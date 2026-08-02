Атаки РФ на північ та схід України: троє загиблих і 30 постраждалих, серед цілей ворога - АЗС та енергооб’єкти. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська продовжували атакувати населені пункти на півночі та сході України, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОВА.
Чернігівщина: ворог атакував поштову автівку
Учора вдень FPV-дрон влучив по поштовій автівці в селі Новгород-Сіверської громади. Поранений водій - він у лікарні під наглядом медиків.
Пізно ввечері ворог атакував Корюківку "Геранями" та "Герберами". 5 вибухів. Влучання на території деревообробного підприємства. Пошкоджений цех і ангар. Пожежу там загасили.
Також ввечері було влучання FPV-дрона по території АЗС у Семенівці.
Учора був удар по енергообʼєкту на території області.
Сумщина: є загибла та постраждалі
Так, унаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу є загибла, постраждали 8 мирних жителів області.
Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури.
Протягом доби, з ранку 1 серпня до ранку 2 серпня 2026 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 34 населених пунктах в 19 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Дніпропетровщина: важко поранено 18-річного юнака
Понад 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками й артилерією.
Семеро людей дістали поранень.
- На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Томаківська та Марганецька громади. Понівечені заправка, склад з зерном, автівка та трактор.
У важкому стані до лікарні доправили 18-річного юнака. Стан двох чоловіків 37 та 60 років медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.
- У Синельниківському районі противник завдав удару по Українській громаді. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.
Харківщина: 10 поранених, серед яких діти
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.
Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей, зокрема троє дітей.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Індустріальний, Салтівський, Київський райони Харкова.
РФ активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:
- 2 ракети;
- 3 КАБ;
- 14 БпЛА типу "Герань-2";
- 8 БпЛА типу "Молнія";
- 10 fpv-дронів;
- 24 БпЛА (тип встановлюється).
Зафіксовано пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: будинки, складські будівлі, АЗС, СТО, автомобілі, гаражний кооператив, автомобіль екстреної медичної допомоги, адмінбудівлю, електромережі, будинок культури, гаражі, заклад освіти, медичний заклад.
Донеччина: атаковано два райони
За добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 614 людей, у тому числі 36 дітей.
Покровський район. У Білозерському 2 багатоповерхівки зруйновано і 1 пошкоджено.
Краматорський район:
- У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 2 приватні будинки.
- У Слов'янську поранено людину, пошкоджено приватний будинок.
- У Краматорську поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, готель, торгівельний центр, інфраструктуру і авто.
- У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.
- У Дружківці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 8 приватних будинків.
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