Справа Магамедрасулова: Апеляційний суд розглядав оскарження запобіжного заходу. ВIДЕО
Київський апеляційний суд розглядає скаргу на запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Магамедрасулов на засідання вийшов із Київського слідчого ізолятора.
Згодом суд вирішив відкласти розгляд справи на 9 вересня.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
це все що треба знати про зельону гниль в ГУР та СБУ
він сидить бо наїхав на друга Оманської Гниди міндіча ...і тому що Оманська Гнида багато що наварнякала на квартирі міндіча
https://prm.ua/v-obkhid-sanktsiy-iak-95-kvartal-zelenskoho-prodaie-svoi-serialy-do-rosii/
Суд перенесли на 09 15.45,підозріваного мають привести з сізо до суду,тепер перебував в сізо на відеозвязку з судом.
Крикунам-активістам ,які обіцяють,що це приведе до поліпшення стану простих кметів в майбутньому - хочу завуважити ,що цими обіцянками народ годують 3 2004 року .І поки що "поліпшення " помітне лише у статках "активістів ".