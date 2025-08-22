УКР
Україна планує випускати близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, - Politico. ФОТО

Ракета "Фламінго" - повністю українського виробництва. Планують випускати близько 200 одиниць на місяць

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не хотіли розголошувати це публічно, але, здається, зараз саме час. "Фламінго" – це крилата ракета великої дальності, яка може нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і летіти над Росією на 3000 кілометрів", – сказала гендиректорка і технічна директорка компанії "Fire Point" Ірина Терех.

Українська крилата ракета Фламінго Що відомо

Читайте: Німеччина може виділити мільйони євро для України на створення власних крилатих ракет дальністю 2,5 тис. км, - Bild

За її словами, знадобилося менш як дев'ять місяців, щоб розробити її.

Крилата ракета Фламінго Відео пуску

"Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які у нас є зараз. Вона повністю українського виробництва", - додала Терех.

Вона додала, що наразі "Фламінго" виготовляється серійно, планують випускати близько 200 одиниць на місяць.

Експерт з ракетних технологій Гоффманн зазначає, що 3-5 тис. таких ракет можуть знищити понад 25% економічного виробництва Росії.

Читайте також: Україна запустила у серійне виробництво власну балістичну ракету "Сапсан", - ОП

Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.

Президент Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".

Читайте: Нові світлини української ракети "Фламінго" із засекреченого заводу. ФОТОрепортаж

ХТО ТАКА ОЦЯ ІРИНА ТЕРЕХ

50 лідерок України 2023

Головне досягнення:

Засновниця архітектурного бюро Terekh.group Ірина Терех у квітні 2022-го опублікувала в соцмережах фото із зображенням цеху її заводу, де виробляють протитанкові захисні конструкції. «Ніхто не міг подумати, що ******* вуличні меблі сьогодні виглядатимуть саме так. Проте порефлексуємо згодом», - написала вона.

Паралельно Терех запустила благодійний фонд Frieden Ukraine. Волонтерська кухня в рамках фонду навесні годувала до 1000 людей на добу, а у травні фонд транспортував та розподілив 90 т гумдопомоги від румунського Червоного Хреста. «Вийшло не втратити віру - у людей, у себе, у майбутнє та країну», - описує головне досягнення року війни підприємниця.
22.08.2025 13:04 Відповісти


