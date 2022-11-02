"Привезли пацанов из Калининграда на Украину. Все пьяные бегают, водку ищут, напиться перед смертью": проводи мобілізованих в Росії. ВIДЕО

У мережі з’явився черговий ролик про поведінку "частково мобілізованих" на пункті збору десь в Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Автор відео проводжає чотири автобуси росіян з настановою: "Ну, давайте ребята, на мясокомбинат!".

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Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, примусово затримувала мешканців Криму, окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя.

Росією прокотилися акції невдоволення, чоловіки намагаються масово виїхати з РФ.

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що нібито часткова мобілізація завершилася і в Україну відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

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