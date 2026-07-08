Наслідки нічної ракетної атаки РФ на Київ: рятувальники ліквідовують пожежі, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Дві людини постраждали під час нічної російської атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Наслідки удару РФ

Як зазначається, сьогодні вночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці.

У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. 2 особи постраждали, з яких 1 - госпіталізовано.

зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. 2 особи постраждали, з яких 1 - госпіталізовано. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.

У Деснянському районі - пожежа складських приміщень.

Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

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Що передувало?

Напередодні вночі повідомлялося, що у Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі, є потерпілі.

Також зазначалося, що ворог атакує Київ і область реактивними дронами: можлива робота ППО.

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