Атака РФ на Київ: у лікарні померла Наталія Ходемчук - вдова першого загиблого на ЧАЕС. ФОТО

У лікарні померла поранена під час атаки на Київ Наталія Ходемчук - дружина першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне агентство з управління зоною відчуження.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загинула вдова першої жертви аварії на ЧАЕС

"З глибоким сумом і щирою скорботою повідомляємо про смерть Наталії Романівни Ходемчук, дружини першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука, матері, бабусі, жінки великого серця і великої долі. Вона відійшла у засвіти в ніч з 14 на 15 листопада, не переживши тяжких наслідків удару "шахеда" по житловому будинку на Троєщині. Пані Наталії було 73 роки", - йдеться у повідомленні.

"Шахед" влучив у будинок, де жили колишні працівники ЧАЕС

Також нагадується, що під час масованої ракетно-дронової атаки росії на Київ в ніч на 14 листопада "шахед" влучив у будинок на Троєщині, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. Місцеві називали його "Чорнобильським", або "Станційним будинком".

Наталію Романівну швидкою доправили до Опікового центру на м. Чернігівська. Її квартира вигоріла до тла. В ніч з 14 на 15 листопада її серце зупинилося.

Також читайте: У будинку на Троєщині, куди влучив "шахед" 14 листопада, жили колишні працівники ЧАЕС та їхні родини. ФОТО

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Внаслідок російської атаки чотири людини загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - двоє дітей.

Також читайте: У Деснянському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 6 людей. Постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина. ФОТОрепортаж

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;

від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вихователька дитсадка Світлана Ващенко загинула внаслідок масованого обстрілу Києва. ФОТО