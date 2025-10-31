Секретний полігон, радянський Хелловін, російська вікторина. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
"Польот нормальний"
Секретний полігон
Новий тренд
Дрони завітали до москви...
Російська вікторина
Грайте далі!
Найкраща зустріч
І це тільки початок...
Паралелі
Зайва хромосома
Радянський Хелловін
Шах і мат
Пародія то оригінал
Звичайний день героя...
Українська версія
Та й те не допоможе...
З тією тільки різницею, що у кацапів і, окрім "бурєвєсніков" та "орєшніков" є ракети.