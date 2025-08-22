Україна планує випускати близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, - Politico. ФОТО

Ракета "Фламінго" - повністю українського виробництва. Планують випускати близько 200 одиниць на місяць

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не хотіли розголошувати це публічно, але, здається, зараз саме час. "Фламінго" – це крилата ракета великої дальності, яка може нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і летіти над Росією на 3000 кілометрів", – сказала гендиректорка і технічна директорка компанії "Fire Point" Ірина Терех.

За її словами, знадобилося менш як дев'ять місяців, щоб розробити її.

"Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які у нас є зараз. Вона повністю українського виробництва", - додала Терех.

Вона додала, що наразі "Фламінго" виготовляється серійно, планують випускати близько 200 одиниць на місяць.

Експерт з ракетних технологій Гоффманн зазначає, що 3-5 тис. таких ракет можуть знищити понад 25% економічного виробництва Росії.

Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.

Президент Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".

