С 12 военнопленными, погибшими в авиакатастрофе самолета Ил-76 в РФ, простились во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове в пятницу, 25 июля, состоялось прощание с 12 защитниками 24-й отдельной механизированной бригады, которые попали в российский плен и погибли в авиакатастрофе самолета ИЛ-76 над Белгородом 24 января 2024 года.

Об этом сообщила Медийная инициатива за права человека и написали в 24-й бригаде, передает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники, с которыми сегодня попрощались:

Владислав Бобровский Богдан Дудяк Назар Ковалик Ярослав Криваньо Олег Кузьма Сергей Левкив Иван Охапский Назар Петрикив Ярослав Соболев Деуран Тайлаков Николай Трухан Иван Федека

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Все они воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады, выполняли боевые задачи и попали в российский плен. Самому молодому военнослужащему из них на момент гибели было 26 лет, самому старшему - 56.







"Кто-то из мужчин, с которыми сегодня прощался Львов, имел военный опыт еще со времен АТО. Но все они вернулись к службе, мобилизовались или стали добровольцами в начале полномасштабного вторжения. Некоторые из них даже покинули работу за рубежом, чтобы стать на защиту Родины", - отметила Медийная инициатива за права человека.

После церемонии тела военных повезли в родные громады для захоронения. Трех похоронят в субботу во Львове.

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Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились в основном украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть крупнейшим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

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Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что по поводу передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ. 9 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова заверила, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые, как настаивает российская сторона, погибли во время падения Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Лубинец в свою очередь заявил, что Украине передали останки погибших, которые якобы находились на борту Ил-76. Продолжается идентификация.