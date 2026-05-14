Підроблені документи та втеча за кордон: викрито ще п’ять "ухилянтських схем" у різних областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували п’ять нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, за суми від 5 до 35 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Київська область

Так, на Київщині затримано заступника керівника громадської організації, який переправляв ухилянтів до сусідньої країни в обхід контрольно-пропускних постів.

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Правоохоронці затримали зловмисника на місцевій АЗС, де він мав забрати клієнта та довезти його до західного кордону, а звідти – лісовими стежками за межі України.

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Львівська область

На Львівщині викрито на "ухилянтських схемах" трьох членів військово-лікарської комісії при одному з місцевих ТЦК, серед яких психіатр, невропатолог та хірург. Лікарі фальсифікували діагнози військовозобов’язаних та підробляли їм меддовідки про "погане здоров’я" для відстрочки від призову.

Житомирська область

На Житомирщині затримано місцевого військовослужбовця та співробітника районного ТЦК з Волині, які організували нелегальний "трансфер" ухилянтів до Євросоюзу.

Встановлено, що ділки наймали для клієнтів приватних перевізників, які доправляли "пасажирів" до західного кордону. Далі ухилянти мали добиратися до сусідніх країн через лісову місцевість.

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Черкаська область

На Черкащині викрито рієлтора, який пропонував військовозобов’язаним безпідставно оформити 2 групу інвалідності. Для виготовлення фейкових документів він планував задіяти знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

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Вінницька область

На Вінниччині затримано ще двох ділків, які також торгували довідками про фейкову інвалідність. Зловмисниками виявилися працівник кондитерської фабрики та його спільник – місцевий підприємець.

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Підозрювані самі скористалися підробками для ухилення від військової служби, а згодом масово продавали їх через знайомих.

Що загрожує

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 358 (збут завідомо підроблених офіційних документів, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

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Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.