Касьянов вийшов на акцію протесту проти розформування Єрмаком бойового підрозділу: Понад дві години чекали президента, але він не прийшов. Нас знищили. ФОТО

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов ввечері неділі, 5 жовтня, разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Про це Касьянов розповів у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше двох годин чекали на президента, проте він так і не прийшов. А це був би класний хід, якби президент, верховний головнокомандувач, батько нації вийшов просто, без формальностей до народу, і вирішив би очевидну проблему, відновив би справедливість. Ми очікуємо саме такого рішення від Володимира Олександровича. Дуже чекаємо", - заявив військовий.

Касьянов

Медійна атака телеграм-каналів 

За словами офіцера, поки він та його близькі чекали президента, телеграм-канали, наближені до Офісу президента, "займалися дискредитацією майора Касьянова".

"Поки чекали президента, телеграм-смітники офісу президента і зливний бачок ВБ (не буду розшифровувати, щоб не привертати увагу) з хворобливою насолодою займалися дискредитацією майора Касьянова і всієї його мерзенної сімейки. Відразу видно, хто замовник знищення нашого підрозділу... Наші вороги, і внутрішні, і зовнішні, використовують секрети пропаганди нацистського доктора Геббельса: трохи правди і купа брехні", - написав військовий.

Він зазначив, що телеграм-канали пишуть про те, що "у Касьянова - "корупція": його підприємство виготовляло дрони для його ж підрозділу на величезні суми грошей".

Дивіться також: Касьянов знову звернувся до Зеленського через ліквідацію підрозділу, який завдає ударів по Москві: "Я виходжу до ОП на Майдан зі своєю картонкою". ФОТО

"По-перше, гроші не такі вже й великі, з огляду на розмах дронової війни. По-друге, дрони коштували - в середньому - 5 тис доларів, при вартості інших хороших дронів дипстрайк в десятки разів більше при тій же начинці. По-третє, що таке корупція?.. Це коли посадова особа використовує службове становище для особистого збагачення. Що було у нас? - На початку 2022 року наше сімейне підприємство стало базою для нашого підрозділу. Ми самі розробляли дрони, самі їх виготовляли і самі застосовували. Було створено ППД підрозділу, склади, офіс, все необхідне - не за державні гроші. Було виготовлено сотні дронів дальнього радіусу дії - не за державні гроші. До середини літа 2023 року ми воювали не за державні гроші. Свої дрони, свої автомобілі, свої бази, навіть, частково, своя вибухівка. Ми бомбили ворожі аеродроми, знищували ППО С-300, завдали унікального удару по московському кремлю - не за державні гроші. Це корупція?", - пише військовослужбовець.

касьянов
Фото: фб-сторінка Юрія Касьянова

Також Касьянов спростував брехню телеграм-каналів про те, що у його підрозділі нібито служить прокурор САП, який сам мобілізувався в перші дні війни, і нібито він злочинними схемами наповнював їхній бюджет.

"Повна брехня. По-перше, не один прокурор, а цілих три, і не служить, а служили до кінця 2023 року. І наповнювали не наш бюджет, а бюджет "Армії дронів" грошима корупціонерів, які вони віддавали в обмін на звільнення від ув'язнення. Законна схема. Потім нам виділялися "Армією дронів" якісь невеликі суми з цих грошей, тому що неможливо всі роки війни купувати комплектуючі для дронів за свій рахунок", - пише далі військовий.

"Смітники пишуть про величезні суми, плутаючи дохід з прибутком. Якщо у вас, скажімо, безпілотник дипстрайк коштує 200 тис. гривень - найнижча ціна на ринку, але їх виробляється 100 штук, то ціна 20 млн за партію здається величезною, якщо не брати до уваги, що за ці гроші можна купити 2,5 штуки "Лютих" або 8 FP-1 компанії Fire Point за цінами на початок 2024 року. Законна прибутковість від 20 млн грн - максимум 25% - близько 5 млн грн, а насправді значно менше, тому що у держави немає грошей і війна, надходила на забезпечення нашого підрозділу приміщеннями, обладнанням, розробку нових дронів, і забезпечення всім необхідним. Ніхто ніколи ці гроші не чіпав і не виводив на рахунки в швейцарських банках. Залишки цих грошей лежать на рахунках компанії. Це - корупція?.. Помийки пишуть про якісь фантастичні 200% "навару" - спробуйте стільки "наварити" на дроні вартістю 5 тис. доларів з наповненням кращим і дорожчим, ніж у дрона FP-1 вартістю 55 тис. доларів. Автопілот коштує близько 700 доларів, приймач GPS з антеною - близько 800 доларів, висотомір 650 доларів, система дальнього зв'язку - 500 доларів, сервоприводи - близько 700 доларів, а ще є двигун, планер, детонатор, бойова частина, роботи, оренда, зарплати... Ви точно вмієте рахувати?", - йдеться у дописі офіцера.

Дивіться також: Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. Збережіть наш підрозділ. Дайте можливість воювати! - Касьянов. ВIДЕО

Крім цього, Касьянов розповів, що телеграм-канали "смітники" пишуть, що Касьянов "заробив мільйони" на рабській праці військовослужбовців.

"Ви за кого нас вважаєте? За рабів? Ви справді думаєте, що програміст або електронник, який заробляв у цивільному житті десятки тисяч доларів, і до нас добровільно мобілізувався на зарплату військового 30-35 тис грн, погодиться працювати безкоштовно на Юрія Касьянова?.. І ще платити "штрафи" в десятки тисяч грн на волонтерський фонд В-52?.. Ви зовсім здуріли?..", - запитав військовий.

Він зауважив, що найогидніше - це те, що згадані ним телеграм-канали "зливають" секретну інформацію - назву компанії-виробника, місце дислокації підрозділу, імена та прізвища бійців, за якими полює ворог навіть у глибокому тилу.

"Ця чутлива інформація зливається командуванням ДПСУ і може коштувати життя нашим бійцям та цивільним працівникам. Це - злочин. Державна зрада. Сьогодні я подав заяву в СБУ. Надії мало, так як СБУ працює під ОП, але, там теж є чесні люди і патріоти", - заявив військовий.

"Хотів сьогодні - ще в п'ятницю хотів написати про наш новий далекобійний дрон з практично нульовою ЕПР, тобто - непомітний для радарів, за технологією Стелс. Два тижні тому він надійшов на випробування. І це могла б бути "бомба" - ми зможемо непомітно вражати об'єкти противника на відстані понад 1200 км. Хотів написати, що ми починаємо виробництво нашої ракетної системи ППО, щоб надійно збивати крилаті ракети і шахеди. Але це тепер нікому не потрібно. Нас знищили", - підсумував офіцер ДПСУ.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Читайте також: Касьянов о 18.00 проведе акцію протесту проти розформування Єрмаком бойового підрозділу

Автор: 

безпілотник (4993) Зеленський Володимир (25707) Київ (20235) протест (2450) Касьянов Юрій (25)
+15
У якій армії світу на протязі всієї світової історії верховний головнокомандувач був чотирикратним ухилянтом, який не спромігся одержати навіть армійське звання "рядовий", а в громадянській професії - скоморох, блазень, шлемазл?
показати весь коментар
06.10.2025 00:44 Відповісти
+12
Ми живемо зараз так, як проголосували вчора... Це попередника "баригу" можна було критикувати, перемивати йому кістки, оббріхувати, поливати брудом і при цьому не отримувати переслідування. В "країні мрій" зелідора за якого голосував Касьянов у 2019, якого піарив Касьянов, тепер все як на москальських болотах. "На всіх язиках все мовчить, бо благодєнствує..." А хто не мовчить, того або садять, або знищують. Бачили очі ЩО обирали, тепер їжте хоч повилазьте... А це Касьянову на згадку. Його пост квітня 2019 р. Мовою оригіналу: Зеленский с командой выступили красиво, свежо, мощно. Молодая крепкая струя. Убедительные месседжи, хорошо выученные монологи, отлично поставленные голоса вызвали из глубин памяти пионерские линейки и ранние масляковские КВНы. Владимир излучал непосредственность, уверенность в себе и даже на заранее подготовленные вопросы отвечал с импровизацией, с огоньком. Петя в глубоком ауте со своим феодальным патернализмом. Широкой поступью по Украине идет новая зеленая политика ЗЕ.... И последнее - Петя должен уйти. У меня на сегодня все.
показати весь коментар
06.10.2025 00:47 Відповісти
+9
Проблема в том, что этот патриот не послушал в свое время умных людей, тех-же киевлян, и с довольными возгласами привел к власти того, кто его сейчас и сожрал не поморщившись.
показати весь коментар
06.10.2025 00:44 Відповісти
Коментувати
В якій армії світу іще - майор безкарно буде протестувати проти рішення командування про формуванння/розформування підрозділу? Це армія, чи шапіто? Є наказ - виконуй. Чи будемо голосувати за призначення отаманів? Взагалі незрозуміло - як це він так вільно розпоряджається своїм часом, якщо він справді служить.
показати весь коментар
06.10.2025 00:37 Відповісти
У якій армії світу на протязі всієї світової історії верховний головнокомандувач був чотирикратним ухилянтом, який не спромігся одержати навіть армійське звання "рядовий", а в громадянській професії - скоморох, блазень, шлемазл?
показати весь коментар
06.10.2025 00:44 Відповісти
Хотел написать "а в какой стране мира ЭТО приводили к власти дебилы во время войны?" ... но потом вспомнил про Америку. Правда там хоть нет войны, но судя по последним событиям - это поправимо.
показати весь коментар
06.10.2025 00:47 Відповісти
"Молодець", можеш іти в касу до д'Єрьмака одержувати 30 срібняків, заробив.
показати весь коментар
06.10.2025 00:47 Відповісти
А до чого тут " Єрмак"?
Це Касянов грає на стороні Зеленьського із дурнуватою сентенцією, " царь харошій- боярє плахіє".
Ніякого " Єрмака", як самостійної політичної одиниці не існує. Прижмуть обставини "Найпотужнішого Імітатора Діяльності", з'явиця замісць Єрмака, Пєрвак,ви із Касяновим фанєрки із " Пєрваком" приставите, поки " Патужній" буде продовжувати все розкрадати?
показати весь коментар
06.10.2025 00:58 Відповісти
По перше , Касьянов громадянин України, на відміну віл тебе.
І як любий громадянин України має право на протест.
По друге, він діючий військовослужбовець і командир бойового підрозділу.
І не тобі, диванному експерту, йому вказувати, що робити.
По третє, в якій армії світу, її верховний головнокомандувач чотири рази ухилянт?
показати весь коментар
06.10.2025 00:48 Відповісти
Знищення бойового підрозділу вочевидь є злочином, і кожний, хто про цей злочин знає і не повідомляє в правоохоронні органи відповідною заявою про злочин, або, у разі, коли інформація про злочин не є таємною, - у ЗМІ, є співучасником злочину.
показати весь коментар
06.10.2025 01:26 Відповісти
Зеленський ховається від зустрічей з Українцями, без присутності роти охорони з УДО???? От тобі і пересидент ….
показати весь коментар
06.10.2025 01:00 Відповісти
Волонтер Юрий Касьянов назвал новогоднюю речь Петра Порошенко "гламурной" и никому не нужной, об этом он написал на своей странице в Facebook."Посмотрел поздравление президента в записи. Не то! Не то!.. Надо сказать правду: когда и как мы закончим войну. Как вернем свои территории, и как освободим своих людей. Надо извиниться перед украинцами, которые страдают в оккупации. Надо сказать беженцам правду - когда они вернутся домой. Надо говорить о радикальной военной модернизации страны. О судебной реформе. О либерализации экономики. Об увольнении Шокина... Надо говорить честно, и надо делать поступки. Нечестно. Гламурно. Не то!"

касьянов, а ЗЄля тепер саме за ТО, що ти колись топив проти Пороха взяв і чесно не глямурно похерив
старий ти дурень, касьянов !

.
показати весь коментар
06.10.2025 01:10 Відповісти
Касьянов: Порошенко - олігарх, і він йшов до влади захищати свої інтереси

25 травня 2017,

старий ти дурень, касьянов !
показати весь коментар
06.10.2025 01:12 Відповісти
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZU1lpeaPRuoesqUvIk3GrWgdPP5XgPE0IwS8GEr0T2-rPIdfoxB6RntZPDFQKgFgec8judOkKpi_sCuq_7rQFbXxl0XSs1FCokxmMyyIs2fUFlWi0WnzU7Gs-Ske6UutgFhJFMN3RO2R508v3o12e4My2bc9J0Adq0kyjwrRYUTAg&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZU1lpeaPRuoesqUvIk3GrWgdPP5XgPE0IwS8GEr0T2-rPIdfoxB6RntZPDFQKgFgec8judOkKpi_sCuq_7rQFbXxl0XSs1FCokxmMyyIs2fUFlWi0WnzU7Gs-Ske6UutgFhJFMN3RO2R508v3o12e4My2bc9J0Adq0kyjwrRYUTAg&__tn__=%2CO%2CP-R 8 січень 2019 р. ·

А я поддерживаю канонизацию Петра. Будет у нас свой святой - блаженный Пётр-Томос Мальдивский, покровитель воров, трусов и негодяев.

Волонтер Юрій Касьянов, коментуючи вибухи в Балаклії, назвав Порошенка "головним диверсантом" 24 Березня, 2017



28 квітня 2017, 16:46
Касьянов розповів, чому Порошенко "годує" українців введенням воєнного стану
показати весь коментар
06.10.2025 01:19 Відповісти
Петро Порошенко більше не буде гетьманом України. У 2019 році він, як справжня гоголівська унтер-офіцерська вдова, здав сам себе, отримавши на виборах те, що заслужив.
Сьогодні Петро Олексійович поводиться так само, як і раніше: не аналізує ситуацію, не робить висновків, самовпевнено вважає, що всіх можна або купити, або залякати, або знищити.
Його прихильники, як у реальному житті, так і у віртуальному просторі, які отримали в мережі зневажливу назву "порохоботи" за свою агресивність в атаці на всіх супротивників Петра (так вони тільки копіюють свого патрона), надають неоціненну послугу Україні, запобігаючи можливості повернення сивоголового в президентське крісло.

"Найсильніший" аргумент порохоботської пропаганди, заснований на антитезах, звучить напрочуд просто: "Ви проголосували 2019 року, тепер і сидіть!".
показати весь коментар
06.10.2025 01:21 Відповісти
здається, на сьогодні для старого ідіота касьянова досить

хай ту картонку проти ЗЄлі покладе собі під сраку і сидить, якщо його не беруть в піхоту
показати весь коментар
06.10.2025 01:24 Відповісти
Пригадуємо іншого віськовослужбовця-страждальця, який вільно і за прямим наказом командира бригади "захищав" Україну в ресторанах Києва 3+ роки.

Я про Шабуніна, якщо хтось забув.

І ніяких паралелей, той військовослужбовець фірми-виробника дронів у власності не мав, про те, що всі виробники дронів - лайно, а Matrix-UAV - зе бест, не розповідав. Хоча...
показати весь коментар
06.10.2025 01:12 Відповісти
А що ж шановні кияни? Коли треба підтримати реально патріота України, щось не спішать відірвати свої зади від дивана. А ось коли ходили на мерзенні виступи мерзенного 95 кварталу, щоб "поржать", тоді будь ласка. От і "доржалися".
показати весь коментар
06.10.2025 00:40 Відповісти
Проблема в том, что этот патриот не послушал в свое время умных людей, тех-же киевлян, и с довольными возгласами привел к власти того, кто его сейчас и сожрал не поморщившись.
показати весь коментар
06.10.2025 00:44 Відповісти
Ну прямо, взяв за руку і привів на Банкову. Все було трохи складніше- за Вову ********** проголосовало 73% виборців. Цю аферу прокрутив Бєня Бородач. От до нього і звертайся з претензіями, а не до Касьянова.
показати весь коментар
06.10.2025 00:51 Відповісти
Начнем с того, что Касьянов не просто за четырежды уклониста проголосовал, а как один из тогдашних ЛОМов за него агитировал. Скринов этих месседжей валом в сети. Тут чуть ниже есть пост с прямой речью Касьянова.
показати весь коментар
06.10.2025 00:55 Відповісти
Касянов, Друзєнко, Шабунін, ЛОМи - журналісти насуть найбільшу відповідальність за одурманення охлосу Зеленьським.
Всі ці ЛОМи прекрасно знали, що роблять все, для того,щоб всадити в крісло Президента України, особу, що відкрито насміхався над Україною і її збройнми силами.
Знали про " Єнто расія просто атадвігаєт граніці Украині-бу- га- га..."
І зараз Касянов робить те ж саме- всіма силами вигороджує головного винувацця-Зеленьського, суючи охлосу прізвище завідуючого канцелярією Зеленьського.
показати весь коментар
06.10.2025 01:05 Відповісти
Хто з нас в житті не помилявся...Офіцер Касьянов відкрито виступив проти злочинної мародерської влади.Точно не диванним екпердам його клеймити.
показати весь коментар
06.10.2025 01:00 Відповісти
Спершу всадивши у крісла ту злочинну владу.
То хоч би з цього почав-" я, Йура Касянов, все зробив, щоб Зеленьський став Узурпатором, розсадив кріслам антимайданівців , Єрмака, Татарова, Шурму,Смірнова..."
Але ж Касянов навпаки продовжує Зеленьського вигороджувати.
Яка ж це " боротьба із злочинною владою"?
показати весь коментар
06.10.2025 01:09 Відповісти
Может я и пропустил - тогда вы приведете ссылку на пост офицера Касьянова, где он признал свою ошибку 2019 года и попросил прощения у людей за агитацию за четырежды уклониста?
показати весь коментар
06.10.2025 01:13 Відповісти
волонтер касьянов помилявся ВСЕ ЖИТТЯ !

а це - карма !

.
показати весь коментар
06.10.2025 01:29 Відповісти
За ці "помилки", Україна кров"ю розплачується... Бо саме його стараннями ця "злочинна мародерська влада" і прийшла на Банкову...
показати весь коментар
06.10.2025 01:33 Відповісти
Шановні кияни якщо прийдуть - то дадуть ***** Касьянову за агітацію проти Порошенка у 2019-му році
показати весь коментар
06.10.2025 01:03 Відповісти
А Бєні Бородачу за аферу з їх обманом серіалом "Слуга народу" і за 73% скажуть "Спасибі"?
А все-таки епічно обдурив Бєня Бородач дурних хохлів, і жорстоко познущався над ними, назвавши серіал "Слуга народу" і не вказавши якого саме народу. Проте вже дуже скоро стало цілком зрозуміло, якому саме народу служить головний "слуга народу".
показати весь коментар
06.10.2025 01:11 Відповісти
Пінгвіни в Антарктиі - теж винуваті. Один касьянов ні в чому не винний!

Мова про касьянова. Він безпосередній винуватець того, що зєля + єрмак зараз мають владу розігнати його шарашку і відправити його з 10го мобільного загону прикордонників в бойову бригаду.
показати весь коментар
06.10.2025 01:16 Відповісти
Ну раз ти приплів до Касьянова ще й пінгвінів з Антарктиди, то це ускладнює ситуацію. Клубок заплутався.
показати весь коментар
06.10.2025 01:33 Відповісти
Кожен відповідає за своє.
Беня, Касянов, ЛОМи,
показати весь коментар
06.10.2025 01:17 Відповісти
Відношення киян до зєльоной шобли чітко видно по складу Київради, куди зєльоні діпутати ледве потрапили! "Дурні хохли" про яких ти пишеш, кацап під гугл-транслєйтом, це в основній масі твої етнічні родичі - житєлі югавастока
показати весь коментар
06.10.2025 01:45 Відповісти
А що, по-твоєму розумні?
показати весь коментар
06.10.2025 01:47 Відповісти
За Порошенка проголосували тільки жителі Львівської області, у всій іншій Україні перемогу на виборах здобув Вова *********.
показати весь коментар
06.10.2025 01:50 Відповісти
хотів піти "підтримати" старого дурня касьянова, але погода дощова, та й руки марати об... не хочеться

.
показати весь коментар
06.10.2025 01:31 Відповісти
Так проблема в тому, що паралельно з "ржанням" на вивступах "95-го кварталу", "Пан" Касьянов лив лайно на ту владу, яка реально зміцнювала обороноздатність країни... Тобто, своїм язиком "гробив" те, над чим зараз "проливає крокодилові сльози"... В тому числі і його стараннями прийшла війна, на нашу землю, а зараз "скиглить"... Бо ТОДІ це його особисто, не торкалося... А зараз - ТОРКНУЛОСЯ...
показати весь коментар
06.10.2025 01:29 Відповісти
Зелені гандони знищують не лише кась'янових, вони знищують Україну.
показати весь коментар
06.10.2025 00:44 Відповісти
касьянов самознищився ще в квітні 2019-го

.
показати весь коментар
06.10.2025 01:33 Відповісти
Юрій Касьянов

Ми на війні з квітня 2014 року. З липня 2014-го ми застосовуємо дрони на війні. Самі конструюємо, виробляємо. Перші чотири місяці великой війни воювали як добровольці, потім - у складі ГУР. Виготовляли свої дрони, робили це за власні гроші, за волонтерські кошти, і так воювали цілий рік - на своїх особистих автомобілях, виготовленими за власний рахунок дронами; будували самі свої бази та майстерні.

Вразили, зокрема, напередодні 2023 року дивізіон С-300 московського полку ППО "Чеканщик", завдавши збитків ворогу на 117 млн доларів за одну ніч.

Восени 2023 року перейшли в ЗСУ - на меншу зарплату, нижчий статус, лише для того, щоб мати можливість набирати людей, і розвивати підрозділ. Створили роту. Коли на місце Залужного прийшов Сирський, і сталася організаційна плутанина, погодилися на пропозицію перейти в ДПСУ.

Тут все просто. У нас з 80 чоловік - майже всі добровольці, люди прийшли воювати, а не робити кар'єру. Тому нам все одно, у складі якої силової структури знищувати ворога.

Ніхто з нас не займається політикою, і я в тому числі. Але коли ми не згодні з неякісними управлінськими рішеннями, які шкодять нашій перемозі у війні, - ми про це говоримо, і це нагорі називають "політикою".

Ми дійсно з березня 2022 року до березня 2025 року виготовляли безпілотники на виробничій базі моєї сімейної рекламно-виробничої компанії. Це було логічно - скористатися існуючим виробництвом.

Спочатку виготовили близько 100 штук безпілотників за свій рахунок, потім фінансування на комплектуючі та виробництво отримували від держави.

При середній вартості нашого безпілотника близько 5 тис. доларів - важко щось вкрасти. Це не 55 тис, не 120 тис і не 200 тис доларів - стільки коштують інші хороші безпілотники з такими ж комплектуючими чи навіть гіршими.

Прибуток - не більше 25% дозволених (бували випадки, коли просили зменшити прибуток, бо в державі нема грошей) справно направляли на розвиток підрозділу і створення нових безпілотників.

Залишок прибутку лежить на рахунках компанії, щоб будь-яка перевірка могла переконатися, що ніщо собі в кишеню не перевели, хоча могли б перевести - бо це законний прибуток.

Ніколи військовослужбовці на підприємстві не працювали, і ніхто нікого не штрафував, тим більше на 10 тис. грн. Це повна нісенітниця.

Після зливу інформації про наше виробництво, ми були змушені евакуювати людей, хоча з березня 2025 року виробництво майже не працює, тому що фінансування немає.
показати весь коментар
06.10.2025 00:45 Відповісти
Ми бомбили аеродроми - Курськ, Шайковка, Дягілево, Сеща та інші. Ми знищували системи ППО С-300, склади ПММ і ***********, енергетичні об'єкти. На кілька місяців зупиняли найважливіший російський оборонний завод "Кремній-Ел". Ми єдині, хто долітав до центру москви за останній рік. В ході нашої операції росіяни збили свій же вертоліт Мі-28 під москвою навесні цього року.

Зрештою, саме ми завдали удару по московському Кремлю в ніч з 2 на 3 травня 2023 року, там де найсильніша ППО в світі.

Офіційно зафіксовані втрати ворога - $479 858 721, непідтверджені - на великій відстані важко підтвердити ураження - набагато більше. Тобто, на кожен 1 долар витрат з нашого боку припадає 148 доларів підтверджених втрат ворога.

Покажіть мені кращі результати.
показати весь коментар
06.10.2025 00:46 Відповісти
Тут хрен его знает кто прав кто виноват. Почитал Мадьяра. Он написал что не собирается вмешиваться в этот срач. Хотя владеет ситуацией. И как-то обтекаемо написал, что ситуация неоднозначная. Даже предложил касьянову перейти в его подразделение. Посмотрим
показати весь коментар
06.10.2025 00:45 Відповісти
касьянов проігнорував Мадяра, бо "перейти до Мадяра" - це одразу в бойову бригаду і одразу в діючий підозділ - під якогось реального командира. А 10й мобільний загін ДПСУ - це не "бойовий" підрозділ, наскільки я зрозумів, і касьянов там "командир РУБпАК", який майже нікому не підкоряється і "режим роботи" там - дуже специфічний. Тож касьянов буде до останнього захищати своє положення.

Все завжди просто. Згадайте Шабуніна. Той теж до останнього розповідає, що він героїчно захищає Україну в ресторанах Київа за прямим наказом командира бригади - і цидулу відповідну має.
показати весь коментар
06.10.2025 01:21 Відповісти
Якого президента чекали? Дєрьмака?
показати весь коментар
06.10.2025 00:45 Відповісти
Ми живемо зараз так, як проголосували вчора... Це попередника "баригу" можна було критикувати, перемивати йому кістки, оббріхувати, поливати брудом і при цьому не отримувати переслідування. В "країні мрій" зелідора за якого голосував Касьянов у 2019, якого піарив Касьянов, тепер все як на москальських болотах. "На всіх язиках все мовчить, бо благодєнствує..." А хто не мовчить, того або садять, або знищують. Бачили очі ЩО обирали, тепер їжте хоч повилазьте... А це Касьянову на згадку. Його пост квітня 2019 р. Мовою оригіналу: Зеленский с командой выступили красиво, свежо, мощно. Молодая крепкая струя. Убедительные месседжи, хорошо выученные монологи, отлично поставленные голоса вызвали из глубин памяти пионерские линейки и ранние масляковские КВНы. Владимир излучал непосредственность, уверенность в себе и даже на заранее подготовленные вопросы отвечал с импровизацией, с огоньком. Петя в глубоком ауте со своим феодальным патернализмом. Широкой поступью по Украине идет новая зеленая политика ЗЕ.... И последнее - Петя должен уйти. У меня на сегодня все.
показати весь коментар
06.10.2025 00:47 Відповісти
Ти знав в 2019, хто такий Вова *********? Якщо ти баба Ванга, то чому не попередив всю Україну?
показати весь коментар
06.10.2025 00:54 Відповісти
Не бреши. Всі нормальні люди знали хто такий твій " Вові з Горлівськой Бані". І криком кричали- " це майбутня катастрофа України.."
Тільки вам і потрібно було завести цю катастрофу.
показати весь коментар
06.10.2025 01:12 Відповісти
Усі його знали. Він геніальний піаніст та переконливо зіграв роль президента України. Ну, як йому було не довірити країну?
показати весь коментар
06.10.2025 01:14 Відповісти
Вообще-то тогда про это предупреждала масса умных людей - тот же академик Горбулин или интеллектуальная элита страны - группа "1 декабря" в своих открытых письмах к народу страны. Но кто их тогда захотел услышать и прислушаться? Да и я тут на форуме Цензора тогда талдычил про это.
показати весь коментар
06.10.2025 01:16 Відповісти
Владимир Горбулин:

"Даже если я страшно ошибусь и это поставит крест на мне как на человеке, который умел прогнозировать, я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ... Человек не знает, на что он идет"

Горбулин отметил, что президентство Зеленского может стать трагедией для Украины.

"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением"
показати весь коментар
06.10.2025 01:21 Відповісти
"З симпатией и уважением?" За те що цей мерзотник постійно зі сцени говорив про Україну і українців? От за "симпатию и уважение" до шлемазла, жодної "симпатии" и жодного "уважения" до Горбуліна
показати весь коментар
06.10.2025 01:28 Відповісти
Ну и? Так предупреждали?
показати весь коментар
06.10.2025 01:31 Відповісти
Не "пересмикуй"... я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением"...
показати весь коментар
06.10.2025 01:43 Відповісти
Він - ЗНАВ! І писав тут про це, попереджаючи Україну... І я попереджав... Казав прямо, ще до ІІ туру, що "Зеленський розвалить країну, і приведе в неї війну...". Але такі як ТИ, "паржать" хотіли... Хоча, про що я пишу? У мене майже нема сумнівів, що ти "строчиш" з Придністров"я...
показати весь коментар
06.10.2025 01:40 Відповісти
А хіба ти не знаєш, що дурні ніколи ні в чому не сумніваються?
показати весь коментар
06.10.2025 01:52 Відповісти
він і зараз на колінах перед лідором благає огородити від впливу гівняка. у нього і далі сцарь хароший, бояри )(уйові. довбо-*** розуму не набрався. але він робить свою справу, він знищує ворогів, а не 3,14 дить на дронах та уявних фламінгах від гідранта та його міндичах!
показати весь коментар
06.10.2025 01:01 Відповісти
довбо-*** розуму не набрався
показати весь коментар
06.10.2025 01:38 Відповісти
Тобто, принаймні достеменно відомо : Пан дроном керувати не вміє.
показати весь коментар
06.10.2025 00:58 Відповісти
Прилетів бумеранг "Аби нє Пoрашенкo".
показати весь коментар
06.10.2025 01:00 Відповісти
сконтруйював дрон-бумеранг "Аби нє Пoрашенкo".

.
показати весь коментар
06.10.2025 01:39 Відповісти
Судячи з висловленого - таки він ******** Жалко шо не написав що Звєзду смєрті вже сконструював, але Єрмак не дав її застосувати по кацапах - розігнав Йуру по домах
Касьянов! Застосуй свій новий стелс-мєга-квазі-супер дрон по Єрмаку! - і все автоматично розрулиться!
показати весь коментар
06.10.2025 01:07 Відповісти
касьянов на волонтерській хвилі, після 2014 року, створив свою фірмочку - Matrix-UAV. Яка спочатку типу на виробляла для армії дрони, за донати. Але досить швидко почала виробляти дрони для сільгосп.виробників. В 2022-2023 роках вони намагались влізти в держзамовлення дронів - але за всіма відомими відгуками, їхні дрони були повним і остаточним лайном. Але це дозволяло все ж таки якісь-такісь "завдання" касьянову з своїм РУБпАК виконувати в своєму 10му мобільному загоні ДПСУ (це не бойовий підрозділ - на ротації на фронт вони не їхдять, їхня задача - захист кордону в Сумській області, протидеверсійна робота). Фірмочка касьянова щось там намагалась зробити до початку 2025 року, але всі інші ЗНАЧНО краще справлялись з виробництвом та постачанням, тому навіть РУБпАК касьянова перестав використовувати "іздєлія" Matrix-UAV.
показати весь коментар
06.10.2025 01:28 Відповісти
А якщо б ти добавив, що пишеш по завданню від д'Єрьмака, який УСУНУВ Касьянова і його фірму від конкуренції до свого дітища по дерибану українського бюджету "Файр пойнт", то пазл складеться ідеально.
показати весь коментар
06.10.2025 01:46 Відповісти
 
 