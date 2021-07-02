На Тупицького продовжують розподіляти справи, - ЗМІ. ВІДЕО

На екс-голову Конституційного суду Олександра Тупицького, указ про призначення якого скасував президент Володимир Зеленський, як і раніше розподіляють судові справи.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Так, суддею-доповідачем Тупицького призначали в квітні і в травні 2021 року. Ці дані журналісти отримали в Секретаріаті КС у відповідь на прохання ознайомитися з розподілом справ між суддями протягом лютого-травня 2021 року.

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Справи на Тупицького розподіляють попри те, що 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення його суддею Конституційного суду.

Опитані "Схемами" експерти зазначають, що скасування указу про призначення, відповідно до закону про КС, не означає звільнення з посади або припинення повноважень судді.

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Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

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10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.