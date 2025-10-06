Касьянов вийшов на акцію протесту проти розформування Єрмаком бойового підрозділу: Понад дві години чекали президента, але він не прийшов. Нас знищили. ФОТО

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов ввечері неділі, 5 жовтня, разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

"Більше двох годин чекали на президента, проте він так і не прийшов. А це був би класний хід, якби президент, верховний головнокомандувач, батько нації вийшов просто, без формальностей до народу, і вирішив би очевидну проблему, відновив би справедливість. Ми очікуємо саме такого рішення від Володимира Олександровича. Дуже чекаємо", - заявив військовий.

Медійна атака телеграм-каналів

За словами офіцера, поки він та його близькі чекали президента, телеграм-канали, наближені до Офісу президента, "займалися дискредитацією майора Касьянова".

"Поки чекали президента, телеграм-смітники офісу президента і зливний бачок ВБ (не буду розшифровувати, щоб не привертати увагу) з хворобливою насолодою займалися дискредитацією майора Касьянова і всієї його мерзенної сімейки. Відразу видно, хто замовник знищення нашого підрозділу... Наші вороги, і внутрішні, і зовнішні, використовують секрети пропаганди нацистського доктора Геббельса: трохи правди і купа брехні", - написав військовий.

Він зазначив, що телеграм-канали пишуть про те, що "у Касьянова - "корупція": його підприємство виготовляло дрони для його ж підрозділу на величезні суми грошей".

"По-перше, гроші не такі вже й великі, з огляду на розмах дронової війни. По-друге, дрони коштували - в середньому - 5 тис доларів, при вартості інших хороших дронів дипстрайк в десятки разів більше при тій же начинці. По-третє, що таке корупція?.. Це коли посадова особа використовує службове становище для особистого збагачення. Що було у нас? - На початку 2022 року наше сімейне підприємство стало базою для нашого підрозділу. Ми самі розробляли дрони, самі їх виготовляли і самі застосовували. Було створено ППД підрозділу, склади, офіс, все необхідне - не за державні гроші. Було виготовлено сотні дронів дальнього радіусу дії - не за державні гроші. До середини літа 2023 року ми воювали не за державні гроші. Свої дрони, свої автомобілі, свої бази, навіть, частково, своя вибухівка. Ми бомбили ворожі аеродроми, знищували ППО С-300, завдали унікального удару по московському кремлю - не за державні гроші. Це корупція?", - пише військовослужбовець.

Також Касьянов спростував брехню телеграм-каналів про те, що у його підрозділі нібито служить прокурор САП, який сам мобілізувався в перші дні війни, і нібито він злочинними схемами наповнював їхній бюджет.

"Повна брехня. По-перше, не один прокурор, а цілих три, і не служить, а служили до кінця 2023 року. І наповнювали не наш бюджет, а бюджет "Армії дронів" грошима корупціонерів, які вони віддавали в обмін на звільнення від ув'язнення. Законна схема. Потім нам виділялися "Армією дронів" якісь невеликі суми з цих грошей, тому що неможливо всі роки війни купувати комплектуючі для дронів за свій рахунок", - пише далі військовий.

"Смітники пишуть про величезні суми, плутаючи дохід з прибутком. Якщо у вас, скажімо, безпілотник дипстрайк коштує 200 тис. гривень - найнижча ціна на ринку, але їх виробляється 100 штук, то ціна 20 млн за партію здається величезною, якщо не брати до уваги, що за ці гроші можна купити 2,5 штуки "Лютих" або 8 FP-1 компанії Fire Point за цінами на початок 2024 року. Законна прибутковість від 20 млн грн - максимум 25% - близько 5 млн грн, а насправді значно менше, тому що у держави немає грошей і війна, надходила на забезпечення нашого підрозділу приміщеннями, обладнанням, розробку нових дронів, і забезпечення всім необхідним. Ніхто ніколи ці гроші не чіпав і не виводив на рахунки в швейцарських банках. Залишки цих грошей лежать на рахунках компанії. Це - корупція?.. Помийки пишуть про якісь фантастичні 200% "навару" - спробуйте стільки "наварити" на дроні вартістю 5 тис. доларів з наповненням кращим і дорожчим, ніж у дрона FP-1 вартістю 55 тис. доларів. Автопілот коштує близько 700 доларів, приймач GPS з антеною - близько 800 доларів, висотомір 650 доларів, система дальнього зв'язку - 500 доларів, сервоприводи - близько 700 доларів, а ще є двигун, планер, детонатор, бойова частина, роботи, оренда, зарплати... Ви точно вмієте рахувати?", - йдеться у дописі офіцера.

Крім цього, Касьянов розповів, що телеграм-канали "смітники" пишуть, що Касьянов "заробив мільйони" на рабській праці військовослужбовців.

"Ви за кого нас вважаєте? За рабів? Ви справді думаєте, що програміст або електронник, який заробляв у цивільному житті десятки тисяч доларів, і до нас добровільно мобілізувався на зарплату військового 30-35 тис грн, погодиться працювати безкоштовно на Юрія Касьянова?.. І ще платити "штрафи" в десятки тисяч грн на волонтерський фонд В-52?.. Ви зовсім здуріли?..", - запитав військовий.

Він зауважив, що найогидніше - це те, що згадані ним телеграм-канали "зливають" секретну інформацію - назву компанії-виробника, місце дислокації підрозділу, імена та прізвища бійців, за якими полює ворог навіть у глибокому тилу.

"Ця чутлива інформація зливається командуванням ДПСУ і може коштувати життя нашим бійцям та цивільним працівникам. Це - злочин. Державна зрада. Сьогодні я подав заяву в СБУ. Надії мало, так як СБУ працює під ОП, але, там теж є чесні люди і патріоти", - заявив військовий.

"Хотів сьогодні - ще в п'ятницю хотів написати про наш новий далекобійний дрон з практично нульовою ЕПР, тобто - непомітний для радарів, за технологією Стелс. Два тижні тому він надійшов на випробування. І це могла б бути "бомба" - ми зможемо непомітно вражати об'єкти противника на відстані понад 1200 км. Хотів написати, що ми починаємо виробництво нашої ракетної системи ППО, щоб надійно збивати крилаті ракети і шахеди. Але це тепер нікому не потрібно. Нас знищили", - підсумував офіцер ДПСУ.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

