Справедливый мир будет тогда, когда Россия заплатит за каждый удар по жилому дому, - Умеров. ФОТОрепортаж

Россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения. Этой ночью под масштабной атакой оказались сразу несколько регионов: Киев и Киевская область, Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Николаевская и Кировоградская области.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"россия бьет по городам, где спят женщины, пожилые люди, дети. Ее цель - не военный объект. Ее цель - страх. И ощущение бессилия.

Сегодняшняя атака - это по меньшей мере 440 дронов и 32 ракеты. Мир не должен привыкать к этому. Не имеет права отворачивать взгляд. Давление должно расти. Санкции - усиливаться. Агрессор должен почувствовать цену своих преступлений", - отмечает он.

По словам Умерова, справедливый мир будет тогда, когда Россия заплатит за каждый удар по жилому дому.

"За каждую потерянную жизнь. За каждую ночь, когда небо над Украиной в огне. Война продолжается. И наша борьба - тоже. Враг получит ответ. За каждый удар. Без исключений", - резюмирует он.

Также читайте: Россия не стремится ни к перемирию, ни к переговорам. Россия хочет капитуляции Украины, - посол Германии Егер















Атака РФ на Киев ночью 17 июня 2025 года

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КГВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.

Всего, по данным Воздушных сил, уничтожено 26 из 32 ракет, обезврежено более 400 дронов из 440.