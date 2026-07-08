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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Наслідки нічної ракетної атаки РФ на Київ: рятувальники ліквідовують пожежі, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Дві людини постраждали під час нічної російської атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Наслідки удару РФ

Як зазначається, сьогодні вночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці.

  • У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. 2 особи постраждали, з яких 1 - госпіталізовано.
  • За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.
  • У Деснянському районі - пожежа складських приміщень.

Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

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обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня

Що передувало?

  • Напередодні вночі повідомлялося, що у Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі, є потерпілі.
  • Також зазначалося, що ворог атакує Київ і область реактивними дронами: можлива робота ППО.

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Київ (21074) обстріл (35018) ракети (4492) ДСНС (5404)
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