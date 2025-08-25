Справа Магамедрасулова: Апеляційний суд розглядав оскарження запобіжного заходу. ВIДЕО

Київський апеляційний суд розглядає скаргу на запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов на засідання вийшов із Київського слідчого ізолятора.

Згодом суд вирішив відкласти розгляд справи на 9 вересня.











Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.