Сили безпілотних систем завдали удару по НПС "Унеча" в РФ, - Мадяр. ВIДЕО
Ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
"На останок доби 21.08.25 НПС "УНЕЧО"- пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. А ще- тут тонше та особисте: Ruszkik haza! Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем.Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…*дорозвідка СБС. Очі та Жало- хробачий жах", - прокоментував Мадяр.
13 серпня нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині вже атакували безпілотники.
Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.
Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
---------
Тут ще більше чудово, що більшість нафтових свердловин кацапляндії не підлягає консервації - простіше просто виливати в тайгу.
Тут, мабуть, домовленість, що сядуть домовлятися, коли у кацапів по НПЗ до 25% ляже, а у нас вся газова
Але це не так важливо.
Головне результат - останні три насосні станції на НПС Унеча зараз згоріли.
А значить Орбан і Фіцо вчора рано раділи, що кацапи вчора їм відновили постачання нафти.
Тепер надовго не буде перекачування нафти з рашки до орбанів та фіцов.
Так, ось, колеса до фронту не дійшли - він їх продав десь в Україні цивільним. Хтось з друзів їздив на передову, підлеглі їм про цей випадок розказали. Приятелька продовжує допомогу збирати та передавати - але присмак залишився.