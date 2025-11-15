Уничтожены 4 пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф" и 2 радиолокационных комплекса в Новороссийске, - источники. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

14 ноября 2025 года беспилотные системы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по военной инфраструктуре в российском Новороссийске, уничтожив четыре пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф" и два радиолокационных комплекса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.

По данным источников, появились новые данные о последствиях вчерашней атаки дальнобойных беспилотников ЦСО "Альфа" СБУ в Новороссийске.

Что удалось уничтожить?

В частности, спутниковые снимки подтверждают, что Служба безопасности успешно уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка. Также враг недосчитался двух важных радаров - раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board") и радара целевказания 92Н6 ("Grave Stone")".

Снимки из Новороссийска

Всего на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф". Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Эта операция была проведена СБУ при поддержке Сил безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбы).

Что предшествовало?

Топ комментарии
Дуже добре! Хай палає все кацапське! Україна переможе і орків ху. йла і його агентів та ботів і в Україні і за її межами!
15.11.2025 17:18 Ответить
Якщо припустити, що засоби протиповітряної оборони знищено (якщо це правда), необхідно здійснити ще один комплексний наступ, щоб знищити все, що вціліло, перш за все комплекс з перевалки нафти.
15.11.2025 17:11 Ответить
Захисники Україну боронять від **********, а зеленський з КабМіндічами і деркачем, гроші тирять корупційними СХЕМАМИ!!
Західні Партнери, це добре знають і чекають на реакцію, отого «незламного потужного яйцеликого» з цілою купою помічників ригоАНАЛЬНИХ зрадників України та зелупнів призначенців, - приблуд95!!!!
15.11.2025 17:12 Ответить
спочятку пво оці всі срані тріумфи, а потім і птичкам легше долітати.
15.11.2025 17:22 Ответить
Думаєш, вони там "останні"?
15.11.2025 17:25 Ответить
Супер! Військова частина СБУ працює! Поки політична частина СБУ Зеленьському хвоста вичісують і лєзгінку перед коррпціонерами танцюють.
15.11.2025 17:18 Ответить
Непогано...
15.11.2025 17:24 Ответить
Читав в соцмережах про 7 знищених пускових .
Ну нехай навіть і 4 , це теж - вері вел ..!! Та ще й 2 радари !! 💪.
15.11.2025 17:30 Ответить
Ну значит надо добивать тварей, пока не очухались...
15.11.2025 17:46 Ответить
Дякуємо !!!
15.11.2025 18:05 Ответить
Тоді треба по "Шесхарісу" ще раз повторити. Хай навіть не думають відновлювати відвантаження.
15.11.2025 18:11 Ответить
15.11.2025 18:22 Ответить
кришуванням цих фірм, бо таким видом діяльності без високого дозволу займатись НЕ БУДЕШ
15.11.2025 18:36 Ответить
Мабуть тим самим, чим займався генерал Вітюк - "бізнесом".
15.11.2025 18:37 Ответить
А як же гамерикани знайшли?

Трохи воно мені нагадує ситуацію, коли в Україні замість відповдних незліченних органів усю корупцію викривають журналісти та громадські організації (останній випадок - радше виняток).
15.11.2025 19:37 Ответить
"гамерикани" - виробники. В знищених шахедах знаходять серiйни номери - далi дiло технiки.
15.11.2025 20:44 Ответить
Головне - хотіли шукати.
15.11.2025 21:50 Ответить
Нi. Не тiльки хотiли, але i мали можливiсть. СБУ якось поки не мае доступу до контрактiв Intel та GPS.
15.11.2025 21:55 Ответить
єдине, що українське в цих фірмах - то це хіба що адреса!
нічого фізичного і реального для виробництва шахедів і ракет Україна не могла постачати навіть теоретично, бо в Україні ТУПО НЕМА ТАКИХ ТЕХНОЛОГІЙ!
16.11.2025 02:42 Ответить
Очень круто !
15.11.2025 20:05 Ответить
Як це допоможе вистояти Гуляйполю? Ніяк?
15.11.2025 20:27 Ответить
Якби відповідні служби не знищували кораблі чорноморського флоту, радари та пускові С-300/400 та не херачили по літакам на аеродромах в Криму, Ростові та навіть в Адігії, то ми б зараз говорили не про "вистоїть Гуляйполе чи ні", а про "вистоїть Кропивницький чи ні".

Тож завали хлєбало.
15.11.2025 20:59 Ответить
Бач, яке ти мерзотне лайно. Мало того, що на одній хвилі з кацапами ("ой, нахєр ті удари так далеко, вони ж не потрібні, ой, дивись, Гуляйполе, Бахмут, Авдіївка, ой, що ж це коїться"), так ти ще й кацапами всіх обзиваєш.

Тож завали хлєбало.
15.11.2025 21:41 Ответить
Бач яка ти кінчена і тупа нікчема. Тобі навіть сказати немає чого.

Тож завали хлєбало.
15.11.2025 21:48 Ответить
Так їбаште їх там і далі поки вони залишилися без прикриття.
15.11.2025 20:55 Ответить
Пісець залишкам чорноморського флоту засрашки.
15.11.2025 20:57 Ответить
Слава пресвятим Фламынгам!
16.11.2025 00:06 Ответить
 
 