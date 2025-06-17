РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10927 посетителей онлайн
Новости Фото
2 725 57

Справедливый мир будет тогда, когда Россия заплатит за каждый удар по жилому дому, - Умеров. ФОТОрепортаж

Россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения. Этой ночью под масштабной атакой оказались сразу несколько регионов: Киев и Киевская область, Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Николаевская и Кировоградская области.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"россия бьет по городам, где спят женщины, пожилые люди, дети. Ее цель - не военный объект. Ее цель - страх. И ощущение бессилия.

Сегодняшняя атака - это по меньшей мере 440 дронов и 32 ракеты. Мир не должен привыкать к этому. Не имеет права отворачивать взгляд. Давление должно расти. Санкции - усиливаться. Агрессор должен почувствовать цену своих преступлений", - отмечает он.

По словам Умерова, справедливый мир будет тогда, когда Россия заплатит за каждый удар по жилому дому.

"За каждую потерянную жизнь. За каждую ночь, когда небо над Украиной в огне. Война продолжается. И наша борьба - тоже. Враг получит ответ. За каждый удар. Без исключений", - резюмирует он.

Также читайте: Россия не стремится ни к перемирию, ни к переговорам. Россия хочет капитуляции Украины, - посол Германии Егер

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Атака РФ на Киев ночью 17 июня 2025 года

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КГВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.

Всего, по данным Воздушных сил, уничтожено 26 из 32 ракет, обезврежено более 400 дронов из 440.

Автор: 

Киев (26139) обстрел (29640) Одесса (8025) Одесская область (3826) россия (97292) переговоры с Россией (1327) Умеров Рустем (646) Одесский район (284)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Ось так , вибрали собі клоунаду, яка привела риго-зелених до влади , а зараз пожинаємо плоди, ну не сприймає світ некомпетентність, особливо, коли купу грошей вливають в Україну і вони розчиняються в корупції, а влада на це не реагує, то і маємо таке сприйняття , мирні люди гинуть, а світу по -барабану!
показать весь комментарий
17.06.2025 11:09 Ответить
+16
Повномасштабного нападу не було би ніколи, якби у 2019 році нарід 73% не вибрав брехунів і популістів і ворогів України, які розмінували Чонгар, відвели з украплень війська, розмінували акваторію Азовського моря і знищили ракетні програми, а державні гроші зарили в асфальт, дурячи всіх, що нападу не буде. Якби з 2019 року продовжували мінувати і будувати укріплення, робили тисячі ракет тих, що створили і проектували нові, будували своє ППО та виділяли кошти виключно на оборону.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:19 Ответить
+12
То ти ж міністр оборони - тобі й карти в руки
показать весь комментарий
17.06.2025 11:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ти ж міністр оборони - тобі й карти в руки
показать весь комментарий
17.06.2025 11:08 Ответить
Ось так , вибрали собі клоунаду, яка привела риго-зелених до влади , а зараз пожинаємо плоди, ну не сприймає світ некомпетентність, особливо, коли купу грошей вливають в Україну і вони розчиняються в корупції, а влада на це не реагує, то і маємо таке сприйняття , мирні люди гинуть, а світу по -барабану!
показать весь комментарий
17.06.2025 11:09 Ответить
У нас 32 млрд. не виконаних контрактів які дали на непонятні фірми, що і раніше не виконували зобов'язання перед державою. Це приблизно 750 млн дол. або 250 балістичних ракет, я рахую по екпортних цінах, але якщо розглянути вартість іранських ракет то цифри стануть ще сумнішими.

А ще можна додати суми по інших недавніх корупційних скандалах в інших міністерствах та перерахувати їх у озброєння. Також треба незабувати судову систему яку зараз фактично відпустили в вільне плавання, і яка насудила уже 35 млрд збитків державі у вигляді спецпенсій чиновникам і які поточна кооаліція не хоче відміняти, заблокувавши законопрект. Це ще 270 ракет.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:27 Ответить
Ми її можемо самі виготовляти Грім2 уже був готовий фактично в 2019 році, але цей проект заморозили у зв'язку з високою вартістю, та тому що саудити вийшли з фінансування, вони фактично підкупили наших чиновників викравши документацію, є кримінальне провадження від 2018 року і почали працювати над своєю ракетною програмою самостійно, але потім коли Байден фактично кинув їх не продавши ППО Патріот, то закупили в Китаю їх ракетні системи.

Ці ракети не виготовляють тому що дорого, і типу беспілотники дешевше та ефективніше. А як бачимо, якщо розібратись гроші можна знайти на ракети.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:49 Ответить
Гетьманцев це ти, чи третякова?
Нах...я скрізь постити під...са з мантрами сівковича для виконання заповіту портнова, для яких понад усе РОЗВАЛ ДЕОЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ та тотальне беззаконня і безкарність на часі, бо гребутб ці блді гніди сівковича-портнова як дихають, а дихають часто аби Україну обібрати до білої кісти!
Ублюдки, зупиніться поширювати заповіти портнова!!!!!!
Вже і так все зруйновано цими торпедами мафії, рашизму і корупцією, торпедами **********!
показать весь комментарий
17.06.2025 11:55 Ответить
Ти дебув і чому не став тим хто воювавв Афганістані, хто вевешником у 18 пішов на дах Чорнобильского реактора, хто днями і ночами тягав нариків з підвалів і гинув від рук злочинців. Ти портновець хоч знаєш скільки загинуло людей просто за те, що на вулицях ти міг ходити з гетьманцевотретяковою спокійно вулицями міста?
Я не можу зрощуміти, вас щурів мафії, корупції, злочинності в тілі України, в якої ви вже такі нори поробили, що безкарність і беззаконня стали в країні НОРМОЮ, допомогаючі *****.нищити Україну з усих сторін і зсередини!
Чому ти пдло не підеш туди де роздають спецпенсії аби відслуживши 30 років відчути весь її смак приниження і беззакого обгризання?
Брехлива потвора третякова отримує і пенсію, причому максимальну.за законом і депутатьску зарплатню, ОДНОЧАСНО, і на пальці крутила влна всіх, особливо тих хто завжди захищав законність. Бо майбутнє «неповноцінних українців» її не ї...е, і твоє в першу чергу!!!
КОНСТИТУЦІЯ І ЗАКОН ПОДА УСЕ, ТОДІ БУДЕ УКРАЇНА, а не бандустан.
Гетьманцнв, желєзняк потвори, де і коли ви планували через вами протягнуті антизаконні правки, сплатити борг людям які виграли суди і доказали порушення законів? Потвори брехливі, які на це ні копійки не виділили, але їх цілком влаштовують синки круп які на посадах голів пенсійних фондів.грабують Україну на мільярди РЕАЛЬНІ!!!

Щодо спецпенсій вони є скрізь в кожній країні і так це військові, поліція, прокурори, судді, слідчі органи і розвідка, і це не повний список, бо спецпенсії отримують ті хто мав на протязі служби спец вимоги і спец обмеження прав і свобод, яких не було у інших.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:21 Ответить
Я бачу ти пейсатєль, але не чітатєль, без розуму.
Прочитай закон, потім патякай
Не відкривайрота на тих хто зробив все і більше, аби ти зріс в безпеці.
Тільки завдяки бригадам уйо...ків реформаторів по портновсько сівковичським планам зараз ЛЮДИНІ простій абсолютно НІКУДИ звернутись аби її законні права захистили негайно і без каруселі вимагань і шпагату на який її садить адвокатьска мафія перш за все.
Єдиний орган який по всьому світу і в нас підтримує обвинувачення по всім злочинам від імені своїх країн є прокуратура, саме тому у всіх ЦИВІЛІЗОВАНИХ країнах, прокуратура, суд віднесені до ЄДИНОЇ СУДОВОЇ НІЛКИ ВЛАДИ, наїзди на яку, неповпга до якої, переслідування якої, приниження і булінг якої, будь яке посягання на її незалежність карається на рівні державної зради! Бо це основа держави і права і керованості держави!
Прокурори виїжають на кожен злочин і в день і в ніч, це вони були сдідчими які коорлинували і вели ще і слідство, це вони несуть відповідальність за прнд'явлення обвинувачень і доведення діла до вироку суду. Це вони виїжають зараз на місця щлочинів рашистсткої агресії, це вони в судах підтримують обвинувачення російським злочинцям, колаборантам і агентам фсб. Тому увімкни мозок. Чому і звідки така маніакальна жага знищити суддову гілку влади.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:01 Ответить
І після кожного обстрілу вилазять кацапоїди і в усьому звинувачують українську владу. Коли вже вами виродками СБУ займеться
показать весь комментарий
17.06.2025 11:45 Ответить
В мене конкретне питання, інваліди -прокурори скільки повернули коштів в казну ? А депутати - типу підрахуїв скільки повернули? А інваліди-пенсіонери судді скільки повернули? На вас зелених гнид руки в крові по лікті!
показать весь комментарий
17.06.2025 12:35 Ответить
Поки ви при владі сросія ні за що не заплатить,покидьки.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:13 Ответить
Умєров ще й на цьому про "заплатить" мріє!?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:16 Ответить
І як ти збираєшся зробити коли ні за що не відповідаєш ,за провалену мобілізацію я ні при чому ,за браковані міни теж це не я ,за неправельно побудовані фортефікація і розкрадені гроші теж це не я.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:17 Ответить
Повномасштабного нападу не було би ніколи, якби у 2019 році нарід 73% не вибрав брехунів і популістів і ворогів України, які розмінували Чонгар, відвели з украплень війська, розмінували акваторію Азовського моря і знищили ракетні програми, а державні гроші зарили в асфальт, дурячи всіх, що нападу не буде. Якби з 2019 року продовжували мінувати і будувати укріплення, робили тисячі ракет тих, що створили і проектували нові, будували своє ППО та виділяли кошти виключно на оборону.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:19 Ответить
Так, все правда. У владі - злочинці. Але що робити далі: віддатися під знищуващий каток, віддати свій народ в гулаги, або під мобілізацію для нападу на Европу? Мільон українців під заградотрядами росії підуть на Польщу? Або битися до останнього українця? Не знаю.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:34 Ответить
"...битися до останнього українця...?) я в 50 пішов у піхотну бригаду,звільняв Правий берег,титанова пластина у берцовій кістці, тяжка контузія...до останнього буде років чере 200,а що там з кацапами буде -зовсім невідомо.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:44 Ответить
Досить минулим жити і всіх звинувачувати. Якби, якби. Мозок включати потрібно, а не повторювати як Трамп одну і ту ж мантру.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:54 Ответить
По справжньому справедливий мир буде коли ще й руки повідрубують квартальним мародерам.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:19 Ответить
"Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків",
Джерело: https://censor.net/ua/p35583

У ********* потужність пішла ротом, ховайтесь, цапи...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:20 Ответить
Коли умовний "ванька говнов із Рязані" побаче що українська балістична ракета знищила його барак з його "випердашами" от тоді воно щось можливо й зрозуміє,все інше -маячня.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:24 Ответить
Значить ніколи ... Довбане шапіто....😡😡😡
показать весь комментарий
17.06.2025 11:27 Ответить
Ніколи-не кажи-ніколи.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:29 Ответить
Не хотілось би .. Але факти - річ вперта....😡😡😡
показать весь комментарий
17.06.2025 11:32 Ответить
Ти був на війні?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:40 Ответить
Всі, хто зараз в Україні - на війні ....
показать весь комментарий
17.06.2025 11:42 Ответить
Якщо не був,то краще мовчи.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:27 Ответить
А у заголовку сказано, що це зробила не росія.
А якісь «рашисти».
показать весь комментарий
17.06.2025 11:27 Ответить
Кияни, особливо жителі Бощагівки, Жуляни, Соломи Подякуйте
https://x.com/serhiyprytula @serhiyprytula
https://x.com/mil_in_ua @mil_in_ua
за прильот і смерті Бо тільки дибіл не побачить літачок НАУ і не зробить висновки, а де ж 100% збирають дрони
Червінський в СІЗО, а ці ******?(c)
показать весь комментарий
17.06.2025 11:27 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 11:49 Ответить
😡😡😡😡😡😡😡
Це реальне фото.виклали на загал?
Хто це падло яке це опублікувало?
показать весь комментарий
17.06.2025 12:01 Ответить
Да, реальное фото. А сайт "мілітарний" связывают с Чмутом, надеюсь знаете такого.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:08 Ответить
Блді пінчука в своєму репертуарі
показать весь комментарий
17.06.2025 12:25 Ответить
Якщо МО буде закупати браковані міни та гранати, та не перестане обкрадати армію, то кацапи ніколи не понесуть відповідальності.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:28 Ответить
кому заплатить? коли заплатить? чим заплатить? путін вже в Гаазі? а чого так? хто поверне дітей батькам, які гинуть під завалами? хто поверне загиблих рідним? самі в бункерах сидять, дітей повивозили за кордон, то можуть так воювати "успішно" ще довго. Кому потрібна та лапша на вуха? Нудить вже від брехні і лицемірства
показать весь комментарий
17.06.2025 11:29 Ответить
Ця влада нічого не зробила для захисту країни, тільки ******* і *******!
показать весь комментарий
17.06.2025 11:32 Ответить
Умєров, поки ви не почнети іПашити по будинках на кацапії нічого не зміниться. Ну нехай до мААЦкви далеко, а брянськ, курськ, ростов, бєлгород і т.д. повинні палати!
показать весь комментарий
17.06.2025 11:34 Ответить
міністр оборони має відповідати на питання "як і чим"
показать весь комментарий
17.06.2025 11:34 Ответить
кращий подарунок - вали вже у віставку разом з буратіно і козирем
показать весь комментарий
17.06.2025 11:42 Ответить
Валерій Прозапас

А чи не час Єрмаку прозвітувати про результати "самітів" та "форумів миру", які він називав найвеличнішими за всю історію і робив красіві фоточки себе по центру?
Бо знову купа претензій до всіх - крім себе потужних.
Де результат?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:45 Ответить
Скільки бабла було витрачено Дєрьмаком і Ко на ці незліченні "саміту миру", угоди із Буркіна-Фасо, Гондурасом та іншими "гарантами" Зешобли?
А грошей на ЗСУ, зброю не вистачає ...

показать весь комментарий
17.06.2025 11:54 Ответить
Продюсер-лузер тільки в Україні міг отак фоткатися.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:00 Ответить
авдиторія телефарафєту аплодує стоячи такій розімній людині. Більше потужних гасел
показать весь комментарий
17.06.2025 12:03 Ответить
тобі заплатить падлюка зелена??
показать весь комментарий
17.06.2025 12:31 Ответить
То може менше "просирати"/красти гроші? Чи нє?
показать весь комментарий
17.06.2025 13:00 Ответить
...у кишеню умєрова, мається на увазі? Чи вже заплатила? Бо грошей на ЗСУ у цьому році вже немає, закупівлі зброї провалені, захисні спорудження відсутні. Гарна робота!
показать весь комментарий
17.06.2025 13:49 Ответить
так лупіть у відповідь по цапським будинкам, а не трандіть
показать весь комментарий
17.06.2025 14:07 Ответить
суки, вже четвертий рік одні балачки: помстимося, відплатять, бла-бла-бла. Прямо гасла такі погрожуючі, а про суті ні хєра не робите. лупіть по параші так само, як вони по українцям, а не *******
показать весь комментарий
17.06.2025 14:25 Ответить
доки на посаді цей жирний хряк є великий сумнів що ми зможемо заставити підерацію заплатити за їх тероризм.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:04 Ответить
Справедливий мир буде тоді, коли таке бидло, як умєров і йому подібні будуть висіти на київських каштанах.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:47 Ответить
 
 