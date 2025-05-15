Делегація України представлена МЗС, Офісом президента, військовими та розвідками, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів, хто від України прибув до Туреччини.
Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Так, Зеленський подякував президенту Реджепу Таїпу Ердогану за організацію можливості прямих перемовин: "саме такі були сигнали. Українська сторона підтвердила їх, і сьогодні – саме тут, у столиці, в Анкарі"
"Делегація України представлена на найвищому рівні. Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники всіх наших розвідок. Для того, щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру.
Ми почнемо із зустрічі з Президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, думаю, вони також будуть у Туреччині на високому рівні", - зазначив Зеленський.
Він додав, що рівень "рускіх" поки що офіційно не відомий, але "більше схоже на бутафорський".
"Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки, після розмови з Президентом Ердоганом.
У нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони ухвалювати хоч якісь рішення. Тому що нам усім відомо, хто в Росії ухвалює їх", - додав він.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
