ЗМІ встановили російських хірургів, які випалили "Слава России" на тілі українського полоненого

Напис "Слава России" та літеру Z на тілі українського військовополоненого Андрія Переверзєва зробили під час операції у найбільшій лікарні Донбасу –– "Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні" (ДОКТМО). Залишити цей напис могли російські хірурги з так званої групи "Друзі медицини Донбасу".

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

Що встановили журналісти?

Так, цей напис на животі українського захисника зробили 24 лютого 2024 року під час операції російські хірурги. Йдеться про лікарів Андрія Крячка та Юрія Кузнєцова, які разом працюють в одній лікарні Краснодару, але з початку повномасштабного вторгнення регулярно навідуються до ДОКТМО, привозять гуманітарну допомогу та проводять операції.

  • Ініціатором створення групи "Друзі медицини Донбасу" є московський хірург, депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Бадма Башанкаєв, який також приїжджає до донецької лікарні оперувати.

Російські хірурги з так званої групи "Друзі медицини Донбасу"

Хронологія подій

Улітку 2025 року в українських та світових медіа з’явилося фото із зображенням випалених на животі колишнього українського бранця напису "Слава России" та пропагандистського символу армії РФ – літери Z.

У розслідуванні журналісти відтворили хронологію подій: зокрема, у лютому 2024 року на Донеччині військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв дістав поранення та потрапив у полон, представники угруповання "ДНР" вивезли його до окупованого Донецька.

Після ув’язнення у підвалі бійця з важкими травмами привезли до медустанови, де йому зробили першу операцію. Проросійський напис Переверзєв помітив на животі тільки за декілька днів, коли трохи відновився, йдеться у розслідуванні "Схем".

Андрій Переверзєв
Український бранець Андрій Переверзєв

В іншій лікарні Донецька, куди бійця перевезли згодом, медсестри між собою говорили, що основну операцію йому проводив російський лікар. І, найімовірніше, це був за фахом абдомінальний хірург (оперує органи черевної порожнини – ред.) – таку думку в інтерв’ю "Схемам" озвучив український медик, який допомагає Переверзєву позбутись випаленого напису.

За його словами, напис зроблений з правої сторони, з якої працює зазвичай головний оперуючий хірург, і спеціальним медичним інструментом. Також деякі колишні медики ДОКТМО, з якими поговорили журналісти, вважають, що донецькі лікарі навряд би пішли на такий вчинок.

Напис на тілі українського воїна

"Друзі медицини Донбасу"

Журналісти з’ясували, що російські медики з’явилися у донецькій лікарні вже у перші тижні повномасштабного вторгнення – зокрема, на постійній основі почала працювати група з двох десятків російських лікарів під назвою "Друзі медицини Донбасу". Ініціатор її створення –– московський хірург Бадма Башанкаєв, депутат "Єдиної Росії" від Калмикії у Держдумі.

Башанкаєв перебуває під санкціями як в Україні, так і у світі – зокрема, США, ЄС, Великобританії. В Україні проти нього у 2022 році відкрили справу – за посягання на територіальну цілісність, повідомили про підозру та оголосили у розшук.

У пості, опублікованому 24 лютого 2024 року, Башанкаєв згадав краснодарських лікарів, перепостив фото з поїздки зі сторінки Юрія Кузнєцова. На них він та Крячко розвантажують авто з так званою "гуманітарною допомогою" біля хірургічного корпусу.

Російські хірурги з так званої групи "Друзі медицини Донбасу"

Того року 24 лютого припало на суботу, вихідний день, звертають увагу в розслідуванні журналісти. На одній зі світлин Кузнєцова та Крячка, зробленій в кабінеті на той момент заступника директора лікарні Івана Плахотнікова, видно календар із позначкою.

Схоже, це субота, і ймовірно, 24 лютого 2024 року, йдеться у розслідуванні журналістів.

Російські хірурги з так званої групи "Друзі медицини Донбасу"

В інтерв’ю "Схемам" Андрій Переверзєв зазначив, що про знущальний напис знала вся донецька лікарня, тому в розслідуванні журналісти також називають імена місцевих медиків, які могли бути присутніми під час операції військового або очолювали відділення донецької лікарні, де він утримувався. Це, зокрема, завідувачі двох хірургічних відділень, урологічного, реанімаційного та проктологічного, а також керівництво ДОКТМО.

В Офісі генпрокурора "Схемам" повідомили, що "розпочате кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження щодо Андрія Переверзєва", за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

+53
Якби тут була Індонезія, наприклад, то спочатку у кожного з цих ,,хірургів,, вбили б по одній дитині. І ці дохтури самі б приїхали в Україну на суд. Не приїхали б, то вбили б всіх дітей. І це не жорстоко. Це примус до справедливості.
20.01.2026 21:06 Відповісти
+42
Ох, ще й морочиться... Та ці тварюки не гідні такого напису будь-де... Знущання над беззбройним - це поведінка боягуза. А для лікаря - це подвійна ганьба... Бо в клятві Гіпократа говориться про протилежне...
Єдине, чого він заслуговує (якщо не смерті) - відрубування кистей рук, які вчинили цю наругу над пораненим... Принцип "таліону"... Про це ще в законах Хаммурапі, згадується...
20.01.2026 21:24 Відповісти
+39
Таких мразот треба показово вбивати на їх же території
20.01.2026 21:07 Відповісти
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
20.01.2026 21:03 Відповісти
а чому досі хрукають?
на холодець хєрургів...

20.01.2026 21:12 Відповісти
Сподіваюсь, що вже не довго їм залишилось після цього оприлюднення - це вже справа честі для наших спеців.
Хоча, я б їм повідсікав кисті обох рук і пальці на ногах - вони б не вмерли, але ж стали б таким "балластом" для оточуючих і самих себе, що мріяли б про "концерт кобзона".
21.01.2026 12:39 Відповісти
Ну тепер нехай чекають з родичами, «ПРИВІТАННЯ» від гостей!!!
Вдовицям ,треба уже шукати нових чЛЄНІв для своїх ячєєк *********!!!
Гіпократ, їм не допоміг…
Смерть московитам ******!!
21.01.2026 11:17 Відповісти
Вистачить "Слава Україні " у всіх на лобі
20.01.2026 21:09 Відповісти
20.01.2026 21:24 Відповісти
тут згоден абсолютно. загалом, відрубання рук вчинившим злочини проти цивільних або полонених, - гарантія неповторення злочину та попередження іншим тваринам
20.01.2026 21:56 Відповісти
Кожному по самокату--менше мороки. "Колєгі" будуть знати, за що.
21.01.2026 09:29 Відповісти
Сміливий кацап "Вася пєтров" бо його фото тут немає..... все буде як має бути🛴 не сци на швабру лаптєногій.
21.01.2026 00:57 Відповісти
три самоката родинам підарів !
20.01.2026 21:06 Відповісти
Только пальцы это мало, по локоть- само то!
Чтоб больше мучился …
В идеале - пристрелить !
21.01.2026 09:56 Відповісти
Степень ********** сложно представить. То есть они смотрели кино про фашистов и про то как они выжигали звезды на телах красноармейцев и у них нет никаких тормозов делать то же самое. И что у них в бошках при этом? Может быть "если б мы оказались в плену в ВСУ то с нами то же самое сделали б 100 пудово".
20.01.2026 21:13 Відповісти
А наші відкормлюють на убій , лікують за наш рахунок (женевська конвенція) і відправляють додому, і хто скаже що це не цілеспрямований геноцид українців?!
Призвіща зафіксував. Слідкую за повідомленнями. І Бог помагай нашим!
Кацапи - це нація генетичних садистів.
Це не нація, це вид лайна.
їм треба відрізати голови
Досить рук і ніг. Самовар.
Всі ці підАри повинні бути знищені!
Ну,Україна ж не може по лікарні в Донецьку вдарити фламінгами.Так як і вимкнути світло повністю в Растовє,наприклад,це ж негуманно((((
Зате це л@йно вже Донецьк перетворило з міста мільйону роз на смердючий с@ртир повний уzzzкого духу(((
Підари.
Знайти цих неонацистів і спалити разом з їхніми личинками
а як же кластери?
монголи не вивчили урок, досі монгольствують, як цей бадма
Тимчасово живі, відлік пішов(маю надію).
які ж вони хірурги ???? чмирі обнаковенні
У ворога немає ні статі, ні віку.
Зловим навіть на балі
По ходу підари термокоагулятором випалили, поки наркоз діяв. Гниди.
Хай озираються тепер
на дебільних лобах баранів надписати
птін хйло
Треба знищувати воєних злочинців і колоборантів іншої мови виродки не розуміють.
У ГУР є"хірурги"?
У ГУР є самокати.
Отделить все четыре ноги от торса, чтоб жопу даже нечем было вытереть
odne pytannja. chomy wony dosi zywi?
Злість на цих нелюдів-хірургів зашкалює, Господь бачив, прийде і бумеранг. Безнаказанно нічого не буває
Всі росіяни це терористи! Не буде росіян,не буде війн та терактів,знущань та катувань!!!
Підтримую. Відрізати руки.
Зверніть увагу - в черговий раз роботу спецслужб зробили журналісти! Питання - на якого хера нам ці спецслужби та ще і в такій кількості???
А ХІРУРГИ МОЖУТЬ ЗА РАДИ ЖИТТЯ ВИДАЛЯТИ ОРГАНИ У РОССІЯН !)
