Наслідки нічної ракетної атаки РФ на Київ: рятувальники ліквідовують пожежі, є постраждалі. ФОТОрепортаж
Дві людини постраждали під час нічної російської атаки на Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Наслідки удару РФ
Як зазначається, сьогодні вночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці.
- У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. 2 особи постраждали, з яких 1 - госпіталізовано.
- За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.
- У Деснянському районі - пожежа складських приміщень.
Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Що передувало?
- Напередодні вночі повідомлялося, що у Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі, є потерпілі.
- Також зазначалося, що ворог атакує Київ і область реактивними дронами: можлива робота ППО.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль