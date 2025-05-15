РУС
Делегация Украины представлена МИД, Офисом президента, военными и разведками, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, кто от Украины прибыл в Турцию.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за организацию возможности прямых переговоров: "именно такие были сигналы. Украинская сторона подтвердила их, и сегодня - именно здесь, в столице, в Анкаре"

"Делегация Украины представлена на самом высоком уровне. Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители всех наших разведок. Для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру.

Мы начнем со встречи с Президентом Эрдоганом, со всей широкой делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, думаю, они также будут в Турции на высоком уровне", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский: Путин насмехается над мирным процессом. Трамп должен сделать выводы

Он добавил, что уровень "русских" пока официально не известен, но "больше похоже на бутафорский".

"Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги, после разговора с Президентом Эрдоганом.

У нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений. Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они принимать хоть какие-то решения. Потому что нам всем известно, кто в России принимает их", - добавил он.

Также читайте: Зеленский прибыл в аэропорт Анкары

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Єрмаки і хламідії підтягнулись?
15.05.2025 13:40 Ответить
А сьогодні чі завтра Трамп скаже знов, що ху.ло хоче миру. Щось таке на захист ху%ла.
15.05.2025 13:36 Ответить
Встречайтесь с Пердоганом и возвращайтесь домой. Трампону передайте: путин-}{уйло.
15.05.2025 13:37 Ответить
А сьогодні чі завтра Трамп скаже знов, що ху.ло хоче миру. Щось таке на захист ху%ла.
15.05.2025 13:36 Ответить
скаже, обовьязково скаже, бо аж скавчить так хоче "філ" (сдєлку) з пуйлом мати і нагріти руки на кацапських надрах
15.05.2025 13:46 Ответить
Рузьге делегація представлена *********** валізкою.
Повнісінькою!
15.05.2025 13:36 Ответить
Встречайтесь с Пердоганом и возвращайтесь домой. Трампону передайте: путин-}{уйло.
15.05.2025 13:37 Ответить
Коротко по зустрічі: Зеленьський с Ердоганом зустрілися так як давно не бачились, Всрамп десь блукає по ближньому сході, ***** прислав якись петрушек замість себе, наші міністри п'ють каву в аеропорті
15.05.2025 13:39 Ответить
Всрамп вже дома, але готовий підскочити до Стамбулу, щоб обійняти ліпшого друга та вчителя - пуйла. А тот закопався у бункері, аж хвіст дрижить, і послав замість себе "зайву хромосому" з бригадою двірників та прибиральниць.
Тож носію дохлої білки там робити нічого - зараз поїде у гольф грати, бо ж вихідні...
15.05.2025 16:08 Ответить
Єрмаки і хламідії підтягнулись?
15.05.2025 13:40 Ответить
Куди ж без них?
15.05.2025 13:45 Ответить
не видно арахамії !!!!

де головний переговорник у засмальцованій бейсболці ?

.
15.05.2025 13:47 Ответить
Потім на відосіках з «доленосних» потужних переговорів зʼявляться.
15.05.2025 13:49 Ответить
Єрмак прибув чи ні?Якщо прибув-провал.
15.05.2025 13:43 Ответить
Нахіба оці кіношні ракурси телекамери для зйомок імітації бурхливої діяльності? Це лише аби показати як Зєля сходить по трапу з розставленими в сторони колінами, мов би демонструючи що великі сталеві яйця не дозволяють йому йти нормально.
15.05.2025 13:44 Ответить
"путін офіційно затвердив склад делегації".
А Зеленський?
Де прізвища людей, які представляють мене на перемовинах?
Чи це таємниця?
15.05.2025 13:45 Ответить
Вчора один бородатий «член» з Австрії натякав що і його треба взяти, а то компромат оприлюднить на Зєлю.
15.05.2025 13:47 Ответить
ааа так ось що головне...список людей. Наявність одного лідера і відсутність іншого зовсім не хвилює ?
15.05.2025 14:17 Ответить
Він же полетів до Туреччини з метою домовитися про припинення боїв та обстрілів.
Чи він вже згоден на мирні переговори з метою за їх результатом в тій чи іншій формі підписати капітуляцію? Та ні, ніби то...
Тоді про які переговори талдичать вже він?
15.05.2025 13:46 Ответить
Так де склад делегації?І що це за наве утворення -"мій офіс"?Що за цирк?Де прізвища?
15.05.2025 13:46 Ответить
Ви що не знаєте прізвище найвищого з найвищих, супернайвищого посадовців України ...
15.05.2025 16:01 Ответить
З ким наш потерпілий буде розмовляти в Туреччині ,
Із заступниками заступників двірників кацапіі ??
Якого чорта лисого він туди попхався ,
не зрозуміло !!
15.05.2025 13:49 Ответить
Він як завжди поперся показати наріду 73% який він крутий мачо. Попер туди режисерів "кварталу-марафону", а пуйло взяло і не приїхало. Боневтік обзивав його і сциклом і боягузом і терорситом, а він готує нові терористичні війська і відправляє туди, звідки Боневтік в свій час відвів ЗСУ і вигідні позиції здав ворогу і розмінував для нього проходи. Пуйло готує ракети, а наші Боневтік просто знищив. Час показав, що Боневтік весь час діяв на користь ворога і виключно на свій піар за бюджетні гроші українців.
15.05.2025 15:56 Ответить
Динозаври політики з небувалим досвідом пішли відстоювати долю України? Агенти ФСБ з української сторони будуть домовлятися з агентами ФСБ Кацапії.
15.05.2025 13:58 Ответить
😢
15.05.2025 14:04 Ответить
ну, кончене зе!чмо!
їй богу!
навіщо, ти туди всіх своїх зелених дегенератів притаскав?
чи, ностальгія, за кварталом 95, коли аншлаги у туреччині були? з собою всіх привозив.
15.05.2025 14:01 Ответить
І що? Військових Боневтіке ти звільнив разом із Залужним і 16 генералами Генштабу, частину посадив до в'язниці, а решту відправив на переддову.
15.05.2025 15:52 Ответить
 
 