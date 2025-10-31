Секретный полигон, советский Хэллоуин, российская викторина. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
"Полет нормальный"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил об испытаниях ядерного подводного аппарата "Посейдон"
Секретный полигон
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об испытании Путиным ядерного "Буревестника": У их берегов есть наша атомная лодка
Новый тренд
Дроны посетили Москву...
Российская викторина
Играйте дальше!
Лучшая встреча
И это только начало...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что его команда "остановила восемь войн и скоро урегулирует девятую"
Параллели
Лишняя хромосома
Советский Хэллоуин
Шах и мат
Пародия или оригинал
Обычный день героя...
Украинская версия
Да и это не поможет...
