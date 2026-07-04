Батько 12-річного Гриші Глушича закликав українців поширювати макет із QR-кодом на петицію щодо безпеки на дорогах. ФОТО
Батько 12-річного Гриші Глушича, який загинув у ДТП в Києві, закликав українців підтримати петицію до Президента та допомогти поширити інформацію про неї.
Про це Олексій Глушич пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Заклик про допомогу
"Закликаю допомогти. Всі люди, що дізнаються про нашу петицію до Президента, погоджуються її підписати.
Але проблема в тому, що соцмережі - це бульбашки. І ті люди, що в соцмережах вас не читають, навіть не дізнаються про існування цієї петиції. Ми зробили макет для друку і закликаємо розвішувати цей папірець в дозволених місцях. Закликаємо небайдужих власників кавʼярень, магазинів, заправок, що ще може бути - розмістити у себе цей заклик з QR-кодом. Надамо макет для друку або самі надрукуємо необхідну кількість та надішлемо поштою (дякуємо всім тим людям, що донатили гроші). Допоможіть, люди. Тепер - не грошима.
Нам реально потрібні зміни на дорогах", - зазначив чоловік.
Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
- На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
- Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.
- Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
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