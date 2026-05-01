2 176 11
Сикорский о Каллас: Хотел бы я, чтобы некоторые мужчины обладали такой же решимостью, как у нее. ФОТО
Глава МИД Польши Радослав Сикорский высоко оценил бескомпромиссную позицию Каи Каллас в отношении России после ее заявлений о нежелании Кремля вести переговоры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сикорского в Х.
"Хотелось бы, чтобы некоторые мужчины обладали такой же решимостью, как у нее", - написал Сикорский.
Поводом для таких слов стало заявление Каллас об отсутствии у Москвы желания идти на конструктивные переговоры. Она подчеркнула, что союзники не должны выступать в роли просителей.
"Россия не хочет вступать ни в какой диалог. Мы не должны унижать себя словами: "Просим, умоляем вас поговорить с нами"", - процитировал слова Каллас в своем посте Антон Геращенко, на который и ответил Сикорский.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа совершила ошибку весной 2022 года и упустила лучшую возможность для мирных переговоров между Украиной и Россией.
- До этого Алар Карис заявлял, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины. Он предположил, что российско-украинская война может закончиться "завтра или через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы".
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі блдь міндічі😏
Європі треба зняти рожеві окуляри якнайшвидше. Післявоєнна система безпеки на основі Радбезу ООН більше не працює. Ми маємо створити нову незалежну систему, у якій будемо впевнені. Чим швидше її частиною стануть Збройні Сили України, тим краще.
І чим швидше Україна стане частиною європейської системи безпеки, тим краще. Чим швидше наша держава стане членом Європейського Союзу, тим краще.
Але процес вступу має бути заснований на заслугах (merit-based), а не просто формальним. Україна має бути демократичним, цивілізованим, ефективним членом Європейського Союзу, щоб ніхто не думав, що нам роблять подарунок.
Європейська система безпеки - це не лише про оборонну промисловість і гроші. Це - про єдність, солідарність і силу. росія залишатиметься небезпекою для Європи протягом десятиліть. Треба вже зараз навчитися говорити з путіним його мовою, а він розуміє тільки мову сили. Ця мова, якою має володіти Європа, точно допоможе нам швидше закінчити війну.
Пропозиція щодо припинення вогню має подаватися разом із «Планом Б». Якщо путін не приймає нашу пропозицію про негайне всеосяжне припинення вогню зараз, то завтра вступить у дію «План Б». А це значить: ракети великої дальності - від Tomahawk до Taurus для України. ************ системи РЕБ, ************ ППО. І пекельні санкції.
Мені важко уявити, які наслідки матиме відновлення постачання російської нафти до ЄС через трубопровід «Дружба» обсягом 330 000 барелів на добу. Це - 23 мільйони доларів щодня, які Європа платить росії за вбивство України. Ні, це не про енергетичну кризу. Це - про гроші на підтримку диктатора, щоб вбивати Україну... І роль, яку Хорватія може відіграти зараз, замінивши постачання нафти до Угорщини, - це саме те, чого я прагну.
Ми будемо сильними лише доти, доки будемо єдиними.