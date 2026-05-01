Сикорский о Каллас: Хотел бы я, чтобы некоторые мужчины обладали такой же решимостью, как у нее. ФОТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высоко оценил бескомпромиссную позицию Каи Каллас в отношении России после ее заявлений о нежелании Кремля вести переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сикорского в Х.

"Хотелось бы, чтобы некоторые мужчины обладали такой же решимостью, как у нее", - написал Сикорский.

Поводом для таких слов стало заявление Каллас об отсутствии у Москвы желания идти на конструктивные переговоры. Она подчеркнула, что союзники не должны выступать в роли просителей.

"Россия не хочет вступать ни в какой диалог. Мы не должны унижать себя словами: "Просим, умоляем вас поговорить с нами"", - процитировал слова Каллас в своем посте Антон Геращенко, на который и ответил Сикорский.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа совершила ошибку весной 2022 года и упустила лучшую возможность для мирных переговоров между Украиной и Россией.

До этого Алар Карис заявлял, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины. Он предположил, что российско-украинская война может закончиться "завтра или через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы".

