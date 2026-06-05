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Поліетиленове військо, спеціальний гість у Петербурзі, бензинова лихоманка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Поліетиленове військо

фотожаба

Як завжди

фотожаба

Спеціальний гість

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки", - Генштаб

фотожаба

На форумі своя атмосфера

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Момент удару по "Петербурзькому нафтовому терміналу" в день старту міжнародного економічного форуму. ВІДЕО+ФОТО

фотожаба

Пітерський вулкан

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Можемо повторити

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Пітерський ранок

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Бо це красиво!

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фотожаба

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фотожаба

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фотожаба

Слушна думка

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фотожаба

З річницею!

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фотожаба

Дійсно...

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Побічний ефект таблеток для омолодження

фотожаба

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1952) політика (5330) путін володимир (25448) росія (70321) фотожаба (14780)
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