УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8504 відвідувача онлайн
Новини Фото Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
5 197 35

Бійці ГУР, ймовірно, почали контрнаступальну операцію біля Покровська, - The Economist. ВІДЕО+ФОТО

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України проводять, ймовірно, контрнаступальні дії поблизу міста Покровськ на Донеччині, щоб відновити роботу ключових логістичних маршрутів.

Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керол, передає Цензор.НЕТ.

ГУР висадили десант

"За інформацією військової розвідки України, поблизу Покровська проводиться смілива контрнаступальна операція з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. На відео, яке мені надіслали, нібито показано десант з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Головний пріоритет — Покровськ; продовжуємо знищувати окупанта, - Зеленський. ВІДЕО

За даними видання "Дзеркало тижня", спецпризначенці ГУР розпочало складну десантну операцію під командуванням генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Зазначається, що штурмовики ГУР зайшли в райони міста, які російські генерали заявили захопленими й вважають ключовими для логістики України.

Дивіться також: Росіяни розуміють, що програють Куп’янськ, тому зосередились на Покровську, - Зеленський. ВIДЕО

ГУР розпочали контрнаступ біля Покровська

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9981) Покровськ (893) контрнаступ (441) ГУР (722) Покровський район (1172)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Бережи вас бог.
показати весь коментар
31.10.2025 22:00 Відповісти
+15
Допоможи Боже нашому десанту вибити потвору із Покровська і його околиці.
показати весь коментар
31.10.2025 22:02 Відповісти
+14
ГУР - це скальпель..для хірургічних операцій ..застосування їх в загальновійськових - це значить ситуація жопа.

гуляй, зельоний побєдобєс
показати весь коментар
31.10.2025 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бережи вас бог.
показати весь коментар
31.10.2025 22:00 Відповісти
Хлопці, ми молимся за вас.
показати весь коментар
31.10.2025 22:08 Відповісти
Буданов кидає резерви ГУР на Покровськ: розвідники зачищатимуть місто від російських ДРГ

4 Дні Тому
Згідно з https://t.me/Tsaplienko/82423 інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підрозділи активних дій ГУР МО України за особистим наказом Кирила Буданова вже прибули на найгарячішу ділянку фронту та налагодили взаємодію з підрозділами ЗСУ.
показати весь коментар
31.10.2025 23:08 Відповісти
про це звісно треба писати в ЗМІ
показати весь коментар
31.10.2025 22:01 Відповісти
Треба писати. Бо ворог про це знає, а громадяни України, які мають дітей і хворих батьків живуть під страхом миттєвої окупації.
показати весь коментар
31.10.2025 22:04 Відповісти
ГУР - це скальпель..для хірургічних операцій ..застосування їх в загальновійськових - це значить ситуація жопа.

гуляй, зельоний побєдобєс
показати весь коментар
31.10.2025 22:09 Відповісти
Ta не, писать надо только про то, что котел вот вот и кацап уже всех окружил, как ***** сказал. Про то, что ВСУ поставили козломордых раком в каком нибудь месте писать нельзя, бо недайбох люди что-то хорошее увидят.
показати весь коментар
31.10.2025 22:35 Відповісти
а що ти побачив гарного за 6 років правління Оманської Гниди, ждун ?
показати весь коментар
31.10.2025 22:36 Відповісти
Допоможи Боже нашому десанту вибити потвору із Покровська і його околиці.
показати весь коментар
31.10.2025 22:02 Відповісти
Так лідер каже там 170000 орків
показати весь коментар
31.10.2025 22:24 Відповісти
УГУ...уже був один котрнаступ і "кава в Криму" і чортзна що.

А все що треба знати це

- Сирський рузкій - і ментально він мислить в парадигмі "кидайте тих людей вперед вони ж ніхто завтра нових завезуть"

- ЗЕ рузкій еврей який мислить в парадигмі "цілуй дупу рузкім і висміюй укрів получиш гроші щоб спокійно на старості жити в Хайфі"

- кожний перший в команді ЗЕ має російський паспорт
- кожний перший ненавидить все що звязано з Україною
показати весь коментар
31.10.2025 22:02 Відповісти
Сподіваємося та молимося за вас
показати весь коментар
31.10.2025 22:03 Відповісти
Нехай Бог помогає ще й Пречиста Мати!
показати весь коментар
31.10.2025 22:04 Відповісти
Це не контрнаступ, а десантна операція, інакше ми бачемо весь жах "керованої ситуації" - спецпризначенці підуть у контрнаступ, як піхотинці.
показати весь коментар
31.10.2025 22:05 Відповісти
Вам завжди потрібно все обгадити?
показати весь коментар
31.10.2025 22:08 Відповісти
Обгадити, це довести ситуацію до такої критичності, що спецпризначенці використовуються замість звичайної піхоти, хоча мають іншу кваліфікацію і навички.
показати весь коментар
31.10.2025 22:12 Відповісти
ну має ж Оманська Гнида потішити зебілів і ботів на сайті
показати весь коментар
31.10.2025 22:14 Відповісти
Складна операція з висадкою це не робота спецназу? Тоді для чого вони?
показати весь коментар
31.10.2025 22:20 Відповісти
Операція з висадкою не є контнаступом. Контрнаступи спецпризначенцями не проводяться, а якщо в реальності іх кинуть, як просту піхоту, то ситуація вже доведена до безвиході.Що не зрозуміло?
показати весь коментар
31.10.2025 22:25 Відповісти
Призначення Сил спеціальних операцій (ССО) полягає у виконанні специфічних, часто прихованих завдань, що вимагають високого рівня підготовки, включаючи розвідку, диверсії, антитерористичну діяльність, а також підтримку інших сил у мирний і воєнний час.

Призначення ГУР полягає у веденні військової розвідки, аналізі військового потенціалу та загроз інших країн, а також координації діяльності суб'єктів воєнної розвідки.

Не повіриш. Для десантування та штурмів використовують... 1, 2, 3 десантно-штурмові війська.
показати весь коментар
31.10.2025 22:37 Відповісти
Як можна висадку кількох десятків спецпризначенців назвати контрнаступом? Це капець.
показати весь коментар
31.10.2025 22:08 Відповісти
Зеля теж з хлопцями? - буде рвати кацапів як Тузік грєлку - З Богом ГУР
показати весь коментар
31.10.2025 22:10 Відповісти
Спочатку він звільнить Крим, за який він би помер, але не встиг, бо виступав перед руснею.
показати весь коментар
31.10.2025 22:14 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 22:17 Відповісти
Їм всім (спецпризначенцям) видали іконки-обереги як Татаров нищить чеченців на Банковій у лютому 2022року...
показати весь коментар
31.10.2025 22:47 Відповісти
Скільки ж вас тут клоунів.... Які простий АК в руках мабудь не тримали....
показати весь коментар
31.10.2025 22:16 Відповісти
Бережи боже синів України!
показати весь коментар
31.10.2025 22:17 Відповісти
Навідь,якщо у половини із вас почнеться діарея,все одно буде винен Зеленський....
показати весь коментар
31.10.2025 22:19 Відповісти
Словесна діарея може викликати розлад шлунку...психосоматика...
показати весь коментар
31.10.2025 23:10 Відповісти
Знову, хлопців,покладуть за пройобане вже місто! І все за ради відростка...
показати весь коментар
31.10.2025 22:22 Відповісти
Надо отходить в Карпаты? Или сразу за Збруч?
показати весь коментар
31.10.2025 22:37 Відповісти
звісно мікроскопом можна забивати цвях - але так роблять або клінічні дебіли або зрадники
показати весь коментар
31.10.2025 22:32 Відповісти
Це пишуть за океаном. Вони можуть фантазувати. Ви тіштеся відосиками, як у 22-му. Незабаром отримаєте...
показати весь коментар
31.10.2025 22:48 Відповісти
РОСІЯНИ НАМАГАЮТЬСЯ ПРОНИКНУТИ КРІЗЬ МІСТО: У ПОКРОВСЬКУ ЗОСЕРЕДИЛИСЯ СОТНІ ОКУПАНТІВ

31 жовтня, 2025, 18:32
показати весь коментар
31.10.2025 22:55 Відповісти
Хлопці, бережи вас Господь!
показати весь коментар
31.10.2025 23:18 Відповісти
 
 