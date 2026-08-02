УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9927 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини Обстріли Харківщини Обстріли Сумщини Обстріли Чернігівщини Обстріли Дніпропетровщини
353 5

Атаки РФ на північ та схід України: троє загиблих і 30 постраждалих, серед цілей ворога - АЗС та енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська продовжували атакувати населені пункти на півночі та сході України, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОВА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чернігівщина: ворог атакував поштову автівку

Учора вдень FPV-дрон влучив по поштовій автівці в селі Новгород-Сіверської громади. Поранений водій - він у лікарні під наглядом медиків.

Пізно ввечері ворог атакував Корюківку "Геранями" та "Герберами". 5 вибухів. Влучання на території деревообробного підприємства. Пошкоджений цех і ангар. Пожежу там загасили.

Обстріли Чернігівщини

Також ввечері було влучання FPV-дрона по території АЗС у Семенівці.

Учора був удар по енергообʼєкту на території області.

Також читайте: Атака дронів на Харків: постраждали двоє дітей і літній чоловік, БпЛА влучив у багатоповерхівку

Обстріли Чернігівщини

Сумщина: є загибла та постраждалі

Так, унаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу є загибла, постраждали 8 мирних жителів області.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури.

Протягом доби, з ранку 1 серпня до ранку 2 серпня 2026 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 34 населених пунктах в 19 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака дронів: у Сумах постраждав чоловік, у Харкові – пожежа на АЗС

Дніпропетровщина: важко поранено 18-річного юнака

Понад 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками й артилерією.

Семеро людей дістали поранень.

  • На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Томаківська та Марганецька громади. Понівечені заправка, склад з зерном, автівка та трактор.

У важкому стані до лікарні доправили 18-річного юнака. Стан двох чоловіків 37 та 60 років медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

  • У Синельниківському районі противник завдав удару по Українській громаді. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по мікроавтобусу на Дніпропетровщині: семеро поранених, двоє - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини

Харківщина: 10 поранених, серед яких діти

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей, зокрема троє дітей.

Удари по Харківщині

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Індустріальний, Салтівський, Київський райони Харкова.

РФ активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети;
  • 3 КАБ;
  • 14 БпЛА типу "Герань-2";
  • 8 БпЛА типу "Молнія";
  • 10 fpv-дронів;
  • 24 БпЛА (тип встановлюється).

Також дивіться: Приліт у склад видавництва "Ранок" у Харкові: горять підручники. ВIДЕО

Удари по Харківщині

Зафіксовано пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: будинки, складські будівлі, АЗС, СТО, автомобілі, гаражний кооператив, автомобіль екстреної медичної допомоги, адмінбудівлю, електромережі, будинок культури, гаражі, заклад освіти, медичний заклад.

Удари по Харківщині

Донеччина: атаковано два райони

За добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 614 людей, у тому числі 36 дітей.

Покровський район. У Білозерському 2 багатоповерхівки зруйновано і 1 пошкоджено.

Обстріли Донеччини

Краматорський район:

  • У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 2 приватні будинки.
  • У Слов'янську поранено людину, пошкоджено приватний будинок.
  • У Краматорську поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, готель, торгівельний центр, інфраструктуру і авто.
  • У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.
  • У Дружківці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 8 приватних будинків.

Також дивіться: Уночі вибухи пролунали в окупованих Луганську, Довжанську, Зугресі та Севастополі. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

обстріл (35961) Сумська область (4881) Донецька область (11590) Дніпропетровська область (5138) Харківська область (3052) Чернігівська область (1396)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 