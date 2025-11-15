Знищено 4 пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" та 2 радіолокаційні комплекси у Новоросійську, - джерела. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

14 листопада 2025 року безпілотні системи Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по військовій інфраструктурі в російському Новоросійську, знищивши чотири пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" та два радіолокаційні комплекси.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в джерела в СБУ.

За даними джерел, з’явилися нові дані щодо наслідків учорашньої атаки далекобійних безпілотників ЦСО "Альфа" СБУ в Новоросійську.

Що вдалося знищити?

Зокрема, супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів - раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радару цілевказання 92Н6 ("Grave Stone")".





Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).

Що передувало?

За даними ЗМІ, у ніч на 14 листопада українські безпілотники атакували нафтобазу в Новоросійську.

Reuters повідомляє, що Росія зупинила експорт нафти через порт Новоросійськ після атаки БпЛА.

