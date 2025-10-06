Касьянов вийшов на акцію протесту проти розформування Єрмаком бойового підрозділу: Понад дві години чекали президента, але він не прийшов. Нас знищили. ФОТО
Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов ввечері неділі, 5 жовтня, разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.
Про це Касьянов розповів у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Більше двох годин чекали на президента, проте він так і не прийшов. А це був би класний хід, якби президент, верховний головнокомандувач, батько нації вийшов просто, без формальностей до народу, і вирішив би очевидну проблему, відновив би справедливість. Ми очікуємо саме такого рішення від Володимира Олександровича. Дуже чекаємо", - заявив військовий.
Медійна атака телеграм-каналів
За словами офіцера, поки він та його близькі чекали президента, телеграм-канали, наближені до Офісу президента, "займалися дискредитацією майора Касьянова".
"Поки чекали президента, телеграм-смітники офісу президента і зливний бачок ВБ (не буду розшифровувати, щоб не привертати увагу) з хворобливою насолодою займалися дискредитацією майора Касьянова і всієї його мерзенної сімейки. Відразу видно, хто замовник знищення нашого підрозділу... Наші вороги, і внутрішні, і зовнішні, використовують секрети пропаганди нацистського доктора Геббельса: трохи правди і купа брехні", - написав військовий.
Він зазначив, що телеграм-канали пишуть про те, що "у Касьянова - "корупція": його підприємство виготовляло дрони для його ж підрозділу на величезні суми грошей".
"По-перше, гроші не такі вже й великі, з огляду на розмах дронової війни. По-друге, дрони коштували - в середньому - 5 тис доларів, при вартості інших хороших дронів дипстрайк в десятки разів більше при тій же начинці. По-третє, що таке корупція?.. Це коли посадова особа використовує службове становище для особистого збагачення. Що було у нас? - На початку 2022 року наше сімейне підприємство стало базою для нашого підрозділу. Ми самі розробляли дрони, самі їх виготовляли і самі застосовували. Було створено ППД підрозділу, склади, офіс, все необхідне - не за державні гроші. Було виготовлено сотні дронів дальнього радіусу дії - не за державні гроші. До середини літа 2023 року ми воювали не за державні гроші. Свої дрони, свої автомобілі, свої бази, навіть, частково, своя вибухівка. Ми бомбили ворожі аеродроми, знищували ППО С-300, завдали унікального удару по московському кремлю - не за державні гроші. Це корупція?", - пише військовослужбовець.
Також Касьянов спростував брехню телеграм-каналів про те, що у його підрозділі нібито служить прокурор САП, який сам мобілізувався в перші дні війни, і нібито він злочинними схемами наповнював їхній бюджет.
"Повна брехня. По-перше, не один прокурор, а цілих три, і не служить, а служили до кінця 2023 року. І наповнювали не наш бюджет, а бюджет "Армії дронів" грошима корупціонерів, які вони віддавали в обмін на звільнення від ув'язнення. Законна схема. Потім нам виділялися "Армією дронів" якісь невеликі суми з цих грошей, тому що неможливо всі роки війни купувати комплектуючі для дронів за свій рахунок", - пише далі військовий.
"Смітники пишуть про величезні суми, плутаючи дохід з прибутком. Якщо у вас, скажімо, безпілотник дипстрайк коштує 200 тис. гривень - найнижча ціна на ринку, але їх виробляється 100 штук, то ціна 20 млн за партію здається величезною, якщо не брати до уваги, що за ці гроші можна купити 2,5 штуки "Лютих" або 8 FP-1 компанії Fire Point за цінами на початок 2024 року. Законна прибутковість від 20 млн грн - максимум 25% - близько 5 млн грн, а насправді значно менше, тому що у держави немає грошей і війна, надходила на забезпечення нашого підрозділу приміщеннями, обладнанням, розробку нових дронів, і забезпечення всім необхідним. Ніхто ніколи ці гроші не чіпав і не виводив на рахунки в швейцарських банках. Залишки цих грошей лежать на рахунках компанії. Це - корупція?.. Помийки пишуть про якісь фантастичні 200% "навару" - спробуйте стільки "наварити" на дроні вартістю 5 тис. доларів з наповненням кращим і дорожчим, ніж у дрона FP-1 вартістю 55 тис. доларів. Автопілот коштує близько 700 доларів, приймач GPS з антеною - близько 800 доларів, висотомір 650 доларів, система дальнього зв'язку - 500 доларів, сервоприводи - близько 700 доларів, а ще є двигун, планер, детонатор, бойова частина, роботи, оренда, зарплати... Ви точно вмієте рахувати?", - йдеться у дописі офіцера.
Крім цього, Касьянов розповів, що телеграм-канали "смітники" пишуть, що Касьянов "заробив мільйони" на рабській праці військовослужбовців.
"Ви за кого нас вважаєте? За рабів? Ви справді думаєте, що програміст або електронник, який заробляв у цивільному житті десятки тисяч доларів, і до нас добровільно мобілізувався на зарплату військового 30-35 тис грн, погодиться працювати безкоштовно на Юрія Касьянова?.. І ще платити "штрафи" в десятки тисяч грн на волонтерський фонд В-52?.. Ви зовсім здуріли?..", - запитав військовий.
Він зауважив, що найогидніше - це те, що згадані ним телеграм-канали "зливають" секретну інформацію - назву компанії-виробника, місце дислокації підрозділу, імена та прізвища бійців, за якими полює ворог навіть у глибокому тилу.
"Ця чутлива інформація зливається командуванням ДПСУ і може коштувати життя нашим бійцям та цивільним працівникам. Це - злочин. Державна зрада. Сьогодні я подав заяву в СБУ. Надії мало, так як СБУ працює під ОП, але, там теж є чесні люди і патріоти", - заявив військовий.
"Хотів сьогодні - ще в п'ятницю хотів написати про наш новий далекобійний дрон з практично нульовою ЕПР, тобто - непомітний для радарів, за технологією Стелс. Два тижні тому він надійшов на випробування. І це могла б бути "бомба" - ми зможемо непомітно вражати об'єкти противника на відстані понад 1200 км. Хотів написати, що ми починаємо виробництво нашої ракетної системи ППО, щоб надійно збивати крилаті ракети і шахеди. Але це тепер нікому не потрібно. Нас знищили", - підсумував офіцер ДПСУ.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.
Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це Касянов грає на стороні Зеленьського із дурнуватою сентенцією, " царь харошій- боярє плахіє".
Ніякого " Єрмака", як самостійної політичної одиниці не існує. Прижмуть обставини "Найпотужнішого Імітатора Діяльності", з'явиця замісць Єрмака, Пєрвак,ви із Касяновим фанєрки із " Пєрваком" приставите, поки " Патужній" буде продовжувати все розкрадати?
І як любий громадянин України має право на протест.
По друге, він діючий військовослужбовець і командир бойового підрозділу.
І не тобі, диванному експерту, йому вказувати, що робити.
По третє, в якій армії світу, її верховний головнокомандувач чотири рази ухилянт?
касьянов, а ЗЄля тепер саме за ТО, що ти колись топив проти Пороха взяв і чесно не глямурно похерив
старий ти дурень, касьянов !
.
25 травня 2017,
старий ти дурень, касьянов !
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZU1lpeaPRuoesqUvIk3GrWgdPP5XgPE0IwS8GEr0T2-rPIdfoxB6RntZPDFQKgFgec8judOkKpi_sCuq_7rQFbXxl0XSs1FCokxmMyyIs2fUFlWi0WnzU7Gs-Ske6UutgFhJFMN3RO2R508v3o12e4My2bc9J0Adq0kyjwrRYUTAg&__tn__=%2CO%2CP-R 8 січень 2019 р. ·
А я поддерживаю канонизацию Петра. Будет у нас свой святой - блаженный Пётр-Томос Мальдивский, покровитель воров, трусов и негодяев.
Волонтер Юрій Касьянов, коментуючи вибухи в Балаклії, назвав Порошенка "головним диверсантом" 24 Березня, 2017
28 квітня 2017, 16:46
Касьянов розповів, чому Порошенко "годує" українців введенням воєнного стану
Сьогодні Петро Олексійович поводиться так само, як і раніше: не аналізує ситуацію, не робить висновків, самовпевнено вважає, що всіх можна або купити, або залякати, або знищити.
Його прихильники, як у реальному житті, так і у віртуальному просторі, які отримали в мережі зневажливу назву "порохоботи" за свою агресивність в атаці на всіх супротивників Петра (так вони тільки копіюють свого патрона), надають неоціненну послугу Україні, запобігаючи можливості повернення сивоголового в президентське крісло.
"Найсильніший" аргумент порохоботської пропаганди, заснований на антитезах, звучить напрочуд просто: "Ви проголосували 2019 року, тепер і сидіть!".
хай ту картонку проти ЗЄлі покладе собі під сраку і сидить, якщо його не беруть в піхоту
Я про Шабуніна, якщо хтось забув.
І ніяких паралелей, той військовослужбовець фірми-виробника дронів у власності не мав, про те, що всі виробники дронів - лайно, а Matrix-UAV - зе бест, не розповідав. Хоча...
Всі ці ЛОМи прекрасно знали, що роблять все, для того,щоб всадити в крісло Президента України, особу, що відкрито насміхався над Україною і її збройнми силами.
Знали про " Єнто расія просто атадвігаєт граніці Украині-бу- га- га..."
І зараз Касянов робить те ж саме- всіма силами вигороджує головного винувацця-Зеленьського, суючи охлосу прізвище завідуючого канцелярією Зеленьського.
То хоч би з цього почав-" я, Йура Касянов, все зробив, щоб Зеленьський став Узурпатором, розсадив кріслам антимайданівців , Єрмака, Татарова, Шурму,Смірнова..."
Але ж Касянов навпаки продовжує Зеленьського вигороджувати.
Яка ж це " боротьба із злочинною владою"?
а це - карма !
.
А все-таки епічно обдурив Бєня Бородач дурних хохлів, і жорстоко познущався над ними, назвавши серіал "Слуга народу" і не вказавши якого саме народу. Проте вже дуже скоро стало цілком зрозуміло, якому саме народу служить головний "слуга народу".
Мова про касьянова. Він безпосередній винуватець того, що зєля + єрмак зараз мають владу розігнати його шарашку і відправити його з 10го мобільного загону прикордонників в бойову бригаду.
Беня, Касянов, ЛОМи,
.
.
Ми на війні з квітня 2014 року. З липня 2014-го ми застосовуємо дрони на війні. Самі конструюємо, виробляємо. Перші чотири місяці великой війни воювали як добровольці, потім - у складі ГУР. Виготовляли свої дрони, робили це за власні гроші, за волонтерські кошти, і так воювали цілий рік - на своїх особистих автомобілях, виготовленими за власний рахунок дронами; будували самі свої бази та майстерні.
Вразили, зокрема, напередодні 2023 року дивізіон С-300 московського полку ППО "Чеканщик", завдавши збитків ворогу на 117 млн доларів за одну ніч.
Восени 2023 року перейшли в ЗСУ - на меншу зарплату, нижчий статус, лише для того, щоб мати можливість набирати людей, і розвивати підрозділ. Створили роту. Коли на місце Залужного прийшов Сирський, і сталася організаційна плутанина, погодилися на пропозицію перейти в ДПСУ.
Тут все просто. У нас з 80 чоловік - майже всі добровольці, люди прийшли воювати, а не робити кар'єру. Тому нам все одно, у складі якої силової структури знищувати ворога.
Ніхто з нас не займається політикою, і я в тому числі. Але коли ми не згодні з неякісними управлінськими рішеннями, які шкодять нашій перемозі у війні, - ми про це говоримо, і це нагорі називають "політикою".
Ми дійсно з березня 2022 року до березня 2025 року виготовляли безпілотники на виробничій базі моєї сімейної рекламно-виробничої компанії. Це було логічно - скористатися існуючим виробництвом.
Спочатку виготовили близько 100 штук безпілотників за свій рахунок, потім фінансування на комплектуючі та виробництво отримували від держави.
При середній вартості нашого безпілотника близько 5 тис. доларів - важко щось вкрасти. Це не 55 тис, не 120 тис і не 200 тис доларів - стільки коштують інші хороші безпілотники з такими ж комплектуючими чи навіть гіршими.
Прибуток - не більше 25% дозволених (бували випадки, коли просили зменшити прибуток, бо в державі нема грошей) справно направляли на розвиток підрозділу і створення нових безпілотників.
Залишок прибутку лежить на рахунках компанії, щоб будь-яка перевірка могла переконатися, що ніщо собі в кишеню не перевели, хоча могли б перевести - бо це законний прибуток.
Ніколи військовослужбовці на підприємстві не працювали, і ніхто нікого не штрафував, тим більше на 10 тис. грн. Це повна нісенітниця.
Після зливу інформації про наше виробництво, ми були змушені евакуювати людей, хоча з березня 2025 року виробництво майже не працює, тому що фінансування немає.
Зрештою, саме ми завдали удару по московському Кремлю в ніч з 2 на 3 травня 2023 року, там де найсильніша ППО в світі.
Офіційно зафіксовані втрати ворога - $479 858 721, непідтверджені - на великій відстані важко підтвердити ураження - набагато більше. Тобто, на кожен 1 долар витрат з нашого боку припадає 148 доларів підтверджених втрат ворога.
Покажіть мені кращі результати.
Все завжди просто. Згадайте Шабуніна. Той теж до останнього розповідає, що він героїчно захищає Україну в ресторанах Київа за прямим наказом командира бригади - і цидулу відповідну має.
Тільки вам і потрібно було завести цю катастрофу.
"Даже если я страшно ошибусь и это поставит крест на мне как на человеке, который умел прогнозировать, я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ... Человек не знает, на что он идет"
Горбулин отметил, что президентство Зеленского может стать трагедией для Украины.
"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением"
.
Касьянов! Застосуй свій новий стелс-мєга-квазі-супер дрон по Єрмаку! - і все автоматично розрулиться!