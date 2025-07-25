Із 12 військовополоненими, які загинули в авіатрощі літака ІЛ-76 в РФ, попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові у п'ятницю, 25 липня, відбулось прощання із 12 захисниками 24 окремої механізованої бригади, які потрапили в російський полон й загинули в авіакатастрофі літака ІЛ-76 над Бєлгородом 24 січня 2024 року.

Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини та написали у 24 бригаді, передає Цензор.НЕТ.

Українські захисники, з якими сьогодні попрощалися:

Владислав Бобровський Богдан Дудяк Назар Ковалик Ярослав Криваньо Олег Кузьма Сергій Левків Іван Охапський Назар Петриків Ярослав Соболєв Деуран Тайлаков Миколай Трухан Іван Федека.

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Всі вони воювали у складі 24 окремої механізованої бригади, виконували бойові завдання й потрапили в російській полон. Наймолодшому військовослужбовцю з них на момент загибелі було 26 років, найстаршому — 56.







"Хтось із чоловіків, з якими сьогодні прощався Львів, мав військовий досвід ще з часів АТО. Але всі вони повернулися до служби, мобілізувалися або стали добровольцями на початку повномасштабного вторгнення. Деякі з них навіть покинули роботу за кордоном, щоб стати на захист Батьківщини", - зазначила Медійна ініціатива за права людини.

Після церемонії тіла військових повезли до рідних громад для поховання. Трьох поховають у суботу у Львові.

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Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

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Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Лубінець згодом повідомив, що Росія не допускає до розслідування міжнародних експертів, а МКЧХ цей доступ не вимагає.

На початку лютого представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння в Бєлгородській області літака Іл-76. Росія поки не реагує на ці запити.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати Україні тіла нібито загиблих під час катастрофи Іл-76. Згодом уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що щодо передачі тіл нібито загиблих під час падіння Іл-76 буде комунікація з РФ. 9 грудня російська омбудсменка Тетяна Москалькова запевнила, що Росія нібито передала Україні тіла військовополонених, які, як наполягає російська сторона, загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня 2024 року. Лубінець своєю чергою заявив, що Україні передали останки загиблих, які нібито перебували на борту Іл-76. Триває ідентифікація.