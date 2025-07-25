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Новини Фото Авіакатастрофа Іл-76 під Бєлгородом
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Із 12 військовополоненими, які загинули в авіатрощі літака ІЛ-76 в РФ, попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові у п'ятницю, 25 липня, відбулось прощання із 12 захисниками 24 окремої механізованої бригади, які потрапили в російський полон й загинули в авіакатастрофі літака ІЛ-76 над Бєлгородом 24 січня 2024 року.

Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини та написали у 24 бригаді, передає Цензор.НЕТ.

Українські захисники, з якими сьогодні попрощалися:

  1. Владислав Бобровський
  2. Богдан Дудяк
  3. Назар Ковалик
  4. Ярослав Криваньо
  5. Олег Кузьма
  6. Сергій Левків
  7. Іван Охапський
  8. Назар Петриків
  9. Ярослав Соболєв
  10. Деуран Тайлаков
  11. Миколай Трухан
  12. Іван Федека.

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У Львові попрощалися з 12 військовими, загиблими в катастрофі літака Іл-76
У Львові попрощалися з 12 військовими, загиблими в катастрофі літака Іл-76

Всі вони воювали у складі 24 окремої механізованої бригади, виконували бойові завдання й потрапили в російській полон. Наймолодшому військовослужбовцю з них на момент загибелі було 26 років, найстаршому — 56.

У Львові попрощалися з 12 військовими, загиблими в катастрофі літака Іл-76
У Львові попрощалися з 12 військовими, загиблими в катастрофі літака Іл-76
У Львові попрощалися з 12 військовими, загиблими в катастрофі літака Іл-76

"Хтось із чоловіків, з якими сьогодні прощався Львів, мав військовий досвід ще з часів АТО. Але всі вони повернулися до служби, мобілізувалися або стали добровольцями на початку повномасштабного вторгнення. Деякі з них навіть покинули роботу за кордоном, щоб стати на захист Батьківщини", - зазначила Медійна ініціатива за права людини.

Після церемонії тіла військових повезли до рідних громад для поховання. Трьох поховають у суботу у Львові.

Читайте також: Авіатроща Іл-76 під Бєлгородом: Перевірка переданих Росією останків тіл полонених іще триває, - Нацполіція

У Львові попрощалися з 12 військовими, загиблими в катастрофі літака Іл-76
У Львові попрощалися з 12 військовими, загиблими в катастрофі літака Іл-76
У Львові попрощалися з 12 військовими, загиблими в катастрофі літака Іл-76
У Львові попрощалися з 12 військовими, загиблими в катастрофі літака Іл-76

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Читайте також: З пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття атаки РФ, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Лубінець згодом повідомив, що Росія не допускає до розслідування міжнародних експертів, а МКЧХ цей доступ не вимагає.

На початку лютого представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння в Бєлгородській області літака Іл-76. Росія поки не реагує на ці запити.

Також читайте: Україні передали останки загиблих, які нібито перебували на борту Іл-76. Триває ідентифікація, - Лубінець про заяву Москалькової

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати Україні тіла нібито загиблих під час катастрофи Іл-76. Згодом уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що щодо передачі тіл нібито загиблих під час падіння Іл-76 буде комунікація з РФ. 9 грудня російська омбудсменка Тетяна Москалькова запевнила, що Росія нібито передала Україні тіла військовополонених, які, як наполягає російська сторона, загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня 2024 року. Лубінець своєю чергою заявив, що Україні передали останки загиблих, які нібито перебували на борту Іл-76. Триває ідентифікація.

Автор: 

авіакатастрофа (1108) поховання (207) Львів (3115) військовослужбовці (4859) 24 ОМБр імені короля Данила (265)


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Топ коментарі
+13
Нашим речникам вірять тільки діти та глядачі телемарафону...
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25.07.2025 20:53 Відповісти
+9
Обісралися і навіть не зізналися про той літак… просто поставили перед фактом що похоронили загиблих військовополонених.
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25.07.2025 20:59 Відповісти
+6
Зельоным верить - себя не уважать.
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25.07.2025 20:56 Відповісти
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Нашим речникам вірять тільки діти та глядачі телемарафону...
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25.07.2025 20:53 Відповісти
.... діти не дуже вірять!
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25.07.2025 20:54 Відповісти
Бо діти хоч малі , але не тупі...
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25.07.2025 21:01 Відповісти
Зельоным верить - себя не уважать.
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25.07.2025 20:56 Відповісти
Говорили. Бо як ви уявляєте зізнатися, що вони загинули, від рідного ппо?
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25.07.2025 20:58 Відповісти
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25.07.2025 20:57 Відповісти
Обісралися і навіть не зізналися про той літак… просто поставили перед фактом що похоронили загиблих військовополонених.
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25.07.2025 20:59 Відповісти
Як ви думаєте, якщо є чим це робити, якби кацапи повідомили що будуть перевозити літаком наших, чи стріляли б Українські ЗС?
Кацапи завжди прикриваються беззахистними.
В Ічкерії до бетерів прив*язували жінок, дітей і старих.
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25.07.2025 22:07 Відповісти
Збили бо це був військовий літак а про те що ним мають перевозити полонених москалі не повідомили.
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25.07.2025 21:01 Відповісти
Маячню пишеш, іл 76 не військовий літак
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25.07.2025 21:18 Відповісти
ну да ну да, а УАЗ не військова машина. Навіть якщо їздить від однієї військової частини до іншої і кермують військові - все одно, мабуть, цивільна.
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25.07.2025 21:21 Відповісти
Це ж наше ППО той рейс збило. Незручна правда.
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25.07.2025 21:03 Відповісти
Чого незручна. На російському військово-транспортному літаку був транспарант з написом Українські полонені?
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25.07.2025 21:19 Відповісти
Незручна тому, що ми своїх вбили. І це факт. Але скрізь в медіа фігурує термін - авіатроща, тобто можна припустити що була авіакатастрофа чи рейс збили не ми. Це маніпулювання фактами і приховування істини.
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25.07.2025 21:32 Відповісти
Автобус, краще стуль дзюбок, бо від тебе кацапом смердить...
І звідки ти це все знаєш?! Летів паралельним курсом?
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25.07.2025 22:02 Відповісти
Не вказуй мені, що робити, і я не скажу тобі, куди йти.
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25.07.2025 22:03 Відповісти
Автобус, як там зараз погода у Вологді?
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25.07.2025 22:05 Відповісти
Коли ти борщ вариш, то напевно виглядаєш розумнішою.
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25.07.2025 22:07 Відповісти
Судячи зі статті там все нібито.
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25.07.2025 21:31 Відповісти
Ти дебіл ?! Це гірка правда.
Поплач ще над загиблими рос. пілотами того ІЛ-76.

Де збили ? Над територією України ?!
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25.07.2025 21:42 Відповісти
То значить все в порядку?
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25.07.2025 21:50 Відповісти
То хто ****** - русня, Zелена шмаркля чи ЦН? ЦН виступив у ролі судді, ніяких "ніби то". ******* сбрехала (як завжди), а наші збили цей літак, а русня казала правду? ********. Або ***** суд у Гаазі, коли є Цензор з фсбешними кодерами, сеошниками і редакторами! Слава Бутусову! І його кадровикам, ХРюням по новому.
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25.07.2025 22:00 Відповісти
кацапи підставили борт із полоненими спеціально, тому після великої ейфорії, потім почали виправдовуватись і брехати брехати брехати.
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25.07.2025 22:14 Відповісти
Скількиж тут у коментах кацапської мерзоти.
Як ви думаєте, якщо є чим це робити, якби кацапи повідомили що будуть перевозити літаком наших, чи стріляли б Українські ЗС?
Кацапи завжди прикриваються беззахистними.
В Ічкерії до бетерів прив*язували жінок, дітей і старих.
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25.07.2025 22:08 Відповісти
на Львівшині є традиція відкрито прощатися з полеглими, про багато фактів тільки з того й знаємо
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25.07.2025 22:08 Відповісти
Інтернет пам'ятає, хто із наших медійних прокладк у той день запустив ту новину, а потім поспіхом її видаляв...
Загиблим світла пам'ять...
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25.07.2025 22:11 Відповісти
скільки в статті слів "нібито" і скільки цих "нібито" було. Війна, все правильно, але все одно огидно
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25.07.2025 22:12 Відповісти
доречі зараз можна почита вю великої Буданги на цю тему.
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25.07.2025 22:18 Відповісти
 
 