Секретний полігон, радянський Хелловін, російська вікторина. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

"Польот нормальний"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив про випробування ядерного підводного апарата "Посейдон"

Секретний полігон

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про випробування Путіним ядерного "Буревісника": Біля їхніх берегів є наш атомний човен

Новий тренд

Дрони завітали до москви...

Російська вікторина

Грайте далі!

Найкраща зустріч

І це тільки початок...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що його команда "зупинила вісім воєн, і скоро врегулює дев’яту"

Паралелі

Зайва хромосома

Радянський Хелловін

Шах і мат

Пародія то оригінал

Звичайний день героя...

Українська версія

Та й те не допоможе...

Більше фотошопів дивіться тут