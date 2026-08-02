Атаки РФ на північ та схід України: троє загиблих і 30 постраждалих, серед цілей ворога - АЗС та енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська продовжували атакувати населені пункти на півночі та сході України, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОВА.

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Чернігівщина: ворог атакував поштову автівку

Учора вдень FPV-дрон влучив по поштовій автівці в селі Новгород-Сіверської громади. Поранений водій - він у лікарні під наглядом медиків.

Пізно ввечері ворог атакував Корюківку "Геранями" та "Герберами". 5 вибухів. Влучання на території деревообробного підприємства. Пошкоджений цех і ангар. Пожежу там загасили.

Також ввечері було влучання FPV-дрона по території АЗС у Семенівці.

Учора був удар по енергообʼєкту на території області.

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Сумщина: є загибла та постраждалі

Так, унаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу є загибла, постраждали 8 мирних жителів області.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури.

Протягом доби, з ранку 1 серпня до ранку 2 серпня 2026 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 34 населених пунктах в 19 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

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Дніпропетровщина: важко поранено 18-річного юнака

Понад 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками й артилерією.

Семеро людей дістали поранень.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Томаківська та Марганецька громади. Понівечені заправка, склад з зерном, автівка та трактор.

У важкому стані до лікарні доправили 18-річного юнака. Стан двох чоловіків 37 та 60 років медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Українській громаді. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

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Харківщина: 10 поранених, серед яких діти

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей, зокрема троє дітей.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Індустріальний, Салтівський, Київський райони Харкова.

РФ активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети;

3 КАБ;

14 БпЛА типу "Герань-2";

8 БпЛА типу "Молнія";

10 fpv-дронів;

24 БпЛА (тип встановлюється).

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Зафіксовано пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: будинки, складські будівлі, АЗС, СТО, автомобілі, гаражний кооператив, автомобіль екстреної медичної допомоги, адмінбудівлю, електромережі, будинок культури, гаражі, заклад освіти, медичний заклад.

Донеччина: атаковано два райони

За добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 614 людей, у тому числі 36 дітей.

Покровський район. У Білозерському 2 багатоповерхівки зруйновано і 1 пошкоджено.

Краматорський район:

У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 2 приватні будинки.

У Слов'янську поранено людину , пошкоджено приватний будинок.

, пошкоджено приватний будинок. У Краматорську поранено людину , пошкоджено 2 багатоповерхівки, готель, торгівельний центр, інфраструктуру і авто.

, пошкоджено 2 багатоповерхівки, готель, торгівельний центр, інфраструктуру і авто. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.

У Дружківці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 8 приватних будинків.

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