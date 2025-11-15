Знищено 4 пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" та 2 радіолокаційні комплекси у Новоросійську, - джерела. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

14 листопада 2025 року безпілотні системи Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по військовій інфраструктурі в російському Новоросійську, знищивши чотири пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" та два радіолокаційні комплекси.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в джерела в СБУ.

За даними джерел, з’явилися нові дані щодо наслідків учорашньої атаки далекобійних безпілотників ЦСО "Альфа" СБУ в Новоросійську.

Що вдалося знищити?

Зокрема, супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів - раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радару цілевказання 92Н6 ("Grave Stone")".

Знімки з Новоросійська

Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).

Що передувало?

Дуже добре! Хай палає все кацапське! Україна переможе і орків ху. йла і його агентів та ботів і в Україні і за її межами!
15.11.2025 17:18 Відповісти
Якщо припустити, що засоби протиповітряної оборони знищено (якщо це правда), необхідно здійснити ще один комплексний наступ, щоб знищити все, що вціліло, перш за все комплекс з перевалки нафти.
15.11.2025 17:11 Відповісти
Захисники Україну боронять від **********, а зеленський з КабМіндічами і деркачем, гроші тирять корупційними СХЕМАМИ!!
Західні Партнери, це добре знають і чекають на реакцію, отого «незламного потужного яйцеликого» з цілою купою помічників ригоАНАЛЬНИХ зрадників України та зелупнів призначенців, - приблуд95!!!!
15.11.2025 17:12 Відповісти
спочятку пво оці всі срані тріумфи, а потім і птичкам легше долітати.
15.11.2025 17:22 Відповісти
Думаєш, вони там "останні"?
15.11.2025 17:25 Відповісти
Супер! Військова частина СБУ працює! Поки політична частина СБУ Зеленьському хвоста вичісують і лєзгінку перед коррпціонерами танцюють.
15.11.2025 17:18 Відповісти
Непогано...
15.11.2025 17:24 Відповісти
Читав в соцмережах про 7 знищених пускових .
Ну нехай навіть і 4 , це теж - вері вел ..!! Та ще й 2 радари !! 💪.
15.11.2025 17:30 Відповісти
Ну значит надо добивать тварей, пока не очухались...
15.11.2025 17:46 Відповісти
Дякуємо !!!
15.11.2025 18:05 Відповісти
Тоді треба по "Шесхарісу" ще раз повторити. Хай навіть не думають відновлювати відвантаження.
15.11.2025 18:11 Відповісти
15.11.2025 18:22 Відповісти
кришуванням цих фірм, бо таким видом діяльності без високого дозволу займатись НЕ БУДЕШ
15.11.2025 18:36 Відповісти
Мабуть тим самим, чим займався генерал Вітюк - "бізнесом".
15.11.2025 18:37 Відповісти
А як же гамерикани знайшли?

Трохи воно мені нагадує ситуацію, коли в Україні замість відповдних незліченних органів усю корупцію викривають журналісти та громадські організації (останній випадок - радше виняток).
15.11.2025 19:37 Відповісти
"гамерикани" - виробники. В знищених шахедах знаходять серiйни номери - далi дiло технiки.
15.11.2025 20:44 Відповісти
Головне - хотіли шукати.
15.11.2025 21:50 Відповісти
Нi. Не тiльки хотiли, але i мали можливiсть. СБУ якось поки не мае доступу до контрактiв Intel та GPS.
15.11.2025 21:55 Відповісти
єдине, що українське в цих фірмах - то це хіба що адреса!
нічого фізичного і реального для виробництва шахедів і ракет Україна не могла постачати навіть теоретично, бо в Україні ТУПО НЕМА ТАКИХ ТЕХНОЛОГІЙ!
16.11.2025 02:42 Відповісти
Очень круто !
15.11.2025 20:05 Відповісти
Як це допоможе вистояти Гуляйполю? Ніяк?
15.11.2025 20:27 Відповісти
Якби відповідні служби не знищували кораблі чорноморського флоту, радари та пускові С-300/400 та не херачили по літакам на аеродромах в Криму, Ростові та навіть в Адігії, то ми б зараз говорили не про "вистоїть Гуляйполе чи ні", а про "вистоїть Кропивницький чи ні".

Тож завали хлєбало.
15.11.2025 20:59 Відповісти
Бач, яке ти мерзотне лайно. Мало того, що на одній хвилі з кацапами ("ой, нахєр ті удари так далеко, вони ж не потрібні, ой, дивись, Гуляйполе, Бахмут, Авдіївка, ой, що ж це коїться"), так ти ще й кацапами всіх обзиваєш.

Тож завали хлєбало.
15.11.2025 21:41 Відповісти
Бач яка ти кінчена і тупа нікчема. Тобі навіть сказати немає чого.

Тож завали хлєбало.
15.11.2025 21:48 Відповісти
Так їбаште їх там і далі поки вони залишилися без прикриття.
15.11.2025 20:55 Відповісти
Пісець залишкам чорноморського флоту засрашки.
15.11.2025 20:57 Відповісти
Слава пресвятим Фламынгам!
16.11.2025 00:06 Відповісти
 
 