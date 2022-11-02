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"Привезли пацанов из Калининграда на Украину. Все пьяные бегают, водку ищут, напиться перед смертью": проводи мобілізованих в Росії. ВIДЕО

У мережі з’явився черговий ролик про поведінку "частково мобілізованих" на пункті збору десь в Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Автор відео проводжає чотири автобуси росіян з настановою: "Ну, давайте ребята, на мясокомбинат!".

Читайте також: Мобілізовані протестували у російській Ульяновській області, бо їм не платять обіцяного, - росЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, примусово затримувала мешканців Криму, окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя.

Росією прокотилися акції невдоволення, чоловіки намагаються масово виїхати з РФ.

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що нібито часткова мобілізація завершилася і в Україну відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

Також читайте: Окупанти використовують Генічеськ як базу для навчання мобілізованих росіян

Автор: 

росія (65379) мобілізація (3077)


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Топ коментарі
+42
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02.11.2022 21:23
+21
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02.11.2022 21:32
+20
Перед смертью не надышишься, русмясо.
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02.11.2022 21:16
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Безхребетні.
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02.11.2022 21:16 Відповісти
Стосовно "Херсонського м'ясокомбіната" теж одразу в голову прийшло.

На корм собакам та свиням Української Таврії тварюк! 👿
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03.11.2022 01:02 Відповісти
Перед смертью не надышишься, русмясо.
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02.11.2022 21:16 Відповісти
Будь ласка не використовуй корінь нації "рус".

Київська Русь - це наша держава.

"ьі" і інші кацапські приколи "язьіка" були використані тільки щоб спотворити нашу мову, яку вони вкрали для канібальських плимен фіноугрів.

Кацап, москаль, нелюдь, ЗЛО, будь що але не рус.

Не кохайся с москаликом, чорнобрива.
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02.11.2022 21:55 Відповісти
Є чудовий термін - "рашисти". Вже чітко описано що воно таке, у вікі, відповідно за нього не прилітає бан в соц.мережах за нібито образу.
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02.11.2022 23:29 Відповісти
Цей термін не використовується, він вкрадений та завжди буде асоціюватися з кацапами. Наприклад, я їх дуже часто називаю «русаками» і ніхто мені не указ. Рускій - це не національність , а приналежність до одічалих племен на територіі московіі.
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03.11.2022 01:13 Відповісти
Інтелектуальне сьогодення для нації втрачене ще за Петра 1. Спроби відродити УНР в 20 столітті провалились, саме тому синонімічна ідентифікаційна топоніміка - для популусу пустий звук...
На кшталт описанного народу в "1984"...

В минулому це було вирішальним щоб розуміти хто ти за тис років а хто твій генний ворог. А зараз під п'ятою грошей (беня та Ко) авжеж будуть вестись на помиї з телекранів.

https://www.youtube.com/hashtag/%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD #Фаріон

Андрій Бандера - повстанець у рясі | Ірина Фаріон
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03.11.2022 18:13 Відповісти
На мордорі у орка звичний стан - бухий до всирачки. Така ментальність у цього зброду.
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02.11.2022 21:16 Відповісти
комбат-батяня батяня комбат
в кулек не влезаешь-вон ноги точат
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02.11.2022 21:20 Відповісти
😂
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03.11.2022 00:59 Відповісти
Так может сразу на зерновозы и в Африку? Тамошним каннибалам так даже лучше, чем зерно жевать
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02.11.2022 21:22 Відповісти
Так вони м'ясо, тільки проблема в тому що мобілізація у них закінчуватись не буде, вони будуть голі босі, але з калашом і їх може бути мільйони.
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02.11.2022 21:22 Відповісти
Неиа там вже ніяких мільйонів.
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02.11.2022 21:43 Відповісти
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02.11.2022 21:23 Відповісти
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02.11.2022 21:26 Відповісти
Так то ж деревня Австрия, рядом с г. Нарьянмар, Росия
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02.11.2022 21:34 Відповісти
Про собаку эпично. И что самое смешное в Раиссе этому верит 60% населения минимум.
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02.11.2022 21:36 Відповісти
Чего же он бедолаха в Австрии всю жизнь мучается? Пускай бросает свою собаку и возвращается на свою працветающую Сызрань
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02.11.2022 21:43 Відповісти
Но лучше чем в масквабадской пидирастии? А чем там моются?
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02.11.2022 22:14 Відповісти
Який жах! Бідні люди...
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02.11.2022 22:43 Відповісти
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02.11.2022 22:48 Відповісти
*****, это ему ещё повезло, что собака тёплая! Моя ещё в марте замёрзла без газа и теперь мало того, что не греет, так ещё и разлагается! Как теперь жить дальше в нищей Латвии, ума не приложу!

Что вы говорите? В марте газ ещё не отключали? Та не 3,14дите, если не в теме! У меня собака не такая дура как вы, она изучила политическую обстановку, уровень бандеровщины на Украине и превентивно замёрзла.
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02.11.2022 22:53 Відповісти
Жуть какая-то стала у австрияков!
А раньше то, до войны, мы с женой на уик-энд в Вену летали лоукостом - кофейку выпить.... 😂
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03.11.2022 01:06 Відповісти
Напитись перед смертю це найбільша мудра ідея з життя цих істот.
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02.11.2022 21:29 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.11.2022 21:31 Відповісти
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02.11.2022 21:32 Відповісти
Полителену в раZZии хватит - всех мужиков путька может запаковать . ..😢
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03.11.2022 01:10 Відповісти
- Знаешь Ванька! Я только сейчас, наконец-то, понял, что мы и украинцы, действительно, не один народ!

- Почему?

- Да потому что их президент упирается - так воевать не хочет, и всё к мирным переговорам тянет, а народ ему это сделать не дает! А наш президент всеми силами народ на войну гонит, а тот упирается и воевать идти не хочет!

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03.11.2022 05:09 Відповісти
4 автобуси, десь на 6 годин роботи ЗСУ
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02.11.2022 21:37 Відповісти
Все було б смiшно, якби не так сумно. Якась з цих падлюк може випадково вбити когось з наших хлопцiв. На що власне вони i розраховують
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02.11.2022 21:46 Відповісти
таки да, це й є ті біороботи, яких шойгу показував путьці - руки-ноги й автомат😕
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03.11.2022 01:13 Відповісти
1 постріл з хаймарсу з вольфрамовими кульками, і на виході чудовий фарш.
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02.11.2022 23:34 Відповісти
Если не хочешь умереть, не едь в Украину. Пусть посадят, через пару лет выпустят, может раньше. В лес уйди, сожги паспорт. Но нет, пойду умру. Ну ок, иди умри, вообще никаких эмоций.
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02.11.2022 21:40 Відповісти
На мясокомбинат бараны.
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02.11.2022 21:44 Відповісти
По моєму і коментатор їх трохи проводжав!
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02.11.2022 21:53 Відповісти
Мясокомбінат Україна Вітає вас тупих орків!!!
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02.11.2022 22:00 Відповісти
автору респект и за контент и за комменты)))
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02.11.2022 22:05 Відповісти
Афтар відео десь у засаді сидить, сховався від частічной дебілізації та тролить лохів.
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03.11.2022 01:07 Відповісти
Москва Наші дні По вулиці чинно рухається монашка З-за рогу вилітає наляканий чоловік Побачивши монашку, кидається їй в ноги:
- Матушка! Спасите! За мной ваенкаматчики гонятся! Хатят на вайну забрать! А я не хачу умирать! Я христианин и аружие в руки не беру!
- Прячься под подрясник!
Заліз Тільки сховався - вибігають воєнкоматчики:
- Матушка! Вы мужчину тут не видели?
- Выдела! Побежал вон туда!
- Спасибо!
Побігли Вилазить чоловік з-під підрясника Ну - треба ж якось подякувать за врятування:
- Спасибо Вам! Вы знаете, матушка! Пока я там сидел, я заметил, что у Вас перкрасные ноги!
- Если-бы ты глянул выше, сын мой, то увидел-бы ещё и пару прекрасных волосатых яиц с членом! Я тоже воевать не хочу!
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03.11.2022 05:05 Відповісти
это не пацаны а бесплатное удобрение приехало
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03.11.2022 07:59 Відповісти
а я не понял, как он зимой коровяк под снегом искать будет?
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03.11.2022 08:25 Відповісти
Четыре автобуса баранов повезли.
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03.11.2022 10:56 Відповісти
 
 