2 792 24

Делегація України представлена МЗС, Офісом президента, військовими та розвідками, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, хто від України прибув до Туреччини.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський подякував президенту Реджепу Таїпу Ердогану за організацію можливості прямих перемовин: "саме такі були сигнали. Українська сторона підтвердила їх, і сьогодні – саме тут, у столиці, в Анкарі"

"Делегація України представлена на найвищому рівні. Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники всіх наших розвідок. Для того, щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру.

Ми почнемо із зустрічі з Президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, думаю, вони також будуть у Туреччині на високому рівні", - зазначив Зеленський.

Він додав, що рівень "рускіх" поки що офіційно не відомий, але "більше схоже на бутафорський".

"Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки, після розмови з Президентом Ердоганом.

У нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони ухвалювати хоч якісь рішення. Тому що нам усім відомо, хто в Росії ухвалює їх", - додав він.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Зеленський Володимир (25197) Туреччина (3665)
+10
Єрмаки і хламідії підтягнулись?
показати весь коментар
15.05.2025 13:40 Відповісти
+6
А сьогодні чі завтра Трамп скаже знов, що ху.ло хоче миру. Щось таке на захист ху%ла.
показати весь коментар
15.05.2025 13:36 Відповісти
+6
Встречайтесь с Пердоганом и возвращайтесь домой. Трампону передайте: путин-}{уйло.
показати весь коментар
15.05.2025 13:37 Відповісти
скаже, обовьязково скаже, бо аж скавчить так хоче "філ" (сдєлку) з пуйлом мати і нагріти руки на кацапських надрах
показати весь коментар
15.05.2025 13:46 Відповісти
Рузьге делегація представлена *********** валізкою.
Повнісінькою!
показати весь коментар
15.05.2025 13:36 Відповісти
Коротко по зустрічі: Зеленьський с Ердоганом зустрілися так як давно не бачились, Всрамп десь блукає по ближньому сході, ***** прислав якись петрушек замість себе, наші міністри п'ють каву в аеропорті
показати весь коментар
15.05.2025 13:39 Відповісти
Всрамп вже дома, але готовий підскочити до Стамбулу, щоб обійняти ліпшого друга та вчителя - пуйла. А тот закопався у бункері, аж хвіст дрижить, і послав замість себе "зайву хромосому" з бригадою двірників та прибиральниць.
Тож носію дохлої білки там робити нічого - зараз поїде у гольф грати, бо ж вихідні...
показати весь коментар
15.05.2025 16:08 Відповісти
Куди ж без них?
показати весь коментар
15.05.2025 13:45 Відповісти
не видно арахамії !!!!

де головний переговорник у засмальцованій бейсболці ?

.
показати весь коментар
15.05.2025 13:47 Відповісти
Потім на відосіках з «доленосних» потужних переговорів зʼявляться.
показати весь коментар
15.05.2025 13:49 Відповісти
Єрмак прибув чи ні?Якщо прибув-провал.
показати весь коментар
15.05.2025 13:43 Відповісти
Нахіба оці кіношні ракурси телекамери для зйомок імітації бурхливої діяльності? Це лише аби показати як Зєля сходить по трапу з розставленими в сторони колінами, мов би демонструючи що великі сталеві яйця не дозволяють йому йти нормально.
показати весь коментар
15.05.2025 13:44 Відповісти
"путін офіційно затвердив склад делегації".
А Зеленський?
Де прізвища людей, які представляють мене на перемовинах?
Чи це таємниця?
показати весь коментар
15.05.2025 13:45 Відповісти
Вчора один бородатий «член» з Австрії натякав що і його треба взяти, а то компромат оприлюднить на Зєлю.
показати весь коментар
15.05.2025 13:47 Відповісти
ааа так ось що головне...список людей. Наявність одного лідера і відсутність іншого зовсім не хвилює ?
показати весь коментар
15.05.2025 14:17 Відповісти
Він же полетів до Туреччини з метою домовитися про припинення боїв та обстрілів.
Чи він вже згоден на мирні переговори з метою за їх результатом в тій чи іншій формі підписати капітуляцію? Та ні, ніби то...
Тоді про які переговори талдичать вже він?
показати весь коментар
15.05.2025 13:46 Відповісти
Так де склад делегації?І що це за наве утворення -"мій офіс"?Що за цирк?Де прізвища?
показати весь коментар
15.05.2025 13:46 Відповісти
Ви що не знаєте прізвище найвищого з найвищих, супернайвищого посадовців України ...
показати весь коментар
15.05.2025 16:01 Відповісти
З ким наш потерпілий буде розмовляти в Туреччині ,
Із заступниками заступників двірників кацапіі ??
Якого чорта лисого він туди попхався ,
не зрозуміло !!
показати весь коментар
15.05.2025 13:49 Відповісти
Він як завжди поперся показати наріду 73% який він крутий мачо. Попер туди режисерів "кварталу-марафону", а пуйло взяло і не приїхало. Боневтік обзивав його і сциклом і боягузом і терорситом, а він готує нові терористичні війська і відправляє туди, звідки Боневтік в свій час відвів ЗСУ і вигідні позиції здав ворогу і розмінував для нього проходи. Пуйло готує ракети, а наші Боневтік просто знищив. Час показав, що Боневтік весь час діяв на користь ворога і виключно на свій піар за бюджетні гроші українців.
показати весь коментар
15.05.2025 15:56 Відповісти
Динозаври політики з небувалим досвідом пішли відстоювати долю України? Агенти ФСБ з української сторони будуть домовлятися з агентами ФСБ Кацапії.
показати весь коментар
15.05.2025 13:58 Відповісти
😢
показати весь коментар
15.05.2025 14:04 Відповісти
ну, кончене зе!чмо!
їй богу!
навіщо, ти туди всіх своїх зелених дегенератів притаскав?
чи, ностальгія, за кварталом 95, коли аншлаги у туреччині були? з собою всіх привозив.
показати весь коментар
15.05.2025 14:01 Відповісти
І що? Військових Боневтіке ти звільнив разом із Залужним і 16 генералами Генштабу, частину посадив до в'язниці, а решту відправив на переддову.
показати весь коментар
15.05.2025 15:52 Відповісти
 
 