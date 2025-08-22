УКР
Сили безпілотних систем завдали удару по НПС "Унеча" в РФ, - Мадяр. ВIДЕО
Сили безпілотних систем завдали удару по НПС "Унеча" в РФ, - Мадяр. ВIДЕО

Ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

"На останок доби 21.08.25 НПС "УНЕЧО"- пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. А ще- тут тонше та особисте: Ruszkik haza! Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем.Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…*дорозвідка СБС. Очі та Жало- хробачий жах", - прокоментував Мадяр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинка нафтопроводу "Дружба" після ударів українських дронів не загрожує безпеці ЄС, – Єврокомісія

13 серпня нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині вже атакували безпілотники.

Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу

нафта (5760) знищення (8028) Бровді Роберт Мадяр (36) Сили безпілотних систем (203)
+10
В цій новині все прекрасно що Сосія не зможе продавати своє нафту за валюту, що ************ Орбан який вже заявляв що Україна програла, буде смоктати і що Бульбофюрер який також сидить на цій трубі не зможе переробляти нафту і продавати кацапам без. Тобто вдарити по цій НПС все одно що дати по яйцям зразу всій путінській системі.
22.08.2025 00:29 Відповісти
+4
Я живу біля палацу Орбана в Угорщині. Запам'ятаю на все життя, як Орбан вийшов і хвилини зо дві кричав "МАДЯААААААААР!". Він так протяжно тягнув це "ААААААА", що я відчув його біль... Можливо, він усе життя збирав на той трубопровід.
22.08.2025 00:57 Відповісти
+3
22.08.2025 01:01 Відповісти
В цій новині все прекрасно що Сосія не зможе продавати своє нафту за валюту, що ************ Орбан який вже заявляв що Україна програла, буде смоктати і що Бульбофюрер який також сидить на цій трубі не зможе переробляти нафту і продавати кацапам без. Тобто вдарити по цій НПС все одно що дати по яйцям зразу всій путінській системі.
22.08.2025 00:29 Відповісти
В цій новині все прекрасно що Сосія не зможе продавати своє нафту за валюту
---------
Тут ще більше чудово, що більшість нафтових свердловин кацапляндії не підлягає консервації - простіше просто виливати в тайгу.
22.08.2025 01:14 Відповісти
22.08.2025 00:34 Відповісти
Так, дійсно співпало
22.08.2025 01:15 Відповісти
Як сказав Роберт: Утеча пішла в очечо ))
22.08.2025 00:36 Відповісти
22.08.2025 01:01 Відповісти
По Закарпатські правильно так ))
22.08.2025 01:06 Відповісти
До речі, Pista класна аджика. Міцна
22.08.2025 01:17 Відповісти
***** влупило по Закарпаттю у відповідь на наш удар по Дружбі, наші знову влупили по Дружбі ) Пінг-Понг продовжується, закарпатцям бути на поготові )
22.08.2025 00:38 Відповісти
Та й у львівській.
Тут, мабуть, домовленість, що сядуть домовлятися, коли у кацапів по НПЗ до 25% ляже, а у нас вся газова
22.08.2025 01:19 Відповісти
Вишліть дірявій сійярті вогнегасник для дупи.
22.08.2025 00:38 Відповісти
Інші джерела повідомляли, що удар завдали ракетами з HIMARS.
Але це не так важливо.
Головне результат - останні три насосні станції на НПС Унеча зараз згоріли.
А значить Орбан і Фіцо вчора рано раділи, що кацапи вчора їм відновили постачання нафти.
Тепер надовго не буде перекачування нафти з рашки до орбанів та фіцов.
22.08.2025 00:40 Відповісти
Головне результат ))
22.08.2025 00:46 Відповісти
Враховуючи відстань но неї не розумію, чому не влупили раніше. Напевно користувались методичками Байдена, поки трамп не запитав, чому не лупимо по критичній інфраструктурі )) Тут нам, як в анекдоті, карта і поперла )
22.08.2025 00:49 Відповісти
По словам очевидцев, снова атакована головная нефтеперекачивающая станция нефтепровода Дружба в Унече Брянской области. Там сейчас сильный пожар. Эту информацию подтверждают и украинские каналы.
22.08.2025 00:42 Відповісти
Замечательная новость! Х*й вам а не дружба кацапчики
22.08.2025 01:02 Відповісти
Зєбс.
22.08.2025 00:46 Відповісти
Як горить Унеча видно із далеча.
22.08.2025 00:47 Відповісти
это конечно хорошо, но надо больше ударов - чем больше ударов, тем больше ущерб экономике. Можно наносить удары беспилотниками и ракетами по серверам и центрам обработки данных банковских систем главных банков. Это нарушит работу и вызовет панику и все начнут снимать бабки и урон экономике будет существенный. По всем вообще надо серверам и дата центрам лупашить. Без них ИТ инфраструктура вся ляжет и данные физически уничтожить. Хорошие цели тоже. Кибер атаки хакеров еще делать можно. Не понимаю, почему в Украине не создали сильные хакерские группы - они могут дофига ущерба наносить тоже. Чем быстрее экономика РФ будет уничтожена, тем быстрее будет победа Украины. Власти галимые. Видите чем занимаются, не войной, а коррупцией. Нужно военных к власти и чтобы они занимались войной и коррупция закончилась с прошлой нынешней властью.
22.08.2025 00:48 Відповісти
Не ображайтесь, але сязвлю )) Типу військові мають купу засобів ураження і не знають куди би максимально боляче влупити )) Повірте на слово, цілей хватає, треба збільшувати дальнобійні засоби ураження. І не можна відправити 100 дронів по 100 цілях і все поразити. Дуже добре коли результативність 10%. Тому і зосереджуються кожен раз на 2-3 об'єктах сотнями дронів, щоб переповнити ППО. А про останнє речення: я М'ЯГКО КАЖУЧИ не фанат діючої влади, але вірити в те, що всі військові (честь їм і хвала), будуть не піддаватись впливу корупції, то це літати в облаках. А з негативних аспектів військових у владі, Європа це сприйме як військову диктатуру і допомога може значно послабитись...
22.08.2025 00:57 Відповісти
Моя приятелька - біженка з України - збирала гроші та купила гарні б/в колеса в Німеччині. Передала знайомому з ЗСУ, він командир підрозділу, роти чи бату, не важливо...
Так, ось, колеса до фронту не дійшли - він їх продав десь в Україні цивільним. Хтось з друзів їздив на передову, підлеглі їм про цей випадок розказали. Приятелька продовжує допомогу збирати та передавати - але присмак залишився.
22.08.2025 01:11 Відповісти
Погоджуюсь. Але спробую розлулити як військовий. Нам теж багато чого волонтери привозили. Бували випадки, коли проїхали пару тисяч км, привезли купу смаколиків і повинні їхати назад. Але треба вивантажитись. Але нам треба було з того відсотків 60, а залишили все. Все що могли передали сумісним підрозділам, але наприклад шини 13 дюймів не знадобились. Прийшлось викласли на ОЛХ і за отримані кошти добавити і закупити нічники )) Якось так.
22.08.2025 01:19 Відповісти
Військові і зараз практично при владі - ті самі ВЦА і ми бачимо, в що перетворилася країна. При владі повинні бути економісти та професійні політики. Уграли купу фахівців в піхоті, тепер не знають, де брати спеців на заводи
22.08.2025 01:20 Відповісти
Ну я сподіваюсь ті фламінго всеж таки полетять чи Україна їх картинками лякати збирається. Треба *башити по всім НПЗ і заводам з шахедів акжо на 3000км летить то може і до алабугі долетить
22.08.2025 01:04 Відповісти
Там ще є що палить! Повторювати до остаточного знищення.
22.08.2025 00:52 Відповісти
Орбан і Сійярто, СОСАТИ!
22.08.2025 00:54 Відповісти
Я живу біля палацу Орбана в Угорщині. Запам'ятаю на все життя, як Орбан вийшов і хвилини зо дві кричав "МАДЯААААААААР!". Він так протяжно тягнув це "ААААААА", що я відчув його біль... Можливо, він усе життя збирав на той трубопровід.
22.08.2025 00:57 Відповісти
22.08.2025 00:57 Відповісти
Бо трохи не добудував ))
22.08.2025 01:00 Відповісти
Найкращі санкції - продовжуйте в тому дусі.
22.08.2025 01:04 Відповісти
Шукав я на карті це НПС, не знайшов.
22.08.2025 01:04 Відповісти
Вже згоріла.
22.08.2025 01:19 Відповісти
 
 