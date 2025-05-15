Делегация Украины представлена МИД, Офисом президента, военными и разведками, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал, кто от Украины прибыл в Турцию.
Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
Так, Зеленский поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за организацию возможности прямых переговоров: "именно такие были сигналы. Украинская сторона подтвердила их, и сегодня - именно здесь, в столице, в Анкаре"
"Делегация Украины представлена на самом высоком уровне. Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители всех наших разведок. Для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру.
Мы начнем со встречи с Президентом Эрдоганом, со всей широкой делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, думаю, они также будут в Турции на высоком уровне", - отметил Зеленский.
Он добавил, что уровень "русских" пока официально не известен, но "больше похоже на бутафорский".
"Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги, после разговора с Президентом Эрдоганом.
У нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений. Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они принимать хоть какие-то решения. Потому что нам всем известно, кто в России принимает их", - добавил он.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Повнісінькою!
Тож носію дохлої білки там робити нічого - зараз поїде у гольф грати, бо ж вихідні...
де головний переговорник у засмальцованій бейсболці ?
.
А Зеленський?
Де прізвища людей, які представляють мене на перемовинах?
Чи це таємниця?
Чи він вже згоден на мирні переговори з метою за їх результатом в тій чи іншій формі підписати капітуляцію? Та ні, ніби то...
Тоді про які переговори талдичать вже він?
Із заступниками заступників двірників кацапіі ??
Якого чорта лисого він туди попхався ,
не зрозуміло !!
їй богу!
навіщо, ти туди всіх своїх зелених дегенератів притаскав?
чи, ностальгія, за кварталом 95, коли аншлаги у туреччині були? з собою всіх привозив.