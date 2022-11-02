"Привезли пацанов из Калининграда на Украину. Все пьяные бегают, водку ищут, напиться перед смертью": проводи мобілізованих в Росії. ВIДЕО
У мережі з’явився черговий ролик про поведінку "частково мобілізованих" на пункті збору десь в Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Автор відео проводжає чотири автобуси росіян з настановою: "Ну, давайте ребята, на мясокомбинат!".
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, примусово затримувала мешканців Криму, окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя.
Росією прокотилися акції невдоволення, чоловіки намагаються масово виїхати з РФ.
28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що нібито часткова мобілізація завершилася і в Україну відправили вже 82 тисячі мобілізованих.
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На корм собакам та свиням Української Таврії тварюк! 👿
Київська Русь - це наша держава.
"ьі" і інші кацапські приколи "язьіка" були використані тільки щоб спотворити нашу мову, яку вони вкрали для канібальських плимен фіноугрів.
Кацап, москаль, нелюдь, ЗЛО, будь що але не рус.
Не кохайся с москаликом, чорнобрива.
На кшталт описанного народу в "1984"...
В минулому це було вирішальним щоб розуміти хто ти за тис років а хто твій генний ворог. А зараз під п'ятою грошей (беня та Ко) авжеж будуть вестись на помиї з телекранів.
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD #Фаріон
Андрій Бандера - повстанець у рясі | Ірина Фаріон
в кулек не влезаешь-вон ноги точат
Что вы говорите? В марте газ ещё не отключали? Та не 3,14дите, если не в теме! У меня собака не такая дура как вы, она изучила политическую обстановку, уровень бандеровщины на Украине и превентивно замёрзла.
А раньше то, до войны, мы с женой на уик-энд в Вену летали лоукостом - кофейку выпить.... 😂
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
- Почему?
- Да потому что их президент упирается - так воевать не хочет, и всё к мирным переговорам тянет, а народ ему это сделать не дает! А наш президент всеми силами народ на войну гонит, а тот упирается и воевать идти не хочет!
- Матушка! Спасите! За мной ваенкаматчики гонятся! Хатят на вайну забрать! А я не хачу умирать! Я христианин и аружие в руки не беру!
- Прячься под подрясник!
Заліз Тільки сховався - вибігають воєнкоматчики:
- Матушка! Вы мужчину тут не видели?
- Выдела! Побежал вон туда!
- Спасибо!
Побігли Вилазить чоловік з-під підрясника Ну - треба ж якось подякувать за врятування:
- Спасибо Вам! Вы знаете, матушка! Пока я там сидел, я заметил, что у Вас перкрасные ноги!
- Если-бы ты глянул выше, сын мой, то увидел-бы ещё и пару прекрасных волосатых яиц с членом! Я тоже воевать не хочу!