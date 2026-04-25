На Черкащині збили 5 ракет і дрон РФ, є пошкодження будинків і поранений, - ОВА. ФОТО

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, зокрема повітряні цілі фіксували і над Черкаською областю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Робота ППО

Силами протиповітряної оборони в межах області було знищено п’ять російських ракет і один безпілотник.

Спочатку повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки

У Черкаському районі уламками ракети пошкоджено покрівлю приватного будинку.

Після уточнення інформації стало відомо про додаткові руйнування.

Зокрема, пошкоджено житловий будинок, господарську споруду та два автомобілі.

ППО знищила повітряні цілі над Черкащиною, уламки пошкодили житло та авто

Постраждалі

Також один місцевий житель отримав легкі травми.

Медики надали йому допомогу, госпіталізація не знадобилася.

Заклик до мешканців

Влада закликає громадян не торкатися уламків збитих цілей і негайно повідомляти про такі знахідки екстреним службам за номерами 101 або 102.

Обстеження територій після атаки триває.

Що передувало

  • Російські дрони, ракети та балістика вдарили по містах України: чотири людини було вбито, понад 30 поранено.

Московіти гадять та убивають Українців, зокрема і на Черкащині, як і оті мусорські з Корсуня, що за командою московського лайна, поїхали натовпом убити Захисника України, - Сергія Русінова, підкинувши йому ще і наркоти з 4 кілограми, та шашок толових!!! Вдумаймося Українці, що творить продажна мусорня з орками *************! Вигівський щось там повештався, з посіпаками з Черкас, та і утік до Києва бозсловесний!!
Невже оте московське лайно, що землями мародерить у Черкасах, і йому рота закрило???
