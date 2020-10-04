Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення. ВIДЕО

Бойові дії тривають по всьому периметру зони конфлікту. Найзапекліші бої відбуваються на північному та південному напрямках.

Про це повідомила прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

"Противник постійно робить спроби нападу, які зазнають невдачі унаслідок рішучих дій підрозділів Армії оборони [Карабаху]", - зазначила Шушан Степанян.

За даними видання, унаслідок обстрілу з азербайджанського боку в Степанакерті та Шуші є жертви серед мирного населення. Кількість загиблих і поранених наразі не уточнюється.

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Нагадаємо, 4 жовтня Азербайджан заявив про обстріл із боку Вірменії Гянджі - другого за розмірами міста країни. За заявою Баку, через обстріл загинув один мирний житель.

Єреван заперечує причетність до обстрілу Гянджі. Відповідальність за обстріл взяли на себе збройні сили невизнаного Нагірного Карабаху. Зараз обстріл вже припинено.

Також повідомлялося, що під час обстрілу Агджабеді в Азербайджані загинув 14-річний підліток.

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