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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев, выпустив более 40 ракет, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых было направлено на столицу, а также 120 ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по столичному региону

По его словам, на данный момент в Киеве и в области известно об одном погибшем, еще 16 человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На трех участках продолжается ликвидация последствий обстрела, задействовано почти 600 спасателей.

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Как отмечается, соответствующие службы работают также в Одесской области.

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"Всего же за эту неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов. Были ранены люди в Одесской области и в Запорожье, разрушения в Сумской и Черниговской областях. Также на этой неделе под российскими атаками оказались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области", — подчеркивает глава государства.

Защита от баллистических ударов

Он также подчеркивает, что защита от баллистических ударов — постоянный и главный приоритет в настоящее время.

"Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки противоракетной защиты. Эти поставки сейчас — это буквально спасенные жизни во время каждой массированной российской атаки. И очень важно, чтобы наряду с работой над противоракетной защитой продолжалось давление на Россию. Промедление с принятием новых решений дает Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и то, как избежать новых санкционных ограничений", — добавил президент.

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Что предшествовало?

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Автор: 

Зеленский Владимир (24890) Киев (26701) Киевская область (4753) баллистические ракеты (623)
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Топ комментарии
+22
Депутати встигли роз'їхатися на канікули? Переживаю...
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19.07.2026 09:45 Ответить
+14
А ти знову відповів хрипатим відосиком?
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19.07.2026 09:52 Ответить
+13
""Фламінго" виробляють по 3 ракети в день, але можна більше" - про це розповів співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Youtube-каналу ProUA.
/14.03.2026/
Питання: Де 375 (але можна більше) готових "фламіндічєй" від цього шулєрмена?
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19.07.2026 09:56 Ответить

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