Російський БпЛА атакував на Одещині судно під прапором Маршаллових Островів: двоє загиблих. ФОТО

Російські війська ввечері 14 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області. Ворожий безпілотник влучив у цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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"Увечері ворог завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини", - повідомив він.

Під час атаки ворожий БпЛА уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, пошкодивши надбудову судна. На борту виникла пожежа.

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На жаль, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Ворог і надалі свідомо завдає ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право.

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РФ атакує судна в Одеському порту

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