Україна планує випускати близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, - Politico. ФОТО
Ракета "Фламінго" - повністю українського виробництва. Планують випускати близько 200 одиниць на місяць
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не хотіли розголошувати це публічно, але, здається, зараз саме час. "Фламінго" – це крилата ракета великої дальності, яка може нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і летіти над Росією на 3000 кілометрів", – сказала гендиректорка і технічна директорка компанії "Fire Point" Ірина Терех.
За її словами, знадобилося менш як дев'ять місяців, щоб розробити її.
"Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які у нас є зараз. Вона повністю українського виробництва", - додала Терех.
Вона додала, що наразі "Фламінго" виготовляється серійно, планують випускати близько 200 одиниць на місяць.
Експерт з ракетних технологій Гоффманн зазначає, що 3-5 тис. таких ракет можуть знищити понад 25% економічного виробництва Росії.
Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.
Президент Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".
https://youtu.be/hkEpaavcn3A?t=6 Літаки летять, будем всіх бамбіть.
Відосами і фоточками війну проти російського нацизма не виграти. Зараз ВПК України профінансований лише на третину від потужності. І це в кращому випадку. А на обʼєктах, де потенціал перевищує потреби ЗСУ, стоїть заборона продавати надлишок за кордон. Зараз борги перед Міноборони за проплачену, але не поставлену зброю обраховуються сотнями мільярдів гривень і дебиторська заборгованість тільки росте.
Та замість того, щоб прибрати хаос, мародерство і відсутність адекватного управління в найважливішій для виживання держави сфері, влада розповідає про себе коханих, крутих, мудрих, найкращих ітп. Потужність піару замість потужності ВПК. До речі, два мільярди бюджетних гривень на телемарафон олігархічних каналів Коломойського-Фірташа-Пінчука могли би стати в нагоді для зброярів.
А піар влади потім обертається бідою, бо ворог за OSINT технологіями вираховує місце виробництва зброї чи компонентів і потім туди прилітають ракети рашистів. Два прильоти цього року у колишній завод «Більшовик» у Києві - найяскравіший приклад. Тому, таке самовихваляння влади на темі ВПК шкодить обороні і кінця цьому не видно".
чекати не довго
Це починає бентежити...
але, зараз проблеми з рожевою фарбою!
тому, десь наступного літа, ми почнемо випускати ракету "гарбуз"! 500 штук! нє! 783 штуки на годину!!!
але, поки воюємо піхотою та лопатами.
тцк, не дасть збрехати!
Треба писати новини тоді, коли вже виготовили, а не тоді, коли тільки мають намір випустити. Щоб бажання співпадали з можливостями. І тоді звітувати про корнкретні справи
