2 182 11

Сікорський про Каллас: Хотів би я, щоб деякі чоловіки мали таку ж рішучість, як у неї. ФОТО

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський високо оцінив безкомпромісну позицію Каї Каллас щодо Росії після її заяв про небажання Кремля до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сікорського у Х.

"Хотів би я, щоб деякі чоловіки мали таку ж рішучість, як у неї",  написав Сікорський.

Приводом для таких слів стала заява Каллас про відсутність у Москви бажання йти на конструктивні переговори. Вона підкреслила, що союзники не повинні виступати в ролі прохачів.

"Росія не хоче вступати в жоден діалог. Ми не повинні принижувати себе словами: "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами"", — зацитував слова Каллас у своєму дописі Антон Геращенко, на який і відповів Сікорський.

+11
рішучість молоти язиком всяку чухню без дій. так от у нас є свій найвеличнийший приклад
01.05.2026 07:18 Відповісти
+7
Хотіла б я щоб хоч д е я к і міністри, «всіпрезиденти», були схожі на Сікорського. Але не з нашим щастям(
Всі блдь міндічі😏
01.05.2026 07:29 Відповісти
+3
Той Геращенко краще би коментив не Каю Калас, а те, як Порошенку вигідна війна. В нього це краще виходить.
01.05.2026 07:20 Відповісти
От бачиш, у вас на роісії прчувши прізвище Каллас, зразу по кущам розбігаюця.
01.05.2026 12:32 Відповісти
От наташака наташка все о росіїї думаешчь!
01.05.2026 12:49 Відповісти
Героические личности нашего времени. История вас не забудет.)
01.05.2026 07:46 Відповісти
Земарахфона передивився
01.05.2026 08:01 Відповісти
Кая Каллас: «Росія не хоче вступати в жоден діалог. Ми не повинні принижувати себе словами: "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами"», на що https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15398 Петро Порошенко пропонує створити нову незалежну систему оборони Європи:
Європі треба зняти рожеві окуляри якнайшвидше. Післявоєнна система безпеки на основі Радбезу ООН більше не працює. Ми маємо створити нову незалежну систему, у якій будемо впевнені. Чим швидше її частиною стануть Збройні Сили України, тим краще.
І чим швидше Україна стане частиною європейської системи безпеки, тим краще. Чим швидше наша держава стане членом Європейського Союзу, тим краще.
Але процес вступу має бути заснований на заслугах (merit-based), а не просто формальним. Україна має бути демократичним, цивілізованим, ефективним членом Європейського Союзу, щоб ніхто не думав, що нам роблять подарунок.
Європейська система безпеки - це не лише про оборонну промисловість і гроші. Це - про єдність, солідарність і силу. росія залишатиметься небезпекою для Європи протягом десятиліть. Треба вже зараз навчитися говорити з путіним його мовою, а він розуміє тільки мову сили. Ця мова, якою має володіти Європа, точно допоможе нам швидше закінчити війну.
Пропозиція щодо припинення вогню має подаватися разом із «Планом Б». Якщо путін не приймає нашу пропозицію про негайне всеосяжне припинення вогню зараз, то завтра вступить у дію «План Б». А це значить: ракети великої дальності - від Tomahawk до Taurus для України. ************ системи РЕБ, ************ ППО. І пекельні санкції.
Мені важко уявити, які наслідки матиме відновлення постачання російської нафти до ЄС через трубопровід «Дружба» обсягом 330 000 барелів на добу. Це - 23 мільйони доларів щодня, які Європа платить росії за вбивство України. Ні, це не про енергетичну кризу. Це - про гроші на підтримку диктатора, щоб вбивати Україну... І роль, яку Хорватія може відіграти зараз, замінивши постачання нафти до Угорщини, - це саме те, чого я прагну.
Ми будемо сильними лише доти, доки будемо єдиними.
01.05.2026 08:04 Відповісти
 
 