мадрида"?
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23.05.2025 20:45 Ответить
Леон кілер.
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23.05.2025 21:03 Ответить
"Залишилось 4 - 5" найкраща!
Негритята теж непогано,але в Україні цих зєлених(смарагдових?) "негритят" значно більше 10.
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23.05.2025 22:22 Ответить
ОКЕАН МРІЇ - дай Боже щоб збулось
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23.05.2025 23:26 Ответить
Американсько-аляська затока.
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23.05.2025 23:40 Ответить
Спасибо хорошие фотожабы
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24.05.2025 21:55 Ответить
 
 