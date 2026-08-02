Атаки РФ на север и восток Украины: трое погибших и 30 пострадавших, среди целей врага - АЗС и энергообъекты. ФОТОрепортаж
В течение суток российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам на севере и востоке Украины, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ОВА.
Черниговская область: враг атаковал почтовый автомобиль
Вчера днем FPV-дрон поразил почтовый автомобиль в селе Новгород-Сиверской громады. Водитель ранен — он находится в больнице под наблюдением медиков.
Поздно вечером враг атаковал Корюковку ракетами "Герань" и "Гербера". Произошло 5 взрывов. Попадание на территории деревообрабатывающего предприятия. Повреждены цех и ангар. Пожар там потушили.
Также вечером произошло попадание FPV-дрона по территории АЗС в Семеновке.
Вчера был нанесен удар по энергообъекту на территории области.
Сумская область: есть погибшая и пострадавшие
Так, в результате ударов врага на территории Сумской области за сутки погиб один человек, пострадали 8 мирных жителей области.
Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры.
В течение суток, с утра 1 августа до утра 2 августа 2026 года, российские войска совершили 90 обстрелов по 34 населенным пунктам в 19 территориальных громадах области.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.
Днепропетровская область: тяжело ранен 18-летний юноша
Более 10 раз враг атаковал два района области беспилотниками и артиллерией.
Семь человек получили ранения.
- В Никопольском районе пострадали райцентр, Покровская, Томаковская и Марганецкая громады. Разрушены заправка, склад с зерном, автомобиль и трактор.
В тяжелом состоянии в больницу доставили 18-летнего юношу. Состояние двух мужчин 37 и 60 лет медики оценивают как средней тяжести. Еще четверо людей будут лечиться амбулаторно.
- В Синельниковском районе противник нанес удар по Украинской громаде. Повреждены частный дом и автомобиль.
Харьковская область: 10 раненых, среди которых дети
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области.
В результате обстрелов пострадали 10 человек, в том числе трое детей.
Враг атаковал БПЛА Шевченковский, Индустриальный, Салтовский, Киевский районы Харькова.
Россия активно применяла в Харьковской области различные виды вооружения:
- 2 ракеты;
- 3 КАБ;
- 14 БПЛА типа "Герань-2";
- 8 БПЛА типа "Молния";
- 10 FPV-дронов;
- 24 БПЛА (тип устанавливается).
Зафиксировано повреждение и разрушение объектов гражданской инфраструктуры: дома, складские здания, АЗС, СТО, автомобили, гаражный кооператив, автомобиль скорой медицинской помощи, административное здание, электросети, дом культуры, гаражи, учебное заведение, медицинское учреждение.
Донецкая область: подверглись обстрелу два района
За сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 614 человек, в том числе 36 детей.
Покровский район. В Белозерском разрушены 2 многоэтажных дома и 1 поврежден.
Краматорский район:
- В Райгородке Николаевской громады разрушены 2 частных дома.
- В Славянске ранен человек, поврежден частный дом.
- В Краматорске ранен человек, повреждены 2 многоэтажных дома, гостиница, торговый центр, инфраструктура и автомобили.
- В Спаско-Михайловке Новодонецкой громады поврежден частный дом.
- В Дружковке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 8 частных домов.
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