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Последняя песня Путина, "крутое пике", сизифов труд. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
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но...
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Сизифов труд
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Топ комментарии
+2 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий23.05.2025 19:58 Ссылка
+2 Antony #586830
показать весь комментарий23.05.2025 20:45 Ссылка
+2 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий23.05.2025 21:03 Ссылка
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https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9805529,debata-prezydencka-w-tvp-gdzie-ogladac-transmisja.html Debata prezydencka w TVP. Gdzie oglądać na żywo? [TRANSMISJA]
Негритята теж непогано,але в Україні цих зєлених(смарагдових?) "негритят" значно більше 10.