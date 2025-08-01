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Новини Фото Жертви серед цивільного населення України Атака ракет і БпЛА на Київ
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Зеленський вшанував пам’ять жертв ракетного удару РФ по Києву 31 липня. ФОТОрепортаж

Президент України вшанував пам'ять загиблих мешканців девʼятиповерхового будинку у Святошинському районі Києва, чиї життя обірвав російський ракетний удар у ніч на 31 липня.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що робить Росія, неможливо виправдати. Ми ніколи не пробачимо вбивств наших людей, цих жорстоких ударів. Учорашнім ударом по Києву Росія вбила 31 людину. Сто сімдесят дев'ять людей постраждали. Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто втратив найдорожче. Це один із найжорстокіших ударів по столиці", - зазначив він.

Зеленський на місці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхового будинку поспілкувався з людьми.

"Держава обовʼязково допоможе й підтримає всіх постраждалих. І я дякую кожному, хто працював на місці – рятував, лікував, розбирав завали. Така взаємопідтримка надзвичайно важлива. Ми обовʼязково продовжимо роботу заради більшого захисту наших людей", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будинок у Святошинському районі Києва було зруйновано прямим попаданням фугасної ракети РФ, - МВС

Атака РФ на Київ 31 липня: Зеленський вшанував пам'ять жертв
Атака РФ на Київ 31 липня: Зеленський вшанував пам'ять жертв
Атака РФ на Київ 31 липня: Зеленський вшанував пам'ять жертв
Атака РФ на Київ 31 липня: Зеленський вшанував пам'ять жертв
Атака РФ на Київ 31 липня: Зеленський вшанував пам'ять жертв
Атака РФ на Київ 31 липня: Зеленський вшанував пам'ять жертв
Атака РФ на Київ 31 липня: Зеленський вшанував пам'ять жертв
Атака РФ на Київ 31 липня: Зеленський вшанував пам'ять жертв

Масований удар РФ по Києву 31 липня

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ.

У Святошинському районі удар РФ припав на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано весь під’їзд.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершилися вранці 1 серпня. Унаслідок удару в Києві загинула 31 людина, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки.

Крім того, 159 людей постраждали, серед них — 16 дітей. Атака в ніч проти 31 липня стала найбільшою за кількістю поранених дітей за одну ніч у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульна поліцейська Лілія Степанчук загинула внаслідок ракетного удару РФ по Києву. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24936) Київ (19982) обстріл (30157) пам’ять (1192) війна в Україні (5504)


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Зелена скотина сором'язливо забула покаятися за знищення української ракетної програми.
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01.08.2025 22:30 Відповісти
Єрмак реально ЗЄ з повідка не відпускає.
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01.08.2025 22:35 Відповісти
вшануватель погибших и убийца украинцев
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01.08.2025 22:35 Відповісти
Нащо оті клоуни з "чемоданчиками" від снайперів? Туди, де знаходиться ця промоскальська ZEлена потороч, не те що снайпер, жодний Іскандер чи Кінжал не прилітить, бо це кремлівське ZEлайно потрібне ***** тут, на Банковій, цілим та неушкодженим, поки він не здасть Україну ***** як домовлялися в Оманє.
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01.08.2025 22:37 Відповісти
Протокольні засоби. Петро Олексійович вже бувший президент але навіть у Раді у кевларовому светрі.
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01.08.2025 22:54 Відповісти
Президенти "бувші" не бувають
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01.08.2025 22:59 Відповісти
Добре. Президент який вже не при владі. Так добре?
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01.08.2025 23:05 Відповісти
Нас заспокоїть тільки підрив на ходу швидкісного потяга Москва- Пітер. Там 100 відсотково будуть військові які є законною ціллю.
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01.08.2025 22:52 Відповісти
завжди когось тягне на місце злочину
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01.08.2025 22:56 Відповісти
 
 