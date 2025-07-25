С 12 военнопленными, погибшими в авиакатастрофе самолета Ил-76 в РФ, простились во Львове. ФОТОрепортаж
Во Львове в пятницу, 25 июля, состоялось прощание с 12 защитниками 24-й отдельной механизированной бригады, которые попали в российский плен и погибли в авиакатастрофе самолета ИЛ-76 над Белгородом 24 января 2024 года.
Об этом сообщила Медийная инициатива за права человека и написали в 24-й бригаде, передает Цензор.НЕТ.
Украинские защитники, с которыми сегодня попрощались:
- Владислав Бобровский
- Богдан Дудяк
- Назар Ковалик
- Ярослав Криваньо
- Олег Кузьма
- Сергей Левкив
- Иван Охапский
- Назар Петрикив
- Ярослав Соболев
- Деуран Тайлаков
- Николай Трухан
- Иван Федека
Все они воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады, выполняли боевые задачи и попали в российский плен. Самому молодому военнослужащему из них на момент гибели было 26 лет, самому старшему - 56.
"Кто-то из мужчин, с которыми сегодня прощался Львов, имел военный опыт еще со времен АТО. Но все они вернулись к службе, мобилизовались или стали добровольцами в начале полномасштабного вторжения. Некоторые из них даже покинули работу за рубежом, чтобы стать на защиту Родины", - отметила Медийная инициатива за права человека.
После церемонии тела военных повезли в родные громады для захоронения. Трех похоронят в субботу во Львове.
Падение Ил-76 в Белгородской области РФ
24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.
Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились в основном украинские военнопленные, все погибли.
ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть крупнейшим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.
СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.
Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.
Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.
В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что по поводу передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ. 9 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова заверила, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые, как настаивает российская сторона, погибли во время падения Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Лубинец в свою очередь заявил, что Украине передали останки погибших, которые якобы находились на борту Ил-76. Продолжается идентификация.
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Кацапи завжди прикриваються беззахистними.
В Ічкерії до бетерів прив*язували жінок, дітей і старих.
І звідки ти це все знаєш?! Летів паралельним курсом?
Поплач ще над загиблими рос. пілотами того ІЛ-76.
Де збили ? Над територією України ?!
Як ви думаєте, якщо є чим це робити, якби кацапи повідомили що будуть перевозити літаком наших, чи стріляли б Українські ЗС?
Кацапи завжди прикриваються беззахистними.
В Ічкерії до бетерів прив*язували жінок, дітей і старих.