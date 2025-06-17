УКР
Справедливий мир буде тоді, коли Росія заплатить за кожен удар по житловому будинку, - Умєров. ФОТОрепортаж

Росія продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення. Цієї ночі під масштабною атакою опинилися одразу кілька регіонів: Київ та Київська область, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Миколаївщина та Кіровоградщина.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"росія б’є по містах, де сплять жінки, літні люди, діти. Її мета - не військовий об’єкт. Її мета - страх. І відчуття безсилля.

Сьогоднішня атака - це щонайменше 440 дронів і 32 ракети. Світ не має звикати до цього. Не має права відвертати погляд. Тиск має зростати. Санкції — посилюватися. Агресор має відчути ціну своїх злочинів", - наголошує він.

За словами Умєрова, справедливий мир буде тоді, коли Росія заплатить за кожен удар по житловому будинку.

"За кожне втрачене життя. За кожну ніч, коли небо над Україною у вогні. Війна триває. І наша боротьба - теж. Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків", - резюмує він.

Також читайте: Росія не прагне ні до перемир’я, ні до переговорів. Росія хоче капітуляції України, - посол Німеччини Єґер

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Атака РФ на Київ вночі 17 червня 2025 року

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.

Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 26 із 32 ракет, знешкоджено понад 400 дронів із 440.

Ось так , вибрали собі клоунаду, яка привела риго-зелених до влади , а зараз пожинаємо плоди, ну не сприймає світ некомпетентність, особливо, коли купу грошей вливають в Україну і вони розчиняються в корупції, а влада на це не реагує, то і маємо таке сприйняття , мирні люди гинуть, а світу по -барабану!
Повномасштабного нападу не було би ніколи, якби у 2019 році нарід 73% не вибрав брехунів і популістів і ворогів України, які розмінували Чонгар, відвели з украплень війська, розмінували акваторію Азовського моря і знищили ракетні програми, а державні гроші зарили в асфальт, дурячи всіх, що нападу не буде. Якби з 2019 року продовжували мінувати і будувати укріплення, робили тисячі ракет тих, що створили і проектували нові, будували своє ППО та виділяли кошти виключно на оборону.
То ти ж міністр оборони - тобі й карти в руки
У нас 32 млрд. не виконаних контрактів які дали на непонятні фірми, що і раніше не виконували зобов'язання перед державою. Це приблизно 750 млн дол. або 250 балістичних ракет, я рахую по екпортних цінах, але якщо розглянути вартість іранських ракет то цифри стануть ще сумнішими.

А ще можна додати суми по інших недавніх корупційних скандалах в інших міністерствах та перерахувати їх у озброєння. Також треба незабувати судову систему яку зараз фактично відпустили в вільне плавання, і яка насудила уже 35 млрд збитків державі у вигляді спецпенсій чиновникам і які поточна кооаліція не хоче відміняти, заблокувавши законопрект. Це ще 270 ракет.
Ми її можемо самі виготовляти Грім2 уже був готовий фактично в 2019 році, але цей проект заморозили у зв'язку з високою вартістю, та тому що саудити вийшли з фінансування, вони фактично підкупили наших чиновників викравши документацію, є кримінальне провадження від 2018 року і почали працювати над своєю ракетною програмою самостійно, але потім коли Байден фактично кинув їх не продавши ППО Патріот, то закупили в Китаю їх ракетні системи.

Ці ракети не виготовляють тому що дорого, і типу беспілотники дешевше та ефективніше. А як бачимо, якщо розібратись гроші можна знайти на ракети.
Гетьманцев це ти, чи третякова?
Ти дебув і чому не став тим хто воювавв Афганістані, хто вевешником у 18 пішов на дах Чорнобильского реактора, хто днями і ночами тягав нариків з підвалів і гинув від рук злочинців. Ти портновець хоч знаєш скільки загинуло людей просто за те, що на вулицях ти міг ходити з гетьманцевотретяковою спокійно вулицями міста?
Я не можу зрощуміти, вас щурів мафії, корупції, злочинності в тілі України, в якої ви вже такі нори поробили, що безкарність і беззаконня стали в країні НОРМОЮ, допомогаючі *****.нищити Україну з усих сторін і зсередини!
Чому ти пдло не підеш туди де роздають спецпенсії аби відслуживши 30 років відчути весь її смак приниження і беззакого обгризання?
Брехлива потвора третякова отримує і пенсію, причому максимальну.за законом і депутатьску зарплатню, ОДНОЧАСНО, і на пальці крутила влна всіх, особливо тих хто завжди захищав законність. Бо майбутнє «неповноцінних українців» її не ї...е, і твоє в першу чергу!!!
КОНСТИТУЦІЯ І ЗАКОН ПОДА УСЕ, ТОДІ БУДЕ УКРАЇНА, а не бандустан.
Гетьманцнв, желєзняк потвори, де і коли ви планували через вами протягнуті антизаконні правки, сплатити борг людям які виграли суди і доказали порушення законів? Потвори брехливі, які на це ні копійки не виділили, але їх цілком влаштовують синки круп які на посадах голів пенсійних фондів.грабують Україну на мільярди РЕАЛЬНІ!!!

Щодо спецпенсій вони є скрізь в кожній країні і так це військові, поліція, прокурори, судді, слідчі органи і розвідка, і це не повний список, бо спецпенсії отримують ті хто мав на протязі служби спец вимоги і спец обмеження прав і свобод, яких не було у інших.
Я бачу ти пейсатєль, але не чітатєль, без розуму.
Тільки завдяки бригадам уйо...ків реформаторів по портновсько сівковичським планам зараз ЛЮДИНІ простій абсолютно НІКУДИ звернутись аби її законні права захистили негайно і без каруселі вимагань і шпагату на який її садить адвокатьска мафія перш за все.
Єдиний орган який по всьому світу і в нас підтримує обвинувачення по всім злочинам від імені своїх країн є прокуратура, саме тому у всіх ЦИВІЛІЗОВАНИХ країнах, прокуратура, суд віднесені до ЄДИНОЇ СУДОВОЇ НІЛКИ ВЛАДИ, наїзди на яку, неповпга до якої, переслідування якої, приниження і булінг якої, будь яке посягання на її незалежність карається на рівні державної зради! Бо це основа держави і права і керованості держави!
Прокурори виїжають на кожен злочин і в день і в ніч, це вони були сдідчими які коорлинували і вели ще і слідство, це вони несуть відповідальність за прнд'явлення обвинувачень і доведення діла до вироку суду. Це вони виїжають зараз на місця щлочинів рашистсткої агресії, це вони в судах підтримують обвинувачення російським злочинцям, колаборантам і агентам фсб. Тому увімкни мозок. Чому і звідки така маніакальна жага знищити суддову гілку влади.
І після кожного обстрілу вилазять кацапоїди і в усьому звинувачують українську владу. Коли вже вами виродками СБУ займеться
В мене конкретне питання, інваліди -прокурори скільки повернули коштів в казну ? А депутати - типу підрахуїв скільки повернули? А інваліди-пенсіонери судді скільки повернули? На вас зелених гнид руки в крові по лікті!
Поки ви при владі сросія ні за що не заплатить,покидьки.
Умєров ще й на цьому про "заплатить" мріє!?
І як ти збираєшся зробити коли ні за що не відповідаєш ,за провалену мобілізацію я ні при чому ,за браковані міни теж це не я ,за неправельно побудовані фортефікація і розкрадені гроші теж це не я.
Так, все правда. У владі - злочинці. Але що робити далі: віддатися під знищуващий каток, віддати свій народ в гулаги, або під мобілізацію для нападу на Европу? Мільон українців під заградотрядами росії підуть на Польщу? Або битися до останнього українця? Не знаю.
"...битися до останнього українця...?) я в 50 пішов у піхотну бригаду,звільняв Правий берег,титанова пластина у берцовій кістці, тяжка контузія...до останнього буде років чере 200,а що там з кацапами буде -зовсім невідомо.
Досить минулим жити і всіх звинувачувати. Якби, якби. Мозок включати потрібно, а не повторювати як Трамп одну і ту ж мантру.
По справжньому справедливий мир буде коли ще й руки повідрубують квартальним мародерам.
"Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків",
Джерело: https://censor.net/ua/p35583

У ********* потужність пішла ротом, ховайтесь, цапи...
Коли умовний "ванька говнов із Рязані" побаче що українська балістична ракета знищила його барак з його "випердашами" от тоді воно щось можливо й зрозуміє,все інше -маячня.
Значить ніколи ... Довбане шапіто....😡😡😡
Ніколи-не кажи-ніколи.
Не хотілось би .. Але факти - річ вперта....😡😡😡
Ти був на війні?
Всі, хто зараз в Україні - на війні ....
Якщо не був,то краще мовчи.
А у заголовку сказано, що це зробила не росія.
А якісь «рашисти».
Кияни, особливо жителі Бощагівки, Жуляни, Соломи Подякуйте
https://x.com/serhiyprytula @serhiyprytula
https://x.com/mil_in_ua @mil_in_ua
за прильот і смерті Бо тільки дибіл не побачить літачок НАУ і не зробить висновки, а де ж 100% збирають дрони
Червінський в СІЗО, а ці ******?(c)
😡😡😡😡😡😡😡
Це реальне фото.виклали на загал?
Хто це падло яке це опублікувало?
Да, реальное фото. А сайт "мілітарний" связывают с Чмутом, надеюсь знаете такого.
Блді пінчука в своєму репертуарі
17.06.2025 12:25 Відповісти
Якщо МО буде закупати браковані міни та гранати, та не перестане обкрадати армію, то кацапи ніколи не понесуть відповідальності.
кому заплатить? коли заплатить? чим заплатить? путін вже в Гаазі? а чого так? хто поверне дітей батькам, які гинуть під завалами? хто поверне загиблих рідним? самі в бункерах сидять, дітей повивозили за кордон, то можуть так воювати "успішно" ще довго. Кому потрібна та лапша на вуха? Нудить вже від брехні і лицемірства
Ця влада нічого не зробила для захисту країни, тільки ******* і *******!
Умєров, поки ви не почнети іПашити по будинках на кацапії нічого не зміниться. Ну нехай до мААЦкви далеко, а брянськ, курськ, ростов, бєлгород і т.д. повинні палати!
міністр оборони має відповідати на питання "як і чим"
кращий подарунок - вали вже у віставку разом з буратіно і козирем
Валерій Прозапас

А чи не час Єрмаку прозвітувати про результати "самітів" та "форумів миру", які він називав найвеличнішими за всю історію і робив красіві фоточки себе по центру?
Бо знову купа претензій до всіх - крім себе потужних.
Де результат?
Скільки бабла було витрачено Дєрьмаком і Ко на ці незліченні "саміту миру", угоди із Буркіна-Фасо, Гондурасом та іншими "гарантами" Зешобли?
А грошей на ЗСУ, зброю не вистачає ...

Продюсер-лузер тільки в Україні міг отак фоткатися.
авдиторія телефарафєту аплодує стоячи такій розімній людині. Більше потужних гасел
тобі заплатить падлюка зелена??
То може менше "просирати"/красти гроші? Чи нє?
показати весь коментар
...у кишеню умєрова, мається на увазі? Чи вже заплатила? Бо грошей на ЗСУ у цьому році вже немає, закупівлі зброї провалені, захисні спорудження відсутні. Гарна робота!
так лупіть у відповідь по цапським будинкам, а не трандіть
суки, вже четвертий рік одні балачки: помстимося, відплатять, бла-бла-бла. Прямо гасла такі погрожуючі, а про суті ні хєра не робите. лупіть по параші так само, як вони по українцям, а не *******
доки на посаді цей жирний хряк є великий сумнів що ми зможемо заставити підерацію заплатити за їх тероризм.
Справедливий мир буде тоді, коли таке бидло, як умєров і йому подібні будуть висіти на київських каштанах.
