Уничтожены 4 пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф" и 2 радиолокационных комплекса в Новороссийске, - источники. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
14 ноября 2025 года беспилотные системы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по военной инфраструктуре в российском Новороссийске, уничтожив четыре пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф" и два радиолокационных комплекса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.
По данным источников, появились новые данные о последствиях вчерашней атаки дальнобойных беспилотников ЦСО "Альфа" СБУ в Новороссийске.
Что удалось уничтожить?
В частности, спутниковые снимки подтверждают, что Служба безопасности успешно уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка. Также враг недосчитался двух важных радаров - раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board") и радара целевказания 92Н6 ("Grave Stone")".
Всего на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф". Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.
Эта операция была проведена СБУ при поддержке Сил безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбы).
Что предшествовало?
- По данным СМИ, в ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Новороссийске.
- Reuters сообщает, что Россия остановила экспорт нефти через порт Новороссийск после атаки БПЛА.
Західні Партнери, це добре знають і чекають на реакцію, отого «незламного потужного яйцеликого» з цілою купою помічників ригоАНАЛЬНИХ зрадників України та зелупнів призначенців, - приблуд95!!!!
Ну нехай навіть і 4 , це теж - вері вел ..!! Та ще й 2 радари !! 💪.
Трохи воно мені нагадує ситуацію, коли в Україні замість відповдних незліченних органів усю корупцію викривають журналісти та громадські організації (останній випадок - радше виняток).
нічого фізичного і реального для виробництва шахедів і ракет Україна не могла постачати навіть теоретично, бо в Україні ТУПО НЕМА ТАКИХ ТЕХНОЛОГІЙ!
Тож завали хлєбало.
