Сикорский о Каллас: Хотел бы я, чтобы некоторые мужчины обладали такой же решимостью, как у нее. ФОТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высоко оценил бескомпромиссную позицию Каи Каллас в отношении России после ее заявлений о нежелании Кремля вести переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сикорского в Х.

"Хотелось бы, чтобы некоторые мужчины обладали такой же решимостью, как у нее", - написал Сикорский.

каллас, сикорский

Поводом для таких слов стало заявление Каллас об отсутствии у Москвы желания идти на конструктивные переговоры. Она подчеркнула, что союзники не должны выступать в роли просителей.

"Россия не хочет вступать ни в какой диалог. Мы не должны унижать себя словами: "Просим, умоляем вас поговорить с нами"", - процитировал слова Каллас в своем посте Антон Геращенко, на который и ответил Сикорский.

Что предшествовало

дипломатия (1430) кремль (747) Польша (9006) россия (97342) Сикорский Радослав (534) Евросоюз (18020) Каллас Кая (415)
Топ комментарии
рішучість молоти язиком всяку чухню без дій. так от у нас є свій найвеличнийший приклад
01.05.2026 07:18 Ответить
Хотіла б я щоб хоч д е я к і міністри, «всіпрезиденти», були схожі на Сікорського. Але не з нашим щастям(
Всі блдь міндічі😏
01.05.2026 07:29 Ответить
Той Геращенко краще би коментив не Каю Калас, а те, як Порошенку вигідна війна. В нього це краще виходить.
01.05.2026 07:20 Ответить
От бачиш, у вас на роісії прчувши прізвище Каллас, зразу по кущам розбігаюця.
01.05.2026 12:32 Ответить
От наташака наташка все о росіїї думаешчь!
01.05.2026 12:49 Ответить
Героические личности нашего времени. История вас не забудет.)
01.05.2026 07:46 Ответить
Земарахфона передивився
01.05.2026 08:01 Ответить
Кая Каллас: «Росія не хоче вступати в жоден діалог. Ми не повинні принижувати себе словами: "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами"», на що https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15398 Петро Порошенко пропонує створити нову незалежну систему оборони Європи:
Європі треба зняти рожеві окуляри якнайшвидше. Післявоєнна система безпеки на основі Радбезу ООН більше не працює. Ми маємо створити нову незалежну систему, у якій будемо впевнені. Чим швидше її частиною стануть Збройні Сили України, тим краще.
І чим швидше Україна стане частиною європейської системи безпеки, тим краще. Чим швидше наша держава стане членом Європейського Союзу, тим краще.
Але процес вступу має бути заснований на заслугах (merit-based), а не просто формальним. Україна має бути демократичним, цивілізованим, ефективним членом Європейського Союзу, щоб ніхто не думав, що нам роблять подарунок.
Європейська система безпеки - це не лише про оборонну промисловість і гроші. Це - про єдність, солідарність і силу. росія залишатиметься небезпекою для Європи протягом десятиліть. Треба вже зараз навчитися говорити з путіним його мовою, а він розуміє тільки мову сили. Ця мова, якою має володіти Європа, точно допоможе нам швидше закінчити війну.
Пропозиція щодо припинення вогню має подаватися разом із «Планом Б». Якщо путін не приймає нашу пропозицію про негайне всеосяжне припинення вогню зараз, то завтра вступить у дію «План Б». А це значить: ракети великої дальності - від Tomahawk до Taurus для України. ************ системи РЕБ, ************ ППО. І пекельні санкції.
Мені важко уявити, які наслідки матиме відновлення постачання російської нафти до ЄС через трубопровід «Дружба» обсягом 330 000 барелів на добу. Це - 23 мільйони доларів щодня, які Європа платить росії за вбивство України. Ні, це не про енергетичну кризу. Це - про гроші на підтримку диктатора, щоб вбивати Україну... І роль, яку Хорватія може відіграти зараз, замінивши постачання нафти до Угорщини, - це саме те, чого я прагну.
Ми будемо сильними лише доти, доки будемо єдиними.
01.05.2026 08:04 Ответить
 
 