Сікорський про Каллас: Хотів би я, щоб деякі чоловіки мали таку ж рішучість, як у неї. ФОТО

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський високо оцінив безкомпромісну позицію Каї Каллас щодо Росії після її заяв про небажання Кремля до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сікорського у Х.

"Хотів би я, щоб деякі чоловіки мали таку ж рішучість, як у неї", написав Сікорський.

Приводом для таких слів стала заява Каллас про відсутність у Москви бажання йти на конструктивні переговори. Вона підкреслила, що союзники не повинні виступати в ролі прохачів.

"Росія не хоче вступати в жоден діалог. Ми не повинні принижувати себе словами: "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами"", — зацитував слова Каллас у своєму дописі Антон Геращенко, на який і відповів Сікорський.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів між Україною та Росією.

До цього Алар Каріс заявляв, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України. Він припустив, що російсько-українська війна може закінчитися "завтра чи через кілька років, але у будь-якому разі ми маємо бути до цього готові".

