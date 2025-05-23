Кстати...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнова застрелили в Испании

Кто?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов и судьба "смотрящих"

наслаждайтесь!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитый Портнов лежит на земле. ФОТО

Становится все интереснее...

Конечно...

Там еще есть работа...

Эта песня посвящается...

"Крутое пике"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москву атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты, - росСМИ

Без предварительных условий

"Миротворцы"

Прекратил бы войну за 24 часа... если бы не погряз в грязи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин был бы в Киеве "через пять часов", если бы российские танки не увязли в грязи, - Трамп

Заразился...

Последняя песня

но...

То все Порошенко...

Сизифов труд

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