РФ здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, випустивши понад 40 ракет, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Упродовж цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по столичному регіону

За його словами, станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На трьох локаціях продовжується ліквідація наслідків обстрілу, залучено майже 600 рятувальників.



















Як зазначається, працюють відповідні служби також на Одещині.

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"Всього ж за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів. Були поранені люди на Одещині та в Запоріжжі, руйнування на Сумщині, Чернігівщині. Також цього тижня під російськими атаками були і Вінниччина, Дніпровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина", - наголошує глава держави.

Захист від балістики

Він також акцентує увагу, що захист від балістики - постійний і головний пріоритет зараз.

"Перехоплювачі потрібні кожного дня, і я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики. Ці пакети зараз - це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки. І дуже важливо, щоб разом із роботою над антибалістикою продовжувався тиск на Росію. Зволікання з новими рішеннями дають Москві можливість спланувати не тільки нові атаки проти наших людей, а й як уникнути нових санкційних обмежень", - додав президент.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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