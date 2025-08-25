УКР
Справа Магамедрасулова: Апеляційний суд розглядав оскарження запобіжного заходу. ВIДЕО

Київський апеляційний суд розглядає скаргу на запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов на засідання вийшов із Київського слідчого ізолятора.

Згодом суд вирішив відкласти розгляд справи на 9 вересня.

Магамедрасулов оскаржує запобіжний захід
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

"ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3565195"

це все що треба знати про зельону гниль в ГУР та СБУ
25.08.2025 13:07 Відповісти
він сидить не тому щось десь там йому інкрімінують по бізнесу з паРашею (у всіх топ зельоних гнид там щось є)

він сидить бо наїхав на друга Оманської Гниди міндіча ...і тому що Оманська Гнида багато що наварнякала на квартирі міндіча
25.08.2025 13:12 Відповісти
Думаю дадут вышку.
25.08.2025 13:13 Відповісти
Люди президента України Володимира Зеленського продають свої кінопродукти в Росію щонайменше - два-три рази на рік. Особливо активно вони стали торгувати своїм контентом з росіянами щойно після того, як Зеленський став президентом.

https://prm.ua/v-obkhid-sanktsiy-iak-95-kvartal-zelenskoho-prodaie-svoi-serialy-do-rosii/
25.08.2025 13:17 Відповісти
Що дивує: на суд прибули люди у військовій формі,з картонками,типу підозрюваний-злочинець,рос.гнида,ніби вони мають докази із соцмереж,себе не називали журналісткам.
Суд перенесли на 09 15.45,підозріваного мають привести з сізо до суду,тепер перебував в сізо на відеозвязку з судом.
25.08.2025 13:22 Відповісти
Бачу ,що більшості люди глибоко всеодно , що буде з набушником та його колегами ... І це не байдужість . Просто люди ставляться до цих "борців " так,як вони ставляться до простого народу. А оскільки набушникам ,прокурорам , грантовим активістам - глибоко нас ..ти на порушення прав та свобод простих посполитих - то і народу глибоко на них поюух ...
Крикунам-активістам ,які обіцяють,що це приведе до поліпшення стану простих кметів в майбутньому - хочу завуважити ,що цими обіцянками народ годують 3 2004 року .І поки що "поліпшення " помітне лише у статках "активістів ".
25.08.2025 14:03 Відповісти
 
 