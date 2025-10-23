Освобожденного из тюрьмы в мае незрячего политзаключенного Сизикова РФ возвращает за решетку, - Лубинец. ФОТО

Стало известно, что освобожденного в мае 2025 года от отбывания наказания политзаключенного Александра Сизикова в России снова возвращают в тюрьму.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Российская прокуратура обжаловала решение суда о его освобождении. А вчера вечером силовики РФ ворвались в дом к Александру, провели обыск и забрали его. Мужчина является полностью незрячим и имеет инвалидность I степени", - рассказал омбудсмен.

Также читайте: Осужденного в Крыму украинца Лимешко после 8 лет тюрьмы в РФ осудили во второй раз, - правозащитники

Лубинец отметил, что это уже второй подобный случай за последнее время: ранее Россия обжаловала освобождение Ленура Халилова, у которого диагностировано онкологическое заболевание.

Украинский омбудсмен отмечает, что такие действия являются прямым нарушением права на жизнь, гарантированного статьей 2 Европейской конвенции по правам человека.

"Возвращая тяжелобольных людей в места несвободы, Россия сознательно ставит их жизнь под угрозу. Я осуждаю эти решения и требую от Российской Федерации освободить тяжелобольных граждан Украины. Призываю международное сообщество посодействовать в освобождении украинцев, которых Россия незаконно удерживает", - добавил Лубинец.

Также читайте: Политзаключенный Андрей Коломиец, которого РФ депортировала после заключения, вернулся в Украину

Что известно об Александре Сизикове

Александр Сизиков потерял зрение в 2009 году из-за ДТП, но продолжал протестовать в поддержку незаконно осужденных крымских мусульман, за что был признан "террористом".

7 июля 2020 года рашисты провели массовые обыски в оккупированном Крыму, были задержаны 7 человек: Исмет Ибрагимов, Зекирья Муратов, Вадим Бектемиров, Эмиль Зиядинов, Алим Суфьянов, Сейран Хайрединов были арестованы в зале суда и помещены в следственный изолятор Симферополя. Александр Сизиков, имеющий инвалидность І группы по зрению, был отправлен под домашний арест. Всех задержанных обвиняли в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

С июля 2020 года он находился под домашним арестом. В мае 2023 года Сизикова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. 13 сентября 2024 года апелляционный суд РФ подтвердил приговор, отказав в освобождении по состоянию здоровья.

В мае 2025 года суд в Красноярском крае РФ освободил незрячего фигуранта "дела крымских мусульман" Александра Сизикова.