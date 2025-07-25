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Новости Фото Авиакатастрофа Ил-76 под Белгородом
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С 12 военнопленными, погибшими в авиакатастрофе самолета Ил-76 в РФ, простились во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове в пятницу, 25 июля, состоялось прощание с 12 защитниками 24-й отдельной механизированной бригады, которые попали в российский плен и погибли в авиакатастрофе самолета ИЛ-76 над Белгородом 24 января 2024 года.

Об этом сообщила Медийная инициатива за права человека и написали в 24-й бригаде, передает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники, с которыми сегодня попрощались:

  1. Владислав Бобровский
  2. Богдан Дудяк
  3. Назар Ковалик
  4. Ярослав Криваньо
  5. Олег Кузьма
  6. Сергей Левкив
  7. Иван Охапский
  8. Назар Петрикив
  9. Ярослав Соболев
  10. Деуран Тайлаков
  11. Николай Трухан
  12. Иван Федека

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Во Львове простились с 12 военными, погибшими в катастрофе самолета Ил-76
Во Львове простились с 12 военными, погибшими в катастрофе самолета Ил-76

Все они воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады, выполняли боевые задачи и попали в российский плен. Самому молодому военнослужащему из них на момент гибели было 26 лет, самому старшему - 56.

Во Львове простились с 12 военными, погибшими в катастрофе самолета Ил-76
Во Львове простились с 12 военными, погибшими в катастрофе самолета Ил-76
Во Львове простились с 12 военными, погибшими в катастрофе самолета Ил-76

"Кто-то из мужчин, с которыми сегодня прощался Львов, имел военный опыт еще со времен АТО. Но все они вернулись к службе, мобилизовались или стали добровольцами в начале полномасштабного вторжения. Некоторые из них даже покинули работу за рубежом, чтобы стать на защиту Родины", - отметила Медийная инициатива за права человека.

После церемонии тела военных повезли в родные громады для захоронения. Трех похоронят в субботу во Львове.

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Во Львове простились с 12 военными, погибшими в катастрофе самолета Ил-76
Во Львове простились с 12 военными, погибшими в катастрофе самолета Ил-76
Во Львове простились с 12 военными, погибшими в катастрофе самолета Ил-76
Во Львове простились с 12 военными, погибшими в катастрофе самолета Ил-76

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились в основном украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть крупнейшим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

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Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы.

Также читайте: Украине передали останки погибших, которые якобы находились на борту Ил-76. Продолжается идентификация, - Лубинец о заявлении Москальковой

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что по поводу передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ. 9 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова заверила, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые, как настаивает российская сторона, погибли во время падения Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Лубинец в свою очередь заявил, что Украине передали останки погибших, которые якобы находились на борту Ил-76. Продолжается идентификация.

Автор: 

авиакатастрофа (1732) захоронения (224) Львов (4617) военнослужащие (6230) 24 омб имени князя Данила Галицкого (264)


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Топ комментарии
+11
Нашим речникам вірять тільки діти та глядачі телемарафону...
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25.07.2025 20:53 Ответить
+7
Обісралися і навіть не зізналися про той літак… просто поставили перед фактом що похоронили загиблих військовополонених.
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25.07.2025 20:59 Ответить
+4
Зельоным верить - себя не уважать.
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25.07.2025 20:56 Ответить
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Нашим речникам вірять тільки діти та глядачі телемарафону...
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25.07.2025 20:53 Ответить
.... діти не дуже вірять!
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25.07.2025 20:54 Ответить
Бо діти хоч малі , але не тупі...
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25.07.2025 21:01 Ответить
Зельоным верить - себя не уважать.
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25.07.2025 20:56 Ответить
Говорили. Бо як ви уявляєте зізнатися, що вони загинули, від рідного ппо?
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25.07.2025 20:58 Ответить
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25.07.2025 20:57 Ответить
Обісралися і навіть не зізналися про той літак… просто поставили перед фактом що похоронили загиблих військовополонених.
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25.07.2025 20:59 Ответить
Як ви думаєте, якщо є чим це робити, якби кацапи повідомили що будуть перевозити літаком наших, чи стріляли б Українські ЗС?
Кацапи завжди прикриваються беззахистними.
В Ічкерії до бетерів прив*язували жінок, дітей і старих.
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25.07.2025 22:07 Ответить
Збили бо це був військовий літак а про те що ним мають перевозити полонених москалі не повідомили.
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25.07.2025 21:01 Ответить
Маячню пишеш, іл 76 не військовий літак
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25.07.2025 21:18 Ответить
ну да ну да, а УАЗ не військова машина. Навіть якщо їздить від однієї військової частини до іншої і кермують військові - все одно, мабуть, цивільна.
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25.07.2025 21:21 Ответить
Це ж наше ППО той рейс збило. Незручна правда.
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25.07.2025 21:03 Ответить
Чого незручна. На російському військово-транспортному літаку був транспарант з написом Українські полонені?
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25.07.2025 21:19 Ответить
Незручна тому, що ми своїх вбили. І це факт. Але скрізь в медіа фігурує термін - авіатроща, тобто можна припустити що була авіакатастрофа чи рейс збили не ми. Це маніпулювання фактами і приховування істини.
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25.07.2025 21:32 Ответить
Автобус, краще стуль дзюбок, бо від тебе кацапом смердить...
І звідки ти це все знаєш?! Летів паралельним курсом?
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25.07.2025 22:02 Ответить
Не вказуй мені, що робити, і я не скажу тобі, куди йти.
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25.07.2025 22:03 Ответить
Автобус, як там зараз погода у Вологді?
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25.07.2025 22:05 Ответить
Коли ти борщ вариш, то напевно виглядаєш розумнішою.
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25.07.2025 22:07 Ответить
Судячи зі статті там все нібито.
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25.07.2025 21:31 Ответить
Ти дебіл ?! Це гірка правда.
Поплач ще над загиблими рос. пілотами того ІЛ-76.

Де збили ? Над територією України ?!
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25.07.2025 21:42 Ответить
То значить все в порядку?
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25.07.2025 21:50 Ответить
То хто ****** - русня, Zелена шмаркля чи ЦН? ЦН виступив у ролі судді, ніяких "ніби то". ******* сбрехала (як завжди), а наші збили цей літак, а русня казала правду? ********. Або ***** суд у Гаазі, коли є Цензор з фсбешними кодерами, сеошниками і редакторами! Слава Бутусову! І його кадровикам, ХРюням по новому.
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25.07.2025 22:00 Ответить
Скількиж тут у коментах кацапської мерзоти.
Як ви думаєте, якщо є чим це робити, якби кацапи повідомили що будуть перевозити літаком наших, чи стріляли б Українські ЗС?
Кацапи завжди прикриваються беззахистними.
В Ічкерії до бетерів прив*язували жінок, дітей і старих.
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25.07.2025 22:08 Ответить
на Львівшині є традиція відкрито прощатися з полеглими, про багато фактів тільки з того й знаємо
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25.07.2025 22:08 Ответить
 
 