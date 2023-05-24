РДК та "Легіон Свободи" відзвітували про виконання спецоперації у Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

У російського антипутінського добровольчого формування РДК, яке зайшло у Бєлгородську область РФ, втрат немає. Є тільки поранені. В свою чергу "Легіон Свободи" також відзвітував про те, що в них загинуло 2 бійців та отримали поранення 10 солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

У РДК заявили : "У нас є лише двоє 300-х ", - повідомив Денис White Rex.



За його словами, деякі населені пункти Бєлгородської області добровольчі формування контролювали добу - стільки тривала активна фаза операції, яка в іншому форматі триває досі.



"У черговий раз, коли ми пересікаємо кордон РФ, ми бачимо, що військово-політичне керівництво не готове до такого. Вони багато розповідали, що укріпляють лінію (кордону - ред.), витрачають мільярди - зуби дракона, пости, якесь там суперспостереження.



Коли доходить до справи, все це сиплеться. Чим потужніше ми заходимо, тим більше часу їм потрібно для прийняття рішень", - сказав він".

В свою чергу "Легіон свободи" заявив: "Наша боротьба продовжується: операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її мета була досягнута. Противник розгромлений, частина ганебно втекла; ми затрофеїли велику кількість техніки та взяли полонених. Ми не зрадимо ідею Вільної Росії, надії росіян, повернемо до Росії правду та справедливість. Ми прийдемо знову. Білгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов, Москва - чекайте нас".

У заяві також зазначено: "У Білгородській області ми стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ: поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗС РФ працювала у мирних містах. Це та сама турбота про громадян, про яку говорять у Кремлі? Ми довели, що путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору росіян і готові стерти з землі свої ж землі, щоб не показати слабину.

Але правда у тому, що ЗС РФ деморалізовані та непідготовлені. Вони практично не чинили опору, незважаючи на велику чисельну перевагу. Тому що наша мета: не гаманці та влада, а визволення та справедливість у Росії, а правда, як ми знаємо, завжди перемагає.

Разом із РДК на території Росії ми використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Цю техніку ми успішно "перетрофували" і повернули назад".

"Загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими. На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати.

Загиблим – вічна слава, а живим – честь! Ми ще повернемося додому: і до Білгорода, і до Москви, і до Владивостока. Росія буде вільною!", - резюмували в легіоні.

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Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.