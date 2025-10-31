УКР
1 769 2

Секретний полігон, радянський Хелловін, російська вікторина. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

"Польот нормальний"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив про випробування ядерного підводного апарата "Посейдон"

фотожаба

Секретний полігон

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про випробування Путіним ядерного "Буревісника": Біля їхніх берегів є наш атомний човен

фотожаба

Новий тренд

фотожаба

Дрони завітали до москви...

фотожаба

Російська вікторина

фотожаба

Грайте далі!

фотожаба

Найкраща зустріч

фотожаба

І це тільки початок...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що його команда "зупинила вісім воєн, і скоро врегулює дев’яту"

фотожаба

Паралелі

фотожаба

Зайва хромосома

фотожаба

Радянський Хелловін

фотожаба

Шах і мат

фотожаба

Пародія то оригінал

фотожаба

Звичайний день героя...

фотожаба

Українська версія

фотожаба

Та й те не допоможе...

Автор: 

В контексті Фламінго "Секретний полігон" - дуже смішно.

З тією тільки різницею, що у кацапів і, окрім "бурєвєсніков" та "орєшніков" є ракети.
показати весь коментар
31.10.2025 23:10 Відповісти
Обожаю будь первой в комментариях, Спасибо хорошие фотожабы
показати весь коментар
31.10.2025 23:11 Відповісти
 
 