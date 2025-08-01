Зеленский почтил память жертв ракетного удара РФ по Киеву 31 июля. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины почтил память погибших жителей девятиэтажного дома в Святошинском районе Киева, чьи жизни оборвал российский ракетный удар в ночь на 31 июля.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что делает Россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийств наших людей, этих жестоких ударов. Вчерашним ударом по Киеву Россия убила 31 человека. Сто семьдесят девять человек пострадали. Искренние соболезнования родным, близким, всем, кто потерял самое дорогое. Это один из самых жестоких ударов по столице", - отметил он.

Зеленский на месте разрушенного подъезда девятиэтажного дома пообщался с людьми.

"Государство обязательно поможет и поддержит всех пострадавших. И я благодарю каждого, кто работал на месте - спасал, лечил, разбирал завалы. Такая взаимоподдержка чрезвычайно важна. Мы обязательно продолжим работу ради большей защиты наших людей", - добавил он.

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Массированный удар РФ по Киеву 31 июля

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Украине более 300 дронами и 8 ракетами. Основной целью был Киев.

В Святошинском районе удар РФ пришелся на жилую многоэтажку, где был разрушен весь подъезд.

Поисково-спасательные работы в Киеве завершились утром 1 августа. Вследствие удара в Киеве погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года.

Кроме того, 159 человек пострадали, среди них - 16 детей. Атака в ночь на 31 июля стала крупнейшей по количеству раненых детей за одну ночь в столице с начала полномасштабного вторжения РФ.

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