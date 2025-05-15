Делегація України представлена МЗС, Офісом президента, військовими та розвідками, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, хто від України прибув до Туреччини.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський подякував президенту Реджепу Таїпу Ердогану за організацію можливості прямих перемовин: "саме такі були сигнали. Українська сторона підтвердила їх, і сьогодні – саме тут, у столиці, в Анкарі"



"Делегація України представлена на найвищому рівні. Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники всіх наших розвідок. Для того, щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру.



Ми почнемо із зустрічі з Президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, думаю, вони також будуть у Туреччині на високому рівні", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський: Путін глузує з мирного процесу. Трамп має зробити висновки

Він додав, що рівень "рускіх" поки що офіційно не відомий, але "більше схоже на бутафорський".

"Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки, після розмови з Президентом Ердоганом.



У нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони ухвалювати хоч якісь рішення. Тому що нам усім відомо, хто в Росії ухвалює їх", - додав він.

Також читайте: Зеленський прибув в аеропорт Анкари

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.