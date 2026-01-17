Майже у всіх будинках Києва відновили опалення після масованого обстрілу, - Кличко. ВIДЕО

Станом на ранок 17 січня у Києві близько 50 будинків із 6 тисяч, які були без теплопостачання після масованої атаки РФ, залишаються без опалення.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Комунальники працюють цілодобово

"Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами", - написав Віталій Кличко.

Роботи з відновлення тривають

Як повідомлялося раніше, мер Києва дав доручення керуючим компаніям, "Київтеплоенерго", "Київводоканалу" та Київській службі порятунку виплатити додаткову грошову винагороду працівникам, які ліквідовують наслідки обстрілів.

