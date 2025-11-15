10 339 11

Атака РФ на Київ: у лікарні померла Наталія Ходемчук - вдова першого загиблого на ЧАЕС. ФОТО

У лікарні померла поранена під час атаки на Київ Наталія Ходемчук - дружина першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Державне агентство з управління зоною відчуження.

Наталія Ходемчук

Загинула вдова першої жертви аварії на ЧАЕС

"З глибоким сумом і щирою скорботою повідомляємо про смерть Наталії Романівни Ходемчук, дружини першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука, матері, бабусі, жінки великого серця і великої долі. Вона відійшла у засвіти в ніч з 14 на 15 листопада, не переживши тяжких наслідків удару "шахеда" по житловому будинку на Троєщині. Пані Наталії було 73 роки", - йдеться у повідомленні.

"Шахед" влучив у будинок, де жили колишні працівники ЧАЕС

Також нагадується, що під час масованої ракетно-дронової атаки росії на Київ в ніч на 14 листопада "шахед" влучив у будинок на Троєщині, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. Місцеві називали його "Чорнобильським", або "Станційним будинком".

Наталію Романівну швидкою доправили до Опікового центру на м. Чернігівська. Її квартира вигоріла до тла. В ніч з 14 на 15 листопада її серце зупинилося.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Внаслідок російської атаки чотири людини загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - двоє дітей.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

  • влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
  • від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

Отакі "фокуси" життя. Чоловіка вбив совок, а дружину - його наслідувачі. Тепер на пам'ятній стіні третього енергоблоку під стелою Ходемчука є що дописати
15.11.2025 14:01 Відповісти
15.11.2025 13:14 Відповісти
Це мабуть десь у чорнбильскій зоні 😥
15.11.2025 14:54 Відповісти
15.11.2025 13:14 Відповісти
Я з тих країв , з виселеного Полісся . Дуже тяжкі та тривожні були перші дні
15.11.2025 15:14 Відповісти
15.11.2025 14:01 Відповісти
Звернув увагу на сарай, що на фото- чудово піклується Держава про родину свого героя.
15.11.2025 14:30 Відповісти
15.11.2025 14:54 Відповісти
Ага і то на Троєщині і в ньому живуть усі з ЧАЕС.
Фото зроблене десь у Зоні відселення .
15.11.2025 15:08 Відповісти
Сарай - це і є Чорнобильська зона , куди вона навідалась не так давно
подивитися , як все виглядає!!
15.11.2025 20:07 Відповісти
Тепер їх душі воз'єднауться у Царствії господнім.
Спочивайте з миром!
15.11.2025 16:12 Відповісти
15.11.2025 20:05 Відповісти
26/04/1986 року Олександр Ходимчук (двоюрідний брат Валерія) зателефонував нам, щоб попередити про катастрофу і сказав, "Валеру так и не нашли". Дружина Олександра (дядя Саша для мене) була мені хрещеною мамою. Обидва вже не з нами. От і ще не стало Наталії Ходимчук. (((( Кацапи вбили обох.
15.11.2025 22:37 Відповісти
 
 