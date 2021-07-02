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На Тупицкого продолжают распределять дела, - СМИ. ВИДЕО

На экс-главу Конституционного суда Александра Тупицкого, указ о назначении которого отменил президент Владимир Зеленский, по-прежнему распределяют судебные дела.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, судьей-докладчиком Тупицкого назначали в апреле и в мае 2021 года. Эти данные журналисты получили в Секретариате КС в ответ на просьбу ознакомиться с распределением дел между судьями в течение февраля-мая 2021 года.

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На Тупицкого продолжают распределять дела, - СМИ 01

Дела на Тупицкого распределяют вопреки тому, что 27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении его судьей Конституционного суда.

Опрошенные "Схемами" эксперты отмечают, что отмена указа о назначении, согласно закону о КС, не означает увольнения с должности или прекращения полномочий судьи.

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного Суда Украины в ультимативной формезаблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234)


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ну и? понятно шо "указ" буратина - филькина грамота. Для нормальной страны.
Ноканешно не для Сев Кореи - где любой идиотизм вождя закон)
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02.07.2021 16:35 Ответить
ОПГ в мантиях своих не бросают
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02.07.2021 16:39 Ответить
значит в КС опять погромы будут
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02.07.2021 16:42 Ответить
мушкетери януковоща. ще років 20 будемо кормити(((
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02.07.2021 16:53 Ответить
Последняя надежда народа на референдум по поводу "рынка земли" связан с Тупицким. Как не странно наш президен не оказался "гарантом Конституции" . Государственные земли распродадут ворам вопреки КонституцииУкраины. Возможно даже по 10 000 и по 200 000 га.
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02.07.2021 16:57 Ответить
 
 