РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8768 посетителей онлайн
Новости Фото Жертвы среди гражданского населения Украины Атака ракет и БпЛА на Киев
1 036 9

Зеленский почтил память жертв ракетного удара РФ по Киеву 31 июля. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины почтил память погибших жителей девятиэтажного дома в Святошинском районе Киева, чьи жизни оборвал российский ракетный удар в ночь на 31 июля.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что делает Россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийств наших людей, этих жестоких ударов. Вчерашним ударом по Киеву Россия убила 31 человека. Сто семьдесят девять человек пострадали. Искренние соболезнования родным, близким, всем, кто потерял самое дорогое. Это один из самых жестоких ударов по столице", - отметил он.

Зеленский на месте разрушенного подъезда девятиэтажного дома пообщался с людьми.

"Государство обязательно поможет и поддержит всех пострадавших. И я благодарю каждого, кто работал на месте - спасал, лечил, разбирал завалы. Такая взаимоподдержка чрезвычайно важна. Мы обязательно продолжим работу ради большей защиты наших людей", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дом в Святошинском районе Киева был разрушен прямым попаданием фугасной ракеты РФ, - МВД

Атака РФ на Киев 31 июля: Зеленский почтил память'ять жертв
Атака РФ на Киев 31 июля: Зеленский почтил память'ять жертв
Атака РФ на Киев 31 июля: Зеленский почтил память'ять жертв
Атака РФ на Киев 31 июля: Зеленский почтил память'ять жертв
Атака РФ на Киев 31 июля: Зеленский почтил память'ять жертв
Атака РФ на Киев 31 июля: Зеленский почтил память'ять жертв
Атака РФ на Киев 31 июля: Зеленский почтил память'ять жертв
Атака РФ на Киев 31 июля: Зеленский почтил память'ять жертв

Массированный удар РФ по Киеву 31 июля

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Украине более 300 дронами и 8 ракетами. Основной целью был Киев.

В Святошинском районе удар РФ пришелся на жилую многоэтажку, где был разрушен весь подъезд.

Поисково-спасательные работы в Киеве завершились утром 1 августа. Вследствие удара в Киеве погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года.

Кроме того, 159 человек пострадали, среди них - 16 детей. Атака в ночь на 31 июля стала крупнейшей по количеству раненых детей за одну ночь в столице с начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульная полицейская Лилия Степанчук погибла в результате ракетного удара РФ по Киеву. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21409) Киев (25964) обстрел (28834) память (1500) война в Украине (5466)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелена скотина сором'язливо забула покаятися за знищення української ракетної програми.
показать весь комментарий
01.08.2025 22:30 Ответить
Єрмак реально ЗЄ з повідка не відпускає.
показать весь комментарий
01.08.2025 22:35 Ответить
вшануватель погибших и убийца украинцев
показать весь комментарий
01.08.2025 22:35 Ответить
Нащо оті клоуни з "чемоданчиками" від снайперів? Туди, де знаходиться ця промоскальська ZEлена потороч, не те що снайпер, жодний Іскандер чи Кінжал не прилітить, бо це кремлівське ZEлайно потрібне ***** тут, на Банковій, цілим та неушкодженим, поки він не здасть Україну ***** як домовлялися в Оманє.
показать весь комментарий
01.08.2025 22:37 Ответить
Протокольні засоби. Петро Олексійович вже бувший президент але навіть у Раді у кевларовому светрі.
показать весь комментарий
01.08.2025 22:54 Ответить
Президенти "бувші" не бувають
показать весь комментарий
01.08.2025 22:59 Ответить
Добре. Президент який вже не при владі. Так добре?
показать весь комментарий
01.08.2025 23:05 Ответить
Нас заспокоїть тільки підрив на ходу швидкісного потяга Москва- Пітер. Там 100 відсотково будуть військові які є законною ціллю.
показать весь комментарий
01.08.2025 22:52 Ответить
завжди когось тягне на місце злочину
показать весь комментарий
01.08.2025 22:56 Ответить
 
 