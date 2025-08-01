Зеленський вшанував пам’ять жертв ракетного удару РФ по Києву 31 липня. ФОТОрепортаж

Президент України вшанував пам'ять загиблих мешканців девʼятиповерхового будинку у Святошинському районі Києва, чиї життя обірвав російський ракетний удар у ніч на 31 липня.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що робить Росія, неможливо виправдати. Ми ніколи не пробачимо вбивств наших людей, цих жорстоких ударів. Учорашнім ударом по Києву Росія вбила 31 людину. Сто сімдесят дев'ять людей постраждали. Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто втратив найдорожче. Це один із найжорстокіших ударів по столиці", - зазначив він.

Зеленський на місці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхового будинку поспілкувався з людьми.

"Держава обовʼязково допоможе й підтримає всіх постраждалих. І я дякую кожному, хто працював на місці – рятував, лікував, розбирав завали. Така взаємопідтримка надзвичайно важлива. Ми обовʼязково продовжимо роботу заради більшого захисту наших людей", - додав він.

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Масований удар РФ по Києву 31 липня

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ.

У Святошинському районі удар РФ припав на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано весь під’їзд.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершилися вранці 1 серпня. Унаслідок удару в Києві загинула 31 людина, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки.

Крім того, 159 людей постраждали, серед них — 16 дітей. Атака в ніч проти 31 липня стала найбільшою за кількістю поранених дітей за одну ніч у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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