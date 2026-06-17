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Новини Фото Втрати України Україна втратила літак Су-24М розбився на Хмельниччині
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Авіакатастрофа на Хмельниччині: загинули пілот Богдан Загорулько та 23-річний штурман Богдан Бабенко. ФОТО

Жертвами авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині стали пілот Богдан Загорулько та 23-річний військовий Богдан Бабенко з Богодухівської громади.

Зокрема, про загибель Бабенка повідомив у фейсбуку мер Богодухова Володимир Бєлий, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вчора, під час виконання бойового завдання внаслідок авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М у небі Хмельниччини загинув наш земляк, штурман 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України - старший лейтенант БАБЕНКО Богдан Олександрович", - йдеться у повідомленні.

загинув штурман Богдан Бабенко
загинув штурман Богдан Бабенко

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Що про Бабенка відомо?

Як зазначається, він спершу закінчив військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

"Для батьків Богдан був єдиним сином, їхнім всесвітом, опорою та найбільшою гордістю. Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька", - інформує очільник міста.

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Загинув пілот Богдан Загорулько

Як своєю чергою інформує Всеукраїнська професійна спілка пілотів, у вічний політ пішов один з найкращих льотчиків-випробовувачів "Антонова" Богдан Загорулько.

"Широкому загалу він відомий виконанням "бочок" на індійському Ан-32RE. Після початку повномасштабної війни Богдан Григорович один з небагатьох пілотів, хто не виїхав у Німеччину, а мобілізувався у Повітряні Сили і опанувавши Су-24М боронив нашу країну зі штурвалом у руках. Він завжди викликав у мене велику повагу, як Пілот, і як Людина. Зокрема своїм шанобливим ставленням до техніків. Країна повинна знати своїх Героїв", - йдеться у повідомленні.

загиблий пілот Богдан Загорулько

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що бомбардувальник Су-24М розбився на Хмельниччині: льотчик та штурман загинули.
  • ДБР розслідує падіння Су-24М на Хмельниччині.
  • Наразі розпочато розшифрування бортового самописця, призначено службове розслідування.

Автор: 

авіакатастрофа (1104) літак (3109) втрати (4697) Хмельницька область (1096)
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Бо літакам років 40-50. Техніка не вічна. А чому у найбільшої країни европи літакам по півстоліття запитайте у 60% ВР які маєть одне етнічне походження в ближнього сходу Азії.
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17.06.2026 12:00 Відповісти
літаки,автопром,космос,видобудування,с/господарство,озброєння,все технологічне знищувалося за останні 35 років сплановано.....через що ми й в дупі зараз
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17.06.2026 12:05 Відповісти
Висновок, на такій рухляді не літати
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17.06.2026 12:07 Відповісти
та "рухлядь" вже шостий рік утилізує рашистських окупантів у промислових масштабах
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17.06.2026 12:12 Відповісти
серце болить, душа сумує... вічна пам,ять Героям! Слава Україні!
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17.06.2026 12:08 Відповісти
Вічного польоту, Соколи!
Щирі співчуття рідним та близьким...
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17.06.2026 12:10 Відповісти
Боже, як шкода мужніх козаків, які захищали Україну і нас від найлютішого ворога в світі. Царство Небесне Героям. Вічна пам'ять та співчуття рідним.
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17.06.2026 12:25 Відповісти
Болісна втрата.
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17.06.2026 12:35 Відповісти
 
 