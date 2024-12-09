Украине передали останки погибших, якобы находившихся на борту Ил-76. Идет идентификация, - Лубинец о заявлении Москальковой

Сейчас проходит идентификация переданных Украине останков погибших.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя заявление российского обмудсмена Татьяны Москальковой, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что российская сторона заявляет, что передала тела вероятно погибших военнопленных, которые якобы находились на борту самолета Ил-76 в момент падения.

"В последнее время был ряд репатриационных мероприятий, во время которых Украине передали останки погибших. Сейчас проходит идентификация. Как омбудсмен Украины, по этому вопросу нахожусь во взаимодействии со всеми компетентными службами", - заявил Лубинец.

Напомним, 9 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова заверила, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые, как настаивает российская сторона, погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москвалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что относительно передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используют для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть одним из самых крупных за все всемя с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.