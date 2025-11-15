Уничтожены 4 пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф" и 2 радиолокационных комплекса в Новороссийске, - источники. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

14 ноября 2025 года беспилотные системы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по военной инфраструктуре в российском Новороссийске, уничтожив четыре пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф" и два радиолокационных комплекса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным источников, появились новые данные о последствиях вчерашней атаки дальнобойных беспилотников ЦСО "Альфа" СБУ в Новороссийске.

Читайте также: Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после атаки БПЛА

Что удалось уничтожить?

В частности, спутниковые снимки подтверждают, что Служба безопасности успешно уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка. Также враг недосчитался двух важных радаров - раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board") и радара целевказания 92Н6 ("Grave Stone")".





Всего на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф". Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Эта операция была проведена СБУ при поддержке Сил безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбы).

Читайте также: Мировые цены на нефть подскочили после ударов украинских дронов по порту Новороссийска, – Reuters

Что предшествовало?

По данным СМИ, в ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Новороссийске.

Reuters сообщает, что Россия остановила экспорт нефти через порт Новороссийск после атаки БПЛА.

Смотрите: Ночью Украина успешно применила "длинные нептуны" по целям на территории РФ, - Зеленский. ВИДЕО