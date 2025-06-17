Справедливий мир буде тоді, коли Росія заплатить за кожен удар по житловому будинку, - Умєров. ФОТОрепортаж

Росія продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення. Цієї ночі під масштабною атакою опинилися одразу кілька регіонів: Київ та Київська область, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Миколаївщина та Кіровоградщина.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"росія б’є по містах, де сплять жінки, літні люди, діти. Її мета - не військовий об’єкт. Її мета - страх. І відчуття безсилля.

Сьогоднішня атака - це щонайменше 440 дронів і 32 ракети. Світ не має звикати до цього. Не має права відвертати погляд. Тиск має зростати. Санкції — посилюватися. Агресор має відчути ціну своїх злочинів", - наголошує він.

За словами Умєрова, справедливий мир буде тоді, коли Росія заплатить за кожен удар по житловому будинку.

"За кожне втрачене життя. За кожну ніч, коли небо над Україною у вогні. Війна триває. І наша боротьба - теж. Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків", - резюмує він.

Атака РФ на Київ вночі 17 червня 2025 року

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.

Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 26 із 32 ракет, знешкоджено понад 400 дронів із 440.