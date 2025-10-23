Звільненого з в’язниці у травні незрячого політв’язня Сізікова РФ повертає за ґрати, - Лубінець. ФОТО

Стало відомо, що звільненого у травні 2025 року від відбування покарання політв’язня Олександра Сізікова у Росії знову повертають до в’язниці.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Російська прокуратура оскаржила рішення суду про його звільнення. А вчора ввечері силовики РФ ввірвались в дім до Олександра, провели обшук та забрали його. Чоловік є повністю незрячим і має інвалідність І ступеня", - розповів омбудсмен.

Лубінець зауважив, що це вже другий подібний випадок за останній час: раніше Росія оскаржила звільнення Ленура Халілова, у якого діагностовано онкологічне захворювання.

Український омбудсмен наголошує, що такі дії є прямим порушенням права на життя, гарантованого статтею 2 Європейської конвенції з прав людини.

"Повертаючи тяжкохворих людей до місць несвободи, Росія свідомо ставить їхнє життя під загрозу. Я засуджую ці рішення та вимагаю від Російської Федерації звільнити тяжкохворих громадян України. Закликаю міжнародну спільноту посприяти у звільненні українців, яких Росія незаконно утримує", - додав Лубінець.

Що відомо про Олександра Сізікова

Олександр Сізіков втратив зір у 2009 році через ДТП, але продовжував протестувати на підтримку незаконно засуджених кримських мусульман, за що був визнаний "терористом".

7 липня 2020 року рашисти провели масові обшуки в окупованому Криму, було затримано 7 осіб: Ісмет Ібрагімов, Зекір’я Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф’янов, Сейран Хайредінов були заарештовані в залі суду і поміщені до слідчого ізолятора Сімферополя. Олександр Сізіков, який має інвалідність І групи по зору, був відправлений під домашній арешт. Усіх затриманих звинувачували в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

З липня 2020 року він перебував під домашнім арештом. У травні 2023 року Сізікова засудили до 17 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в’язниці. 13 вересня 2024 року апеляційний суд РФ підтвердив вирок, відмовивши в звільненні через стан здоров'я.

У травні 2025 року суд у Красноярському краї РФ звільнив незрячого фігуранта "справи кримських мусульман" Олександра Сізікова.